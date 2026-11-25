Chỉ với hơn 15 phút nấu là có thực đơn 3 món vô cùng 'bắt cơm'Ăn -
Hôm nay trong tủ lạnh có sẵn đùi gà, thịt nạc, khoai tây và một ít rong biển khô. Tôi quyết định nấu 3 món đơn giản nhưng cực kỳ "bắt cơm".
Hoa chuối chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như sắt, kali, magie, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa. Nhờ thành phần phong phú này, loại thực phẩm dân dã được xem là có thể hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Hoa chuối cung cấp chất xơ và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, nhưng không thể thay thế hoàn toàn rau xanh. Các loại rau lá, củ và quả còn bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, folate, sắt và canxi. Vì vậy, nên ăn đa dạng rau củ để tránh thiếu hụt vi chất và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. VOV cho hay.
Thay vì dùng hoa chuối thay thế hoàn toàn rau xanh, bạn nên xem đây là nguyên liệu bổ sung trong chế độ ăn đa dạng. Các món nộm hoa chuối có thể kết hợp với cà rốt, giá đỗ, dưa chuột và rau thơm để tăng lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ. Phụ nữ và Pháp Luật cho hay.
Bên cạnh đó, nên luân phiên các loại rau trong tuần, đặc biệt là rau lá xanh đậm và củ quả nhiều màu sắc. Rau xanh cung cấp folate, vitamin K, sắt, canxi; trong khi cà rốt, bí đỏ, cà chua bổ sung beta-carotene, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa.
Hoa chuối có thể góp mặt thường xuyên trong thực đơn, nhưng không nên vì yêu thích một loại rau mà bỏ qua những thực phẩm khác. Kết hợp đa dạng rau xanh, củ quả và các nguồn protein sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết, duy trì chế độ ăn cân bằng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
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Hôm nay trong tủ lạnh có sẵn đùi gà, thịt nạc, khoai tây và một ít rong biển khô. Tôi quyết định nấu 3 món đơn giản nhưng cực kỳ "bắt cơm".
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