Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị
GĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.
Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeIDĐời sống - 18 phút trước
GĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.
Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.
4 con giáp hành động bốc đồng: Hay làm quá mọi chuyện chỉ vì cảm xúc nhất thờiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mất bình tĩnh, nhưng với những con giáp dưới đây, cảm xúc thường lấn át lý trí. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ cũng có thể khiến họ nổi giận.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên tốtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch may mắn dưới đây không chỉ có số mệnh vượng phúc mà còn sở hữu nhân duyên tốt, được người khác yêu mến, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn.
Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèoĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Giàu sang phú quý không chỉ thử thách bản lĩnh mà còn thử lòng người, đặc biệt là với 3 con giáp nam này.
Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên HòaĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Khu đất dự án rộng hàng ngàn m2, ký hiệu C2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình nhà tạm, sân thể thao để kinh doanh, sử dụng sai mục đích...
Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, TuấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất dưới đây. Bạn có thể tham khảo để có tuần mới tốt đẹp.
Đi thuê nhà, ở trọ có được đăng ký thường trú tại Hà Nội không?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Cư trú 2020, người đi thuê nhà, ở trọ được đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.
Ngày sinh Âm lịch của người ấm áp, dịu dàngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với sự dịu dàng, ấm áp và lối sống bình thản, thanh lịch, giúp người sở hữu ngày sinh này luôn hạnh phúc theo thời gian.
Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, TuấtĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất dưới đây. Bạn có thể tham khảo để có tuần mới tốt đẹp.