Đỉnh hơn cả SH Mode, xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cá tính, đi 142km/lần sạc, nâng cấp công nghệ

Bất ngờ xe máy điện giá 19,9 triệu đồng cốp rộng tới 21L, pin đi 200 km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện có hai phiên bản ắc quy và pin với giá từ 19,9 triệu đồng, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, cốp 21 lít và quãng đường lên tới 200 km.

Xe máy điện thiết kế cá tính, đi 124km/lần sạc, nâng cấp công nghệ

Ampere Magnus G Max

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, Ampere Magnus G Max đã nhận được một bản nâng cấp công nghệ đáng kể tại Ấn Độ. Mẫu xe tay ga này hiện sử dụng nền tảng phần mềm mới NxG.io của Ampere, bổ sung hơn 30 tính năng kết nối cho một sản phẩm vốn được phát triển hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày đơn giản.

Những tính năng đáng chú ý nhất gồm ga tự động (cruise control), hỗ trợ giữ xe khi lên dốc (hill hold assist) và dẫn đường từng chặng (turn-by-turn navigation). Ngoài ra còn có Find My Scooter, Ping My Scooter cùng nhiều chức năng kết nối khác thông qua ứng dụng Ampere Connect.

Người dùng có thể xem thông tin sạc theo thời gian thực, vị trí xe

Thông qua ứng dụng Ampere Connect, người dùng có thể xem thông tin sạc theo thời gian thực, vị trí xe, lịch sử sạc và tình trạng sức khỏe của pin. Xe cũng được trang bị hàng rào địa lý (geo-fencing), cảnh báo trộm và thông báo khi xe bị kéo đi. Hệ thống còn tích hợp chẩn đoán từ xa và đặt lịch bảo dưỡng.





Khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) cũng là một bổ sung đáng chú ý

Về lâu dài, những tính năng này có thể hữu ích hơn một số tính năng nổi bật khác, bởi hệ thống chẩn đoán kết nối có khả năng phát hiện vấn đề trước khi chủ xe phải đưa xe đến trung tâm dịch vụ.

Khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) cũng là một bổ sung đáng chú ý, cho phép Ampere tiếp tục điều chỉnh và cải thiện phần mềm. Giá trị thực tế của tính năng này sẽ phụ thuộc vào tần suất hãng cung cấp các bản cập nhật có ý nghĩa. Tuy nhiên, việc Magnus G Max có nền tảng phần cứng và phần mềm hỗ trợ OTA giúp mẫu xe này có khả năng được nâng cấp và cải thiện ngay cả sau khi khách hàng đã mua xe.

Magnus G Max sử dụng pin LFP dung lượng 3 kW

Về phần cứng, Magnus G Max sử dụng pin LFP dung lượng 3 kWh, kết hợp với động cơ có công suất cực đại 2,4 kW. Xe có quãng đường di chuyển 142 km theo tiêu chuẩn IDC, trong khi hãng công bố phạm vi hoạt động thực tế trên 100 km.

Giá xe máy điện Ampere Magnus G Max

Xe máy điện Ampere Magnus G Max có giá 109.999 rupee (khoảng 30 triệu đồng).

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Theo Pega Việt Nam, Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.