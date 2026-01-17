Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý

Thứ bảy, 10:30 17/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được xem là hiện thân của lòng tốt, sự bao dung và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Tốt bụng theo cách thẳng thắn và nhiệt thành

So với nhiều cung hoàng đạo nữ khác, Bạch Dương nổi bật bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Khi chứng kiến người khác gặp khó khăn, cô gái Bạch Dương hiếm khi đứng ngoài cuộc. Họ sẵn sàng dang tay giúp đỡ, thậm chí nhận phần vất vả về mình mà không hề tính toán.

Không ít người cho rằng Bạch Dương "lo chuyện bao đồng", nhưng chỉ riêng họ hiểu rằng việc san sẻ gánh nặng với người khác cũng chính là cách khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Với Bạch Dương, cho đi yêu thương chưa bao giờ là thiệt thòi, mà là niềm vui tự nhiên, giản dị và bền bỉ.

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý - Ảnh 1.

Khi chứng kiến người khác gặp khó khăn, cô gái Bạch Dương hiếm khi đứng ngoài cuộc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chỗ dựa tinh thần lặng lẽ nhưng vững chắc

Con gái Xử Nữ sở hữu khả năng cảm nhận cảm xúc người khác một cách tinh tế.

Chỉ cần một ánh mắt hay nét mặt thoáng buồn, Xử Nữ đã có thể nhận ra người đối diện đang không ổn.

Chính sự nhạy cảm này khiến họ trở thành người được bạn bè, người thân tin tưởng tìm đến mỗi khi cần giãi bày.

Xử Nữ không an ủi bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sự lắng nghe kiên nhẫn và những lời khuyên thấu đáo, thực tế.

Họ giúp người khác nhìn rõ vấn đề của mình và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Điều đáng quý ở Xử Nữ là sự giúp đỡ luôn xuất phát từ tấm lòng chân thành, không kèm theo bất kỳ mong cầu hay điều kiện nào.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Nhân hậu, bao dung và giàu cảm xúc

Trong số các cung hoàng đạo nữ, Cự Giải nổi tiếng là người sống tình cảm, hào phóng và độ lượng.

Họ có xu hướng nhìn thấy điểm tốt ở người khác thay vì chăm chú vào khuyết điểm. Chính vì vậy, Cự Giải thường rất dễ thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm của người xung quanh.

Tấm lòng nhân hậu giúp Cự Giải trở thành người bạn hiếm có, luôn mang lại cảm giác an toàn và được thấu hiểu.

Ở bên Cự Giải, người ta dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp, chân thành và sự trân trọng trong từng mối quan hệ.

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý - Ảnh 2.

Tấm lòng nhân hậu giúp Cự Giải trở thành người bạn hiếm có, luôn mang lại cảm giác an toàn và được thấu hiểu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Dịu dàng đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình

Phụ nữ Song Ngư mang nét tính cách mềm mỏng, giàu cảm xúc và có phần đơn giản trong suy nghĩ.

Họ lương thiện, sống thiên về tình cảm và luôn ưu tiên lợi ích của người khác hơn bản thân mình. Chính điều đó khiến Song Ngư không ít lần phải nhận phần thiệt thòi.

Có người cho rằng Song Ngư quá ngây thơ, nhưng bản thân họ lại không hề bận tâm đến những đánh giá ấy.

Với Song Ngư, nếu sự hy sinh nhỏ bé của mình có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, thì đó đã là điều đáng để đánh đổi.

Những cung hoàng đạo nữ đáng trân trọng

Giữa cuộc sống nhiều áp lực và toan tính, sự tốt bụng đôi khi trở thành điều hiếm hoi nhưng vô cùng đáng quý.

Những cung hoàng đạo nữ như Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải hay Song Ngư có thể không hoàn hảo, thậm chí đôi lúc chịu thiệt thòi vì người khác, nhưng chính tấm lòng chân thành và sự bao dung của họ lại khiến các mối quan hệ trở nên ấm áp hơn.

Gặp được một người phụ nữ tốt bụng đã là điều may mắn, nhưng biết trân trọng và gìn giữ những tấm lòng ấy mới là điều quan trọng nhất.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những "giới hạn" của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêuNhững 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

GĐXH - Yêu đến đâu cũng cần ranh giới. Với 12 cung hoàng đạo nam, có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là "giới hạn đỏ" trong tình yêu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Xem ngay tháng may mắn năm 2026 theo thần số học của bạn

Xem ngay tháng may mắn năm 2026 theo thần số học của bạn

Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là phản ứng của 3 cung hoàng đạo này sau chia tay

Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là phản ứng của 3 cung hoàng đạo này sau chia tay

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - "Nếu được chọn lại, tôi sẽ không nghỉ hưu hoàn toàn. Ít nhất cũng nên đi làm bán thời gian, bởi cuộc sống sau nghỉ hưu không hề dễ chịu như tôi từng nghĩ", ông Minh ngậm ngùi nói.

Gắn mác "giám đốc", nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày

Gắn mác "giám đốc", nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Từ một giám đốc trẻ, có tất cả, tôi phải bán xe, bán nhà xưởng, vay nóng lãi cao để gồng gánh, hy vọng vớt vát lại chút gì đó.

Không cần chiêu trò, để có được phụ nữ mình mong ước, đàn ông chỉ cần làm đúng 1 điều này

Không cần chiêu trò, để có được phụ nữ mình mong ước, đàn ông chỉ cần làm đúng 1 điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đừng mãi chạy theo những "chiêu trò" hay dùng vật chất xa xỉ để lấy lòng phái đẹp. Thực tế, có một định luật bất biến, hiệu quả hơn mọi món quà đắt tiền, giúp bạn không chỉ chạm đến trái tim mà còn khiến cô ấy tự nguyện gắn bó cả đời.

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có hai con trai thành đạt, tôi nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu mình sẽ không phải lo lắng. Thế nhưng phản ứng của các con khi nhắc đến chuyện tiền bạc đã khiến bà chạnh lòng suốt nhiều đêm.

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước vào những năm tháng về già, tôi mới nhận ra một sự thật tưởng chừng nghịch lý không có con cái kề bên mỗi ngày, cuộc sống của tôi vẫn ổn, thậm chí nhẹ nhõm hơn.

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn "nở hoa" của một số cung hoàng đạo khi vận may liên tiếp gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, tài chính khởi sắc và đời sống tinh thần ngày càng viên mãn.

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.

Ngày tôi sinh, chiếc túi vải mẹ chồng trao ngay ở bệnh viện khiến tôi bật khóc

Ngày tôi sinh, chiếc túi vải mẹ chồng trao ngay ở bệnh viện khiến tôi bật khóc

Gia đình - 1 ngày trước

Lúc tôi sinh con, mẹ chồng trao cho tôi chiếc túi có 10 chỉ vàng đã dành dụm cả đời khiến tôi bật khóc vì đã từng nghĩ bà không quan tâm khi tôi có bầu con gái…

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Mời 45 bạn cùng lớp đến dự sinh nhật nhưng không một ai xuất hiện, cậu bé 10 tuổi khiến mẹ bàng hoàng khi biết nguyên nhân thật sự.

Xem nhiều

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

Gia đình
Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình
Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình
Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top