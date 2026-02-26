Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14), tỉnh Nghệ An có 1 hiện vật và 1 sưu tập hiện vật được ghi danh. Trong đó, sưu tập 5 trống đồng Làng Vạc đang lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An được đánh giá đặc biệt tiêu biểu, độc bản.

Trống Làng Vạc I: thuộc dòng trống thấp lưng choãi. Trống có tang phình, lưng hình nón cụt, choãi dần xuống phía dưới, chân trống thấp.

Sưu tập gồm 4 trống lớn và 1 trống minh khí, có niên đại khoảng thế kỷ III – I trước Công nguyên, phát hiện qua khai quật khảo cổ tại di tích Làng Vạc (thị xã Thái Hòa). Các hiện vật đều còn khá nguyên vẹn, hoa văn phong phú, sắc nét, phản ánh trình độ luyện kim và đúc đồng phát triển cao của cư dân văn hóa Đông Sơn.

Trống Làng Vạc II: cũng như trống Làng Vạc I, trống Làng Vạc II thuộc dòng trống thấp lưng choãi, với tang phình, thân hình nón cụt loe dần xuống dưới, chân trống thấp.

Điểm đặc biệt của nhóm trống này là sự xuất hiện đồng thời hai dòng trống Đông Sơn cơ bản: trống thấp lưng choãi và trống cao lưng thẳng. Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy Làng Vạc từng là khu vực giao thoa văn hóa giữa miền núi trung du và đồng bằng Bắc Trung Bộ thời cổ.

Trống Làng Vạc III, IV.

Hoa văn trên trống thể hiện sinh động đời sống người xưa với hình chim bay, thuyền, người chèo, bò đực – bò cái xen kẽ… Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, các họa tiết còn phản ánh tín ngưỡng phồn thực, quan niệm vũ trụ và đời sống tâm linh của cư dân Việt cổ.

Trống minh khí: có hình dáng tương tự trống Làng Vạc I, II, III, thuộc dạng trống thấp lưng choãi.

Đáng chú ý, nhiều chiếc trống được phát hiện trong mộ táng với dấu vết đập méo, chọc thủng trước khi chôn, cho thấy nghi lễ "giết chết hiện vật" – tập tục mai táng phổ biến thời Đông Sơn nhằm đưa vật thiêng theo chủ nhân sang thế giới bên kia.

Không chỉ có giá trị trong nước, sưu tập trống Làng Vạc còn là tư liệu quan trọng để nghiên cứu mối giao lưu văn hóa giữa văn hóa Đông Sơn và văn hóa Điền (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần khẳng định vị trí của khu vực sông Cả trong mạng lưới văn hóa Đông Nam Á cổ đại.

Việc được công nhận bảo vật quốc gia không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của di sản khảo cổ Nghệ An mà còn mở ra cơ hội lớn trong bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị văn hóa phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch địa phương.