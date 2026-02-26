Mới nhất
Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Thứ năm, 21:38 26/02/2026 | Xã hội
Vũ Đồng
Vũ Đồng
GĐXH - 5 trống đồng Làng Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nhóm hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật đúc đồng và đời sống tinh thần cư dân Việt cổ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An.

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14), tỉnh Nghệ An có 1 hiện vật và 1 sưu tập hiện vật được ghi danh. Trong đó, sưu tập 5 trống đồng Làng Vạc đang lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An được đánh giá đặc biệt tiêu biểu, độc bản.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Trống Làng Vạc I: thuộc dòng trống thấp lưng choãi. Trống có tang phình, lưng hình nón cụt, choãi dần xuống phía dưới, chân trống thấp.

Sưu tập gồm 4 trống lớn và 1 trống minh khí, có niên đại khoảng thế kỷ III – I trước Công nguyên, phát hiện qua khai quật khảo cổ tại di tích Làng Vạc (thị xã Thái Hòa). Các hiện vật đều còn khá nguyên vẹn, hoa văn phong phú, sắc nét, phản ánh trình độ luyện kim và đúc đồng phát triển cao của cư dân văn hóa Đông Sơn.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

Trống Làng Vạc II: cũng như trống Làng Vạc I, trống Làng Vạc II thuộc dòng trống thấp lưng choãi, với tang phình, thân hình nón cụt loe dần xuống dưới, chân trống thấp.

Điểm đặc biệt của nhóm trống này là sự xuất hiện đồng thời hai dòng trống Đông Sơn cơ bản: trống thấp lưng choãi và trống cao lưng thẳng. Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy Làng Vạc từng là khu vực giao thoa văn hóa giữa miền núi trung du và đồng bằng Bắc Trung Bộ thời cổ.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 3.
Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 4.

Trống Làng Vạc III, IV.

Hoa văn trên trống thể hiện sinh động đời sống người xưa với hình chim bay, thuyền, người chèo, bò đực – bò cái xen kẽ… Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, các họa tiết còn phản ánh tín ngưỡng phồn thực, quan niệm vũ trụ và đời sống tâm linh của cư dân Việt cổ.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 5.

Trống minh khí: có hình dáng tương tự trống Làng Vạc I, II, III, thuộc dạng trống thấp lưng choãi.

Đáng chú ý, nhiều chiếc trống được phát hiện trong mộ táng với dấu vết đập méo, chọc thủng trước khi chôn, cho thấy nghi lễ "giết chết hiện vật" – tập tục mai táng phổ biến thời Đông Sơn nhằm đưa vật thiêng theo chủ nhân sang thế giới bên kia.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 6.
Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 7.
Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 8.

Hoa văn trên trống thể hiện sinh động đời sống người xưa với hình chim bay, thuyền, người chèo, bò đực – bò cái xen kẽ…

Không chỉ có giá trị trong nước, sưu tập trống Làng Vạc còn là tư liệu quan trọng để nghiên cứu mối giao lưu văn hóa giữa văn hóa Đông Sơn và văn hóa Điền (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần khẳng định vị trí của khu vực sông Cả trong mạng lưới văn hóa Đông Nam Á cổ đại.

Việc được công nhận bảo vật quốc gia không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của di sản khảo cổ Nghệ An mà còn mở ra cơ hội lớn trong bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị văn hóa phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch địa phương.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia - Ảnh 9.Trống đồng vừa được phát hiện ở Quảng Ninh có điều gì đặc biệt?

GiadinhNet - Trống được phát hiện tại Lưỡng Kỳ là Trống đồng loại II trong hệ thống phân loại trống đồng của Heger niên đại khoảng thế kỷ XIV-XV. Loại trống này thường được dùng trong nghi lễ và có nhiều nét tương đồng với trống của người Mường ở Hòa Bình.

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

