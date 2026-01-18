Mới nhất
Cận cảnh cặp linh vật ngựa hồng gây sốt ở Nha Trang

Chủ nhật, 12:30 18/01/2026 | Đời sống

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tại Nha Trang (Khánh Hòa) với “phụ kiện” toàn màu hồng, đứng giữa biển hoa hồng 'gây sốt' mạng xã hội, du khách tấp nập đến check-in.

- Ảnh 1.

Những ngày gần đây, khu vực trung tâm thương mại Gold Coast (phường Nha Trang, Khánh Hòa) thành "thiên đường" check-in của giới trẻ. Chuỗi tiểu cảnh ngựa Tết được bài trí tinh tế, mang vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách.

- Ảnh 2.

Nổi bật nhất là cặp linh vật ngựa Tết Nguyên đán Bính Ngọ với gam hồng pastel ngọt ngào, tạo cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng, đẹp như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến ai đi ngang cũng khó lòng bỏ lỡ một tấm ảnh kỷ niệm.

- Ảnh 3.

Theo đại diện Gold Coast, chuỗi tiểu cảnh lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ 2026 và tinh thần "Tuấn Mã Nghinh Xuân - Khai Niên Thịnh Vượng".

- Ảnh 4.

Chuỗi tiểu cảnh ngựa gồm ba cặp ngựa, mỗi cặp ngựa được đặt tên và mang một thông điệp riêng. Trong đó, Song Hoa Nghinh Phúc, cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ với vẻ đẹp lãng mạn, gợi lên phúc khí và may mắn được check-in nhiều nhất.

- Ảnh 5.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp ảnh với linh vật ngựa

- Ảnh 6.

Cách đó không xa là hình ảnh linh vật ngựa dễ thương, nhiều màu sắc thu hút du khách

- Ảnh 7.

Một du khách Nga chia sẻ: "Tôi thấy linh vật ngựa hồng nhìn rất lạ mắt và vui tươi. Năm tới là năm Ngọ nên việc trang trí hình ảnh con ngựa ở khu trung tâm nhìn rất đẹp mắt"

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa toTin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

