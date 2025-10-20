Mới nhất
Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Thứ hai, 18:44 20/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Cùng với di tích đền Trần, chùa Phổ Minh ở Ninh Bình một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng, gây ấn tượng với du khách và là nơi lưu giữ những “báu vật xanh vô giá” nhưng không phải ai cũng biết.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 1.

Cùng với Di tích đền Trần, chùa Phổ Minh là một trong những địa chỉ tâm linh nổi tiếng của thành Nam. Chùa tọa lạc ở thôn Tức Mạc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 2.

Những người dù chưa từng có cơ hội đến thăm chùa Phổ Minh cũng biết đến ngôi chùa cổ này qua hình ảnh tòa tháp Phổ Minh được in trong tiền và sách lịch sử. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc thời Trần. Đó là lý do, chùa còn có tên gọi chùa Tháp.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 3.

Tháp Phổ Minh là công trình kiến trúc với 14 tầng, cao 19,51m. Hai tầng tháp cuối cùng xây bằng đá có chạm khắc hoa văn cánh sen, hoa văn sông nước.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 4.

12 tầng trên xây bằng gạch bắt mạch, để trần không trát. Mỗi đầu viên gạch có dòng chữ “Hưng long thập niên tam” (năm Hưng Long thứ ba - 1305) và khắc họa con rồng nổi thời Trần. Đỉnh tháp có một khối đá tạo dáng hình bông sen nhiều lớp cánh.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 5.

Đế tháp được thiết kế hoàn toàn bằng đá xanh, mỗi cạnh dài 5,20m. Dưới chân tháp có một băng hoa sen có cánh, nhỏ từ giữa nghiêng dần về góc tháp biểu tượng một đài sen nâng kiệu. Phần dưới bệ đá được tạo dáng cong theo hai phía khiến người xem dễ lầm tưởng do đá bị lún nhưng thực chất xây dựng để tạo đà cho hơn một 10 tầng phía trên đều có độ cong tương tự.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 6.

Ngoài ra, bên trong quần thể chùa Tháp, những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm nhưng không phải ai cũng biết.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 7.

Bên trong sân chùa, hai cây muỗm cổ thụ gắn biển “Cây di sản” được xác định trên 300 năm tuổi.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 8.

Hai cây muỗm cổ thụ có hình dáng bề thế, thân tròn đều, đường kính của cây ở độ cao 1m là 143cm và 114cm, chiều cao vút ngọn là 18,5 và 19m, có nhiều cành lớn tán xòe rộng, đường kính của tán là 19,7 và 25,9m.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 9.

Hiện nay, mặc dù đã trải qua hơn 300 năm, nhưng hai cây muỗm trong khuôn viên chùa Phổ Minh vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 10.

Đặc biệt, 1 cây muỗm bên trái tháp Phổ Minh (theo hướng chùa) dù thân cây và 1 số cành đã bị rỗng ruột nhưng vẫn sống khỏe, lá xanh tươi tốt.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 11.

Trên các cành cây muỗm có rất nhiều cây tầm gửi bám chặt, sống nhờ dựa vào chất dinh dưỡng của cây muỗm.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 12.

Thời gian qua, các cấp ngành chức năng đã áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo cho hai cây muỗm được tồn tại lâu dài hơn; đồng thời dùng những cây sắt dài làm giá chống đỡ cây, cành để không bị gió bão quật đổ.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 13.

Ngoài ra, trong khuôn viên chùa Phổ Minh cũng có nhiều loại cây khác có tuổi đời trăm năm.

Chiêm ngắm báu vật xanh hàng trăm tuổi tại chùa Tháp Ninh Bình - Ảnh 14.

Hằng ngày, chùa đón nhận nhiều lượt khách đến chiêm bái.

Video chiêm ngắm "báu vật xanh" hàng trăm tuội "ngự" tại chùa Tháp ở Ninh Bình:


Nhật Tân
Tags:

Tòa soạn Quảng cáo
Top