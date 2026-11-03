Cô gái 20 tuổi bí tiểu, bụng to bất thường, đi khám phát hiện 2 khối u buồng trứng lớn

Hai khối u buồng trứng tăng kích thước nhanh, chèn ép cơ quan vùng chậu

Thủy được phát hiện hai khối u nang buồng trứng cách đây 4 tháng, khi đi khám vì đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho thấy mỗi bên buồng trứng có một khối u, kích thước khoảng 6 × 8 cm.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, bác sĩ còn phát hiện người bệnh có túi phình động mạch cảnh kích thước 6 × 0,5 cm, có nguy cơ vỡ, cần ưu tiên điều trị để phòng biến chứng xuất huyết não. Sau can thiệp thần kinh, Thủy phải sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu hằng ngày nhằm ngăn hình thành huyết khối trong stent.

Các bác sĩ hội chẩn và quyết định trì hoãn phẫu thuật u buồng trứng ít nhất 6 tháng. Bởi nếu ngừng thuốc kháng kết tập tiểu cầu quá sớm, người bệnh có thể tăng nguy cơ tắc stent. Ngược lại, tiếp tục sử dụng thuốc trong thời gian phẫu thuật có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Tuy nhiên, đến tháng thứ 4, bụng Thủy to nhanh, kèm tình trạng tiểu khó. Kết quả thăm khám ghi nhận các khối u buồng trứng tăng kích thước, có dấu hiệu xuất huyết tiến triển.

Hai khối u buồng trứng phát triển nhanh, chèn ép bụng. Ảnh: BVCC

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khối u bên buồng trứng phải của Thủy có kích thước khoảng 13 × 12 × 11 cm, bên trong xuất hiện hình ảnh cục máu đông. Khối u bên buồng trứng trái kích thước khoảng 16 × 10 × 6 cm, chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, xuất huyết trong u nang buồng trứng có thể khiến người bệnh đau, căng tức bụng hoặc làm khối u tăng kích thước nhanh. Nếu u vỡ, máu chảy vào ổ bụng, người bệnh có nguy cơ mất máu cấp, tụt huyết áp, thậm chí sốc mất máu.

Hội chẩn nhiều chuyên khoa để lựa chọn thời điểm phẫu thuật

Ngoài bệnh lý mạch máu não và hai khối u buồng trứng lớn có xuất huyết, Thủy còn mắc bệnh tim mạch phức tạp, gồm phình xoang Valsalva kèm hở van động mạch chủ nặng.

Xoang Valsalva nằm ở gốc động mạch chủ, ngay phía trên van động mạch chủ. Khi vùng này giãn lớn, van có thể đóng không kín, thậm chí bị thủng, khiến máu trào ngược về tim. Tình trạng này làm tăng gánh nặng cho tim, có thể dẫn đến suy tim nặng. Vì vậy, người bệnh đối mặt với nguy cơ tụt huyết áp, ngừng tim trong quá trình gây mê nếu không được đánh giá và kiểm soát kỹ.

BS.CKII Lưu Kính Khương, Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bị hở van động mạch chủ nặng có nguy cơ biến động huyết động trong quá trình gây mê và phẫu thuật. Những thay đổi về huyết áp, nhịp tim và thể tích tuần hoàn có thể ảnh hưởng đến chức năng tim, đặc biệt khi xảy ra mất máu.

Êkíp đánh giá đồng thời nguy cơ chảy máu, huyết khối trong stent mạch não, chức năng tim và thời điểm phẫu thuật phù hợp. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi hút dịch và bóc u nang ở cả hai bên buồng trứng. Phương pháp này giúp người bệnh có thể vận động sớm, giảm nguy cơ hình thành huyết khối do nằm lâu, nhất là ở người từng đặt stent.

Trước phẫu thuật một ngày, bác sĩ điều chỉnh và ngưng thuốc theo kế hoạch nhằm cân bằng nguy cơ xuất huyết với nguy cơ hình thành huyết khối trong stent.

Hút ba lít dịch và máu, bóc tách hai khối u buồng trứng

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ Mỹ Nhi ghi nhận khối u nang buồng trứng phải dính chặt vào mặt sau tử cung và vùng cùng đồ – phần lõm ở cuối âm đạo, bao quanh cổ tử cung – khiến việc bóc tách gặp khó khăn.

Êkíp tiến hành chọc hút khoảng 3 lít dịch và máu từ hai khối u, sau đó bóc tách các khối u ở cả hai bên buồng trứng.

Sau phẫu thuật, Thủy được theo dõi sát tình trạng chảy máu, tuần hoàn và những nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch, stent mạch não. Người bệnh được xuất viện khi sức khỏe hồi phục.

U buồng trứng có thể diễn tiến âm thầm, cần tái khám đúng lịch

U buồng trứng có thể diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Một số người chỉ nhận thấy bụng to dần, căng tức, đầy bụng, ăn nhanh no hoặc thay đổi thói quen tiểu tiện.

Khi khối u phát triển lớn, chèn ép các cơ quan xung quanh, người bệnh có thể đau bụng, buồn nôn, nôn hoặc tiểu khó.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, không phải mọi trường hợp u buồng trứng đều cần phẫu thuật. Bác sĩ sẽ căn cứ vào kích thước, đặc điểm hình ảnh, triệu chứng, tốc độ phát triển và nguy cơ biến chứng để quyết định theo dõi hay can thiệp.

Phụ nữ được phát hiện có khối u nang buồng trứng cần tái khám theo lịch hẹn để theo dõi diễn biến. Nếu đột ngột đau bụng dữ dội, choáng váng, ngất hoặc có dấu hiệu mất máu, người bệnh cần đến bệnh viện ngay.Cô gái 20 tuổi bụng to bất thường, bí tiểu do hai khối u buồng trứng lớn

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