Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi
GĐXH - Chùa Ngô Xá toạ lạc tại chân núi Chương Sơn, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình được xây dựng từ thời nhà Lý với nhiều giai thoại nổi tiếng, ngôi chùa hiện đang lưu giữ bảo vật quốc gia có cách đây gần 1.000 năm. Bên cạnh đó, sau thời gian xuống cấp chùa Ngô Xá đã được tu bổ lại nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế.
Video ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi:
