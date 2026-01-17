Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Thứ bảy, 10:25 17/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Nếu được chọn lại, tôi sẽ không nghỉ hưu hoàn toàn. Ít nhất cũng nên đi làm bán thời gian, bởi cuộc sống sau nghỉ hưu không hề dễ chịu như tôi từng nghĩ", ông Minh ngậm ngùi nói.

Ở tuổi 60, ông Minh, một cựu trưởng phòng của công ty tài chính tại Nam Ninh (Trung Quốc), bước vào giai đoạn nghỉ hưu với tâm thế mà nhiều người mơ ước. 

Sau hàng chục năm làm việc căng thẳng, ông tin rằng đây là lúc bản thân có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống. 

Mỗi tháng, ông nhận lương hưu khoảng 3.000 NDT, tương đương hơn 11 triệu đồng. 

Ngoài ra, nhờ tích góp trong nhiều năm và được bố mẹ chia lại tài sản, ông sở hữu khoản tiết kiệm lên tới 1,4 triệu NDT, tương đương khoảng 5,2 tỷ đồng.

Với nhiều người, chừng ấy là quá đủ để sống thong thả đến cuối đời. Thế nhưng, chỉ sau hai năm nghỉ hưu, chính ông Minh lại là người thừa nhận rằng quyết định ấy đã khiến ông phải suy nghĩ lại rất nhiều.

Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại - Ảnh 1.

Không chỉ tiền bạc, điều khiến ông Minh mệt mỏi hơn cả chính là khoảng trống tinh thần sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Những ngày đầu nghỉ hưu: An nhàn hơn tưởng tượng

Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông Minh diễn ra đúng như những gì ông từng hình dung. 

Hai vợ chồng dành tiền sửa sang lại nhà cửa, mua sắm thêm đồ dùng hiện đại để tiện sinh hoạt. 

Những chuyến du lịch trong và ngoài nước liên tục được lên kế hoạch, bù đắp cho quãng thời gian dài trước đó ông mải mê với công việc.

Ông Minh nhớ lại, đó là những ngày mà bản thân cảm thấy như đang bước vào một kỳ nghỉ dài không có hồi kết. 

Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ khi ông vừa có lương hưu ổn định, vừa sở hữu khoản tiền tiết kiệm lớn. 

Bản thân ông cũng tin rằng, chỉ cần gửi tiền ngân hàng lấy lãi, cộng với lương hưu mỗi tháng, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ không có gì đáng lo ngại.

Áp lực tài chính xuất hiện sớm hơn dự tính

Sự thoải mái ấy không kéo dài lâu. Chỉ sau khoảng một năm nghỉ hưu, ông Minh bắt đầu nhận ra rằng chi tiêu thực tế lớn hơn rất nhiều so với những gì ông từng tính toán. 

Ngoài các khoản sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng ông chi khá mạnh tay cho du lịch, thăm nom họ hàng, gặp gỡ bạn bè. Khi tuổi tác tăng lên, chi phí cho thuốc men, khám sức khỏe định kỳ cũng ngày một nhiều hơn.

Điều khiến ông Minh bất ngờ là tốc độ "bốc hơi" của khoản tiền tiết kiệm. Ông từng nghĩ 5 tỷ đồng là con số rất lớn, đủ để yên tâm cả đời. 

Thế nhưng, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm, giá cả sinh hoạt ngày càng leo thang, mỗi lần chi vài chục triệu cho một chuyến đi hay cho việc chăm sóc sức khỏe đều khiến ông cảm nhận rõ sự vơi đi của quỹ dự phòng.

Sau hai năm nghỉ hưu, số tiền tiết kiệm của ông Minh chỉ còn khoảng 3,5 tỷ đồng. Mức lương hưu hàng tháng không đủ bù đắp cho những khoản chi ngày một tăng, khiến ông bắt đầu cảm thấy áp lực tài chính – điều mà trước đây, khi còn đi làm, ông chưa từng nghĩ tới.

Khoảng trống tinh thần sau nghỉ hưu

Không chỉ tiền bạc, điều khiến ông Minh mệt mỏi hơn cả chính là khoảng trống tinh thần sau khi nghỉ hưu. Việc rời xa môi trường làm việc quen thuộc sau hàng chục năm khiến ông rơi vào cảm giác mất phương hướng.

Trước đây, ngày nào ông cũng dậy sớm, đến công ty, họp hành, xử lý công việc, đưa ra quyết định. Nhịp sống bận rộn ấy bỗng dưng biến mất hoàn toàn. 

Thay vào đó là những ngày dài quanh quẩn trong nhà, lặp đi lặp lại đến mức chính ông cũng không nhận ra thời gian trôi qua như thế nào.

Con cái đều đi làm cả ngày, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. 

Ông từng thử tham gia một số câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, nhưng không duy trì được lâu vì cảm thấy không phù hợp. 

Càng về sau, ông càng nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được bận rộn, được công nhận giá trị của bản thân.

Nghỉ hưu không chỉ là bài toán tiền bạc

Câu chuyện của ông Minh không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu với khoản tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn rơi vào trạng thái hụt hẫng, thậm chí khủng hoảng. 

Nguyên nhân không chỉ nằm ở tài chính, mà còn ở việc thiếu sự chuẩn bị về tâm lý và kế hoạch sống cho giai đoạn sau nghỉ hưu.

Theo các chuyên gia, nghỉ hưu là một bước ngoặt lớn của đời người. Nếu không có kế hoạch tài chính dài hạn, không xác định rõ mức chi tiêu phù hợp và khoản dự phòng cho y tế, người nghỉ hưu rất dễ rơi vào cảm giác bất an. 

Bên cạnh đó, việc rời bỏ hoàn toàn công việc cũng khiến nhiều người mất đi nhịp sống quen thuộc, dẫn đến trống rỗng tinh thần.

Bài học sau hai năm nghỉ hưu

Sau hai năm trải qua đủ cung bậc cảm xúc, ông Minh rút ra cho mình một bài học mà ông cho rằng rất đáng để những người sắp nghỉ hưu suy ngẫm. 

Theo ông, tiền bạc dù quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu.

"Khi còn đi làm, tôi chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm thật nhiều để về già được an nhàn. Nhưng đến lúc nghỉ hưu rồi mới hiểu, có tiền mà không có việc để làm, không có mục tiêu để phấn đấu thì cuộc sống cũng rất dễ trở nên nhạt nhẽo", ông chia sẻ.

Giờ đây, điều ông Minh mong mỏi nhất là có thể quay lại làm việc, dù chỉ là một công việc bán thời gian hay quy mô nhỏ. 

Với ông, được làm việc không chỉ để có thêm thu nhập, mà quan trọng hơn là để cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị, vẫn còn hữu ích giữa cuộc đời sau nghỉ hưu.

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòngCó hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

GĐXH - Có hai con trai thành đạt, tôi nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu mình sẽ không phải lo lắng. Thế nhưng phản ứng của các con khi nhắc đến chuyện tiền bạc đã khiến bà chạnh lòng suốt nhiều đêm.

Theo Sohu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026

Cùng chuyên mục

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý

Tốt bụng không phô trương: Những cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc càng quý

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được xem là hiện thân của lòng tốt, sự bao dung và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh.

Gắn mác "giám đốc", nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày

Gắn mác "giám đốc", nhưng tôi phải âm thầm chạy xe ôm kiếm sống qua ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Từ một giám đốc trẻ, có tất cả, tôi phải bán xe, bán nhà xưởng, vay nóng lãi cao để gồng gánh, hy vọng vớt vát lại chút gì đó.

Không cần chiêu trò, để có được phụ nữ mình mong ước, đàn ông chỉ cần làm đúng 1 điều này

Không cần chiêu trò, để có được phụ nữ mình mong ước, đàn ông chỉ cần làm đúng 1 điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đừng mãi chạy theo những "chiêu trò" hay dùng vật chất xa xỉ để lấy lòng phái đẹp. Thực tế, có một định luật bất biến, hiệu quả hơn mọi món quà đắt tiền, giúp bạn không chỉ chạm đến trái tim mà còn khiến cô ấy tự nguyện gắn bó cả đời.

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Có hai con làm việc ở Mỹ, tôi từng nghĩ nghỉ hưu sẽ nhàn nhã: Sự thật khiến tôi chạnh lòng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có hai con trai thành đạt, tôi nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu mình sẽ không phải lo lắng. Thế nhưng phản ứng của các con khi nhắc đến chuyện tiền bạc đã khiến bà chạnh lòng suốt nhiều đêm.

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước vào những năm tháng về già, tôi mới nhận ra một sự thật tưởng chừng nghịch lý không có con cái kề bên mỗi ngày, cuộc sống của tôi vẫn ổn, thậm chí nhẹ nhõm hơn.

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn "nở hoa" của một số cung hoàng đạo khi vận may liên tiếp gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, tài chính khởi sắc và đời sống tinh thần ngày càng viên mãn.

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.

Ngày tôi sinh, chiếc túi vải mẹ chồng trao ngay ở bệnh viện khiến tôi bật khóc

Ngày tôi sinh, chiếc túi vải mẹ chồng trao ngay ở bệnh viện khiến tôi bật khóc

Gia đình - 1 ngày trước

Lúc tôi sinh con, mẹ chồng trao cho tôi chiếc túi có 10 chỉ vàng đã dành dụm cả đời khiến tôi bật khóc vì đã từng nghĩ bà không quan tâm khi tôi có bầu con gái…

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Mời 45 bạn cùng lớp đến dự sinh nhật nhưng không một ai xuất hiện, cậu bé 10 tuổi khiến mẹ bàng hoàng khi biết nguyên nhân thật sự.

Xem nhiều

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Vợ ngoại tình là cú sốc lớn, nhưng điều khiến người chồng trong câu chuyện dưới đây đau đớn hơn cả chính là câu nói thản nhiên của người đàn ông phá hoại gia đình mình.

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

Gia đình
Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình
Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Về già, tôi quyết định không trông cậy con cái: 3 lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình
Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top