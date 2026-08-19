Cầm lái xe máy điện đi xa 80 km/lần sạc, có Smartkey 4 trong 1, giá siêu rẻ chỉ 19,3 triệu đồng

Xe máy điện đi xa 80 km/lần sạc, có Smartkey 4 trong 1





Xe máy điện có giá khoảng 18-19 triệu đồng

OSAKAR Nispa Lumia là một trong những mẫu xe máy điện đáng chú ý ở nhóm giá dưới 20 triệu đồng. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn hướng tới người dùng trẻ, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ như Smartkey 4 trong 1, chống trộm và nút Parking hạn chế tình trạng vọt ga ngoài ý muốn.

Theo xe điện OSARAR, OSAKAR Nispa Lumia có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.753 x 710 x 1.130 mm. Kích thước tương đối gọn giúp xe dễ xoay trở trên những tuyến phố đông phương tiện hoặc khu vực có không gian đỗ hạn chế.

Thiết kế của Nispa Lumia đi theo phong cách xe tay ga điện đô thị với các đường nét tương đối đơn giản. Đây cũng là kiểu thiết kế phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là học sinh và người trẻ.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của mẫu xe nằm ở giá bán. Nispa Lumia hiện được chào bán trên thị trường với mức khoảng 18-19 triệu đồng, tùy đại lý, khu vực và chương trình ưu đãi.

Ở khoảng giá này, mẫu xe của OSAKAR phải cạnh tranh với khá nhiều xe máy điện đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước. Vì vậy, hãng lựa chọn bổ sung nhiều công nghệ và tiện ích để tạo sự khác biệt thay vì chỉ tập trung vào thiết kế.

Đáng chú ý nhất là hệ thống Smartkey 4 trong 1. Hệ thống này tích hợp các chức năng khóa xe, mở khóa từ xa, định vị và cảnh báo chống trộm.

Khả năng định vị có thể hữu ích đối với phụ huynh khi mua xe cho con đi học, trong khi tính năng chống trộm tăng thêm một lớp bảo vệ khi phương tiện được đỗ tại trường học, khu dân cư hoặc nơi công cộng.

Về khả năng vận hành, OSAKAR Nispa Lumia được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 1.580W.

Xe có thể đạt tốc độ lớn nhất khoảng 46 km/h, tập trung vào nhu cầu di chuyển thường xuyên trong khu vực nội đô thay vì khả năng vận hành tốc độ cao.

Nispa Lumia được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 1.580W.

Theo thông số được giới thiệu, Nispa Lumia có thể di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Với người dùng chủ yếu đi học hoặc đi làm khoảng 10-20 km mỗi ngày, phạm vi này có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng trước khi cần nạp lại điện.

Tuy nhiên, con số 80 km được tính trong điều kiện phù hợp. Phạm vi thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, địa hình, tình trạng nguồn điện và cách người lái sử dụng tay ga.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống giảm xóc Eagle, được thiết kế nhằm tăng khả năng hấp thụ dao động khi xe đi qua những bề mặt đường không bằng phẳng.

Đối với một mẫu xe hướng tới học sinh và người mới làm quen với phương tiện điện, OSAKAR còn bổ sung nút Parking (P).

Khi kích hoạt, tính năng này giúp hạn chế tình trạng xe bất ngờ lao về phía trước nếu người dùng vô tình vặn tay ga. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có giá trị thực tế, đặc biệt khi dừng xe, dựng xe hoặc chuẩn bị khởi hành.

OSAKAR Nispa Lumia vẫn là lựa chọn đáng chú ý nhờ kết hợp động cơ tối đa 1.580W

Với Nispa Lumia, OSAKAR không chạy theo công suất quá lớn mà tập trung vào sự cân bằng giữa giá bán, phạm vi hoạt động và các tính năng hỗ trợ.

Nhìn vào cấu hình trên, lợi thế của Nispa Lumia nằm ở việc cung cấp khá nhiều tính năng trong khoảng giá dưới 20 triệu đồng. Động cơ 1.580W cùng tốc độ tối đa 46 km/h đủ phục vụ nhu cầu đi lại thông thường, trong khi tầm hoạt động khoảng 80 km giúp giảm tần suất sạc đối với người dùng có quãng đường di chuyển hằng ngày không quá lớn.

Smartkey tích hợp định vị và chống trộm cũng là điểm đáng chú ý khi mẫu xe hướng nhiều tới học sinh, sinh viên.

Giá xe máy điện OSAKAR Nispa Lumia

Xe máy điện OSAKAR Nispa Lumia có giá niêm yết chính hãng khoảng từ 19.300.000 VNĐ đến 20.300.000 VNĐ. Tại một số đại lý và cửa hàng bán lẻ, giá bán thực tế có thể mềm hơn, dao động quanh mức 17.800.000 VNĐ - 19.200.000 VNĐ tùy thuộc vào chương trình ưu đãi từng thời điểm.

Dù vậy, theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, OSAKAR chưa có độ nhận diện thương hiệu lớn như một số hãng xe máy lâu năm. Với những khách hàng đặt nặng yếu tố thương hiệu, mạng lưới dịch vụ và giá trị bán lại, đây có thể là vấn đề cần cân nhắc trước khi lựa chọn.

Dù vậy, trong khoảng giá 18-19 triệu đồng, OSAKAR Nispa Lumia vẫn là lựa chọn đáng chú ý nhờ kết hợp động cơ tối đa 1.580W, phạm vi khoảng 80 km/lần sạc và một loạt công nghệ hỗ trợ người dùng. Đặc biệt, thiết kế nhỏ gọn và tốc độ 46 km/h giúp mẫu xe hướng khá rõ đến nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.