Mâm cơm 3 món ngon miệng với chi phí chưa đến 100.000 đồng

Không cần mua quá nhiều thực phẩm hay chế biến những món ăn cầu kỳ, một bữa cơm gia đình ngon miệng đôi khi chỉ cần biết cách kết hợp các nguyên liệu bình dân. Với khoảng 100.000 đồng, người nội trợ có thể chọn thịt lợn làm món mặn, thêm một loại rau xanh xào tỏi và một bát canh rau củ nấu lạc để bữa ăn vừa phong phú vừa tiết kiệm.

Thực đơn gợi ý gồm thịt viên sốt cà chua, đậu cô ve xào tỏi và canh bí đỏ nấu lạc. Ba món có màu sắc bắt mắt, hương vị bổ trợ cho nhau: thịt viên mềm thơm, nước sốt cà chua chua ngọt nhẹ; đậu cô ve xanh giòn; canh bí đỏ bùi ngọt, thêm vị béo của lạc.

Dự toán chi phí cho mâm cơm:

Nguyên liệu Chi phí dự kiến Thịt lợn xay 300g 35.000 đồng Cà chua, hành khô 10.000 đồng Đậu cô ve 300g 15.000 đồng Bí đỏ 400g 12.000 đồng Lạc nhân 50g 5.000 đồng Tỏi, hành lá và gia vị 8.000 đồng Tổng cộng 85.000 đồng

Mức giá trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo khu vực, mùa vụ và thời điểm mua. Chi phí chưa tính gạo, dầu ăn và các loại gia vị cơ bản nếu gia đình đã có sẵn.

Cách chế biến 3 món đơn giản, không mất nhiều thời gian

Thịt viên sốt cà chua là món chính dễ ăn, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thịt lợn xay nên chọn phần có cả nạc và một chút mỡ để viên thịt không bị khô. Trộn thịt với hành khô băm nhỏ, một chút nước mắm, hạt tiêu và gia vị vừa ăn. Viên thịt thành những miếng nhỏ vừa miệng, sau đó áp chảo sơ cho các mặt săn lại.

Cà chua rửa sạch, bổ múi cau hoặc thái hạt lựu. Phi thơm hành, cho cà chua vào đảo đến khi mềm, thêm một chút nước để tạo thành phần sốt sánh nhẹ. Cho thịt viên vào đun nhỏ lửa đến khi thịt chín hoàn toàn và thấm sốt. Có thể nêm thêm chút đường để cân bằng vị chua của cà chua, nhưng không nên cho quá nhiều. Khi hoàn thành, rắc hành lá và hạt tiêu để món ăn dậy mùi thơm.

Với đậu cô ve xào tỏi, cần nhặt bỏ hai đầu và phần xơ dọc thân quả nếu có, rửa sạch rồi thái khúc vừa ăn. Để rau giữ được màu xanh và độ giòn, nên xào trên lửa tương đối lớn, đảo nhanh tay. Phi thơm tỏi, cho đậu vào xào, thêm chút nước nếu cần để rau chín đều. Nêm gia vị vừa phải, tránh xào quá lâu khiến đậu mềm nhũn và mất đi độ giòn tự nhiên.

Món canh cuối cùng là bí đỏ nấu lạc. Bí đỏ gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Lạc nhân có thể giã dập hoặc để nguyên tùy sở thích, rửa sạch rồi cho vào nồi nước nấu trước đến khi mềm. Sau đó thêm bí đỏ, nấu đến khi bí chín bở nhưng vẫn giữ được hình dáng. Nêm gia vị vừa ăn, thêm hành lá hoặc rau mùi nếu thích. Vị ngọt tự nhiên của bí đỏ hòa cùng vị bùi của lạc tạo nên bát canh dễ ăn, thích hợp với bữa cơm gia đình.

Để tiết kiệm thời gian, người nội trợ có thể sơ chế rau củ trước, sau đó nấu canh trong lúc làm thịt viên sốt cà chua. Đậu cô ve nên xào sau cùng để giữ độ nóng và giòn khi dọn lên mâm. Một lưu ý nhỏ là không nên nêm quá nhiều muối, nước mắm hay các loại gia vị mặn. Mâm cơm gia đình ngon không nhất thiết phải đậm vị, mà quan trọng là các món ăn hài hòa, nguyên liệu tươi và được chế biến phù hợp.

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