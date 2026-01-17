Nghỉ hưu sớm, tiền nhiều, sau 2 năm, cựu trưởng phòng chỉ mong được đi làm lại

Ở tuổi 60, ông Minh, một cựu trưởng phòng của công ty tài chính tại Nam Ninh (Trung Quốc), bước vào giai đoạn nghỉ hưu với tâm thế mà nhiều người mơ ước.

Sau hàng chục năm làm việc căng thẳng, ông tin rằng đây là lúc bản thân có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.

Mỗi tháng, ông nhận lương hưu khoảng 3.000 NDT, tương đương hơn 11 triệu đồng.

Ngoài ra, nhờ tích góp trong nhiều năm và được bố mẹ chia lại tài sản, ông sở hữu khoản tiết kiệm lên tới 1,4 triệu NDT, tương đương khoảng 5,2 tỷ đồng.

Với nhiều người, chừng ấy là quá đủ để sống thong thả đến cuối đời. Thế nhưng, chỉ sau hai năm nghỉ hưu, chính ông Minh lại là người thừa nhận rằng quyết định ấy đã khiến ông phải suy nghĩ lại rất nhiều.

Không chỉ tiền bạc, điều khiến ông Minh mệt mỏi hơn cả chính là khoảng trống tinh thần sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Những ngày đầu nghỉ hưu: An nhàn hơn tưởng tượng

Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông Minh diễn ra đúng như những gì ông từng hình dung.

Hai vợ chồng dành tiền sửa sang lại nhà cửa, mua sắm thêm đồ dùng hiện đại để tiện sinh hoạt.

Những chuyến du lịch trong và ngoài nước liên tục được lên kế hoạch, bù đắp cho quãng thời gian dài trước đó ông mải mê với công việc.

Ông Minh nhớ lại, đó là những ngày mà bản thân cảm thấy như đang bước vào một kỳ nghỉ dài không có hồi kết.

Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ khi ông vừa có lương hưu ổn định, vừa sở hữu khoản tiền tiết kiệm lớn.

Bản thân ông cũng tin rằng, chỉ cần gửi tiền ngân hàng lấy lãi, cộng với lương hưu mỗi tháng, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ không có gì đáng lo ngại.

Áp lực tài chính xuất hiện sớm hơn dự tính

Sự thoải mái ấy không kéo dài lâu. Chỉ sau khoảng một năm nghỉ hưu, ông Minh bắt đầu nhận ra rằng chi tiêu thực tế lớn hơn rất nhiều so với những gì ông từng tính toán.

Ngoài các khoản sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng ông chi khá mạnh tay cho du lịch, thăm nom họ hàng, gặp gỡ bạn bè. Khi tuổi tác tăng lên, chi phí cho thuốc men, khám sức khỏe định kỳ cũng ngày một nhiều hơn.

Điều khiến ông Minh bất ngờ là tốc độ "bốc hơi" của khoản tiền tiết kiệm. Ông từng nghĩ 5 tỷ đồng là con số rất lớn, đủ để yên tâm cả đời.

Thế nhưng, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm, giá cả sinh hoạt ngày càng leo thang, mỗi lần chi vài chục triệu cho một chuyến đi hay cho việc chăm sóc sức khỏe đều khiến ông cảm nhận rõ sự vơi đi của quỹ dự phòng.

Sau hai năm nghỉ hưu, số tiền tiết kiệm của ông Minh chỉ còn khoảng 3,5 tỷ đồng. Mức lương hưu hàng tháng không đủ bù đắp cho những khoản chi ngày một tăng, khiến ông bắt đầu cảm thấy áp lực tài chính – điều mà trước đây, khi còn đi làm, ông chưa từng nghĩ tới.

Khoảng trống tinh thần sau nghỉ hưu

Không chỉ tiền bạc, điều khiến ông Minh mệt mỏi hơn cả chính là khoảng trống tinh thần sau khi nghỉ hưu. Việc rời xa môi trường làm việc quen thuộc sau hàng chục năm khiến ông rơi vào cảm giác mất phương hướng.

Trước đây, ngày nào ông cũng dậy sớm, đến công ty, họp hành, xử lý công việc, đưa ra quyết định. Nhịp sống bận rộn ấy bỗng dưng biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là những ngày dài quanh quẩn trong nhà, lặp đi lặp lại đến mức chính ông cũng không nhận ra thời gian trôi qua như thế nào.

Con cái đều đi làm cả ngày, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Ông từng thử tham gia một số câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, nhưng không duy trì được lâu vì cảm thấy không phù hợp.

Càng về sau, ông càng nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được bận rộn, được công nhận giá trị của bản thân.

Nghỉ hưu không chỉ là bài toán tiền bạc

Câu chuyện của ông Minh không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu với khoản tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn rơi vào trạng thái hụt hẫng, thậm chí khủng hoảng.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở tài chính, mà còn ở việc thiếu sự chuẩn bị về tâm lý và kế hoạch sống cho giai đoạn sau nghỉ hưu.

Theo các chuyên gia, nghỉ hưu là một bước ngoặt lớn của đời người. Nếu không có kế hoạch tài chính dài hạn, không xác định rõ mức chi tiêu phù hợp và khoản dự phòng cho y tế, người nghỉ hưu rất dễ rơi vào cảm giác bất an.

Bên cạnh đó, việc rời bỏ hoàn toàn công việc cũng khiến nhiều người mất đi nhịp sống quen thuộc, dẫn đến trống rỗng tinh thần.

Bài học sau hai năm nghỉ hưu

Sau hai năm trải qua đủ cung bậc cảm xúc, ông Minh rút ra cho mình một bài học mà ông cho rằng rất đáng để những người sắp nghỉ hưu suy ngẫm.

Theo ông, tiền bạc dù quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu.

"Khi còn đi làm, tôi chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm thật nhiều để về già được an nhàn. Nhưng đến lúc nghỉ hưu rồi mới hiểu, có tiền mà không có việc để làm, không có mục tiêu để phấn đấu thì cuộc sống cũng rất dễ trở nên nhạt nhẽo", ông chia sẻ.

Giờ đây, điều ông Minh mong mỏi nhất là có thể quay lại làm việc, dù chỉ là một công việc bán thời gian hay quy mô nhỏ.

Với ông, được làm việc không chỉ để có thêm thu nhập, mà quan trọng hơn là để cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị, vẫn còn hữu ích giữa cuộc đời sau nghỉ hưu.

Theo Sohu