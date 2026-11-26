GĐXH - Dù lá ngoài cùng của bắp cải thường bị bóc bỏ vì già cứng kém ngon, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Chen Pei-Chun cho biết đây lại là lớp tích lũy nhiều chất chống oxy hóa nhất nhờ quang hợp mạnh.
Cô cho hay những lớp lá ngoài cùng đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên và nhà máy năng lượng" của cây bắp cải. Nhờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, quá trình quang hợp tại đây diễn ra mạnh mẽ nhất, giúp tích lũy hàm lượng lớn các dưỡng chất thiết yếu. VnExpress cho hay.
Phần lá này giàu vitamin C với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hiệu quả hàng rào bảo vệ cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục (chlorophyll) hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất để điều hòa thể trạng, còn các hợp chất thực vật (phytochemicals) giúp cây chống lại tác nhân gây căng thẳng từ môi trường, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.
Chen cho thêm do phải trực tiếp đối mặt với các tác động ngoại cảnh như tia cực tím và ô nhiễm không khí, cây bắp cải buộc phải kích hoạt cơ chế "tự vệ", sản sinh ra nhiều chất chống oxy hóa hơn ở phần lá ngoài. "Vị trí càng khắc nghiệt thì hàm lượng dinh dưỡng càng cao", chuyên gia nhấn mạnh.
Giải thích về cảm giác kém ngon miệng khi ăn phần lá này, chuyên gia Chen cho hay lá ngoài vốn già hơn và có cấu trúc sợi thô cứng hơn, dẫn đến tình trạng dai khi ăn sống và không mềm ngọt bằng phần lõi. Dẫu vậy, xét dưới góc độ dinh dưỡng, đặc điểm này đồng nghĩa với việc chúng chứa hàm lượng chất xơ cao hơn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột.
Cô khuyến nghị người nội trợ hạn chế tối đa việc vứt bỏ lớp lá bắp cải bên ngoài, bởi chỉ cần áp dụng đúng phương pháp chế biến, phần lá này sẽ vừa thơm ngon vừa giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.
Món ngon với bắp cải
Mời bạn tham khảo các món ngon được làm từ bắp cải. Công thức tham khảo từ các trang Ngôi sao, Phụ Nữ Mới.
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