Cô cho hay những lớp lá ngoài cùng đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên và nhà máy năng lượng" của cây bắp cải. Nhờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, quá trình quang hợp tại đây diễn ra mạnh mẽ nhất, giúp tích lũy hàm lượng lớn các dưỡng chất thiết yếu. VnExpress cho hay.

Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Chen Pei-Chun

Phần lá này giàu vitamin C với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hiệu quả hàng rào bảo vệ cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục (chlorophyll) hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất để điều hòa thể trạng, còn các hợp chất thực vật (phytochemicals) giúp cây chống lại tác nhân gây căng thẳng từ môi trường, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Chen cho thêm do phải trực tiếp đối mặt với các tác động ngoại cảnh như tia cực tím và ô nhiễm không khí, cây bắp cải buộc phải kích hoạt cơ chế "tự vệ", sản sinh ra nhiều chất chống oxy hóa hơn ở phần lá ngoài. "Vị trí càng khắc nghiệt thì hàm lượng dinh dưỡng càng cao", chuyên gia nhấn mạnh.

Giải thích về cảm giác kém ngon miệng khi ăn phần lá này, chuyên gia Chen cho hay lá ngoài vốn già hơn và có cấu trúc sợi thô cứng hơn, dẫn đến tình trạng dai khi ăn sống và không mềm ngọt bằng phần lõi. Dẫu vậy, xét dưới góc độ dinh dưỡng, đặc điểm này đồng nghĩa với việc chúng chứa hàm lượng chất xơ cao hơn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

Cô khuyến nghị người nội trợ hạn chế tối đa việc vứt bỏ lớp lá bắp cải bên ngoài, bởi chỉ cần áp dụng đúng phương pháp chế biến, phần lá này sẽ vừa thơm ngon vừa giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.

Món ngon với bắp cải

Mời bạn tham khảo các món ngon được làm từ bắp cải. Công thức tham khảo từ các trang Ngôi sao, Phụ Nữ Mới.

Bắp cải xào cà chua

Món bắp cải xào cà chua là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt thanh của bắp cải và vị chua dịu nhẹ của cà chua, mang đến cảm giác dễ chịu và ngon miệng. Đây là món ăn dân dã, dễ chế biến nhưng vẫn đủ dinh dưỡng và màu sắc bắt mắt cho bữa cơm gia đình.

Bắp cải xào trứng

Bắp cải xào trứng là một món ăn dễ làm nhưng lại vô cùng đưa cơm. Bắp cải giòn ngọt kết hợp cùng trứng béo ngậy tạo nên hương vị hấp dẫn, phù hợp cho bữa ăn nhanh gọn hoặc dùng kèm với các món mặn khác.

Bắp cải xào thịt

Bắp cải xào thịt là một món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình, mang đến hương vị đậm đà và đầy đủ dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa bắp cải giòn ngọt và thịt mềm thơm sẽ làm hài lòng cả những người khó tính nhất.

Canh bắp cải thịt bằm

Canh bắp cải thịt bằm là món ăn truyền thống, quen thuộc với mọi gia đình Việt. Vị ngọt thanh của bắp cải hòa quyện cùng vị đậm đà của thịt bằm tạo nên một món canh vừa dễ ăn vừa bổ dưỡng, rất thích hợp cho những bữa cơm hàng ngày.

Canh bắp cải cà chua

Canh bắp cải cà chua là món canh thanh mát, chua dịu, rất thích hợp cho những ngày nắng nóng hoặc khi bạn muốn đổi vị. Màu sắc tươi sáng của cà chua và vị ngọt tự nhiên của bắp cải sẽ làm cho bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

Canh bắp cải tôm thịt viên

Món canh bắp cải tôm thịt viên là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt tự nhiên của bắp cải, độ săn chắc của thịt viên và hương thơm đặc trưng của tôm. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình, vừa bổ dưỡng vừa dễ ăn.

Canh bắp cải cuộn thịt

Canh bắp cải cuộn thịt là món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng bổ dưỡng, phù hợp cho những bữa tiệc gia đình hoặc khi bạn muốn chiêu đãi bạn bè. Từng cuộn bắp cải gói trọn nhân thịt đậm đà, kết hợp với nước hầm xương ngọt thanh, tạo nên một hương vị khó quên.

Gỏi gà bắp cải rau răm

Gỏi gà bắp cải rau răm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của gà, giòn của bắp cải và hương thơm nồng của rau răm. Món ăn này không chỉ thanh mát mà còn rất giàu protein, thích hợp cho những ai muốn ăn nhẹ hoặc giảm cân.

Salad bắp cải