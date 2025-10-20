Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Những người dù chưa từng có cơ hội đến thăm chùa Phổ Minh cũng biết đến ngôi chùa cổ này qua hình ảnh tòa tháp Phổ Minh được in trong tiền và sách lịch sử. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc thời Trần. Đó là lý do, chùa còn có tên gọi chùa Tháp.