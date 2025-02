Cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ: Hà Nội thiết lập 4 điểm trung chuyển

21 giờ trước

Giữa hàng trăm vận động viên tại giải chạy "Run With Me – Cộng Đồng Khỏe" do Báo Sức khoẻ & Đời sống tổ chức sáng 23/2, có một bóng hồng kiêu hãnh thu hút mọi ánh nhìn. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực ấy dũng cảm chạy chân trần suốt 10 km, khiến mọi người không khỏi thán phục.