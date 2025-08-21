Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Chiều ngày 21/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 00h10 ngày 21/8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Phạm Đức T (Hải Quang, Ninh Bình) đã có hành vi tấn công nhân viên y tế.

Cụ thể, sau khi vào Khoa chưa đầy 2 phút, ông T đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu khi điều dưỡng này đang đón tiếp người bệnh là bà Nguyễn Thị L (mẹ của ông T) vào viện với lý do đau bụng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hoàng Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã chỉ đạo các bộ phận khẩn trương làm rõ sự việc.

Qua xác minh, tại buổi làm việc trong sáng nay (21/8), ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đồng thời, ông T gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nữ điều dưỡng bị hành hung và tập thể cán bộ bệnh viện.

Hiện tại, mẹ của ông T đang được chăm sóc điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, trong thời gian qua, tình trạng nhân viên y tế bị người nhà người bệnh hành hung, chửi bới, lăng mạ cũng xảy ra tại 1 số bệnh viện trên cả nước. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đặc biệt gây cản trở quá trình khám chữa bệnh cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu không chấp nhận bất kỳ hành vi xúc phạm, đe dọa hay bạo lực nào đối với nhân viên y tế.

Trường hợp người bệnh hoặc người nhà có hành vi xúc phạm, bạo hành ở mức độ nghiêm trọng, bệnh viện sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời giữ gìn môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu kêu gọi người bệnh và người nhà người bệnh hãy chung tay xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh, nhân ái - một môi trường cần sự tôn trọng, hợp tác và nhân văn nhất trong mọi hành xử.

Chiều ngày 21/8, thông tin với PV, ông Hoàng Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu xác nhận có sự việc một nhân viên y tế bị hành hung. Sáng cùng ngày, bệnh viện đã tổ chức họp và làm việc với người hành hung nhân viên, họ đã nhận lỗi về hành vi sai trái. Bệnh viện muốn đưa ra lời cảnh báo để sau này không còn sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, Sở sẽ giao các bộ phận chuyên môn nắm bắt thông tin sự việc.



