Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng
GĐXH - Trong không khí trang nghiêm của mùa Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đến chùa để lắng nghe, cảm nhận về đạo hiếu và tình cha mẹ.
Tại Lễ Vu lan diễn ra tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (tỉnh Phú Thọ) diễn ra vào tối 6/9 đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử địa phương cùng nhiều phật tử từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đêm lễ có nhiều nghi thức trang nghiêm, trong đó nghi lễ "bông hồng cài áo" đã khiến không ít người rơi lệ.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ: "Hoa hồng trong ngày Vu lan không chỉ là biểu tượng của tình yêu đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự cao quý, tri ân và lòng biết ơn đối với cha mẹ, dù họ còn hay đã mất".
Trong bầu không khí ấy, nhiều câu chuyện xúc động về tình cảm cha mẹ – con cái đã khiến người dự lễ lặng người suy ngẫm.
Chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, Phú Thọ) ôm chặt con trai Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) trong lòng, cùng lắng nghe lời giảng về tình mẹ cha.
Lần đầu tiên dự lễ Vu lan, cậu bé không giấu được những giọt nước mắt nức nở, nghẹn ngào xin lỗi mẹ vì nhiều khi chưa vâng lời, còn cáu gắt mỗi lúc học bài: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ học thật tốt để sau này báo hiếu mẹ".
Chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, Phú Thọ) ôm chặt con trai Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) trong lòng, cùng lắng nghe lời giảng về tình mẹ cha.
Nghe lời con, chị Yên xúc động vô cùng. "Con đâu có lỗi, chỉ là đôi lúc còn nghịch ngợm. Tôi chỉ mong con trưởng thành, ngoan ngoãn, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội", chị chia sẻ, đồng thời cho rằng Vu lan là dịp quý báu để dạy con biết hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ.
Không giấu nổi sự nghẹn ngào, chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi, Phú Thọ) cùng con gái nhỏ Nguyễn Thị Mai Hạ (7 tuổi) có mặt tại chùa từ sớm.
Khi cài bông hồng nhạt lên ngực áo con, chị Huệ rưng rưng nhớ về người chồng đã mất khi bé Hạ mới 3 tuổi. Với cô con gái nhỏ, ký ức về cha vẫn nguyên vẹn là hình ảnh người đàn ông hiền lành, hết mực yêu thương.
"Mỗi ngày tôi đều kể cho con nghe về bố. Trong tâm trí con, bố vẫn chiếm một vị trí đặc biệt không thể phai mờ. Hôm nay đưa con đến chùa, tôi chỉ mong con luôn nhớ về cội nguồn và đạo hiếu, dù cha không còn trên đời này nữa", chị Huệ bộc bạch.
Từ Hà Nội trở về quê hương Phú Thọ dự lễ, chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi) nghẹn ngào khi cài bông hồng lên ngực áo.
Bố mẹ đều đã mất, chị bật khóc vì thương nhớ và day dứt: "Tôi nhớ bố mẹ vô cùng. Giờ muốn báo đáp công ơn cũng không còn cơ hội nữa. Tôi chỉ mong bố mẹ nơi cõi Phật được an lạc".
Chị Dung cũng gửi gắm đến những người trẻ: "Khi còn cha mẹ, hãy yêu thương và phụng dưỡng để sau này không phải hối hận".
Lễ Vu lan khép lại bằng nghi thức thả đèn hoa đăng. Những ánh sáng lung linh trôi theo dòng nước, mang theo lời cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình bình yên. Đó cũng là thông điệp về sự buông bỏ khổ đau, hóa giải oán hận để hướng về cõi an lạc.
Vu lan không chỉ là ngày báo hiếu, mà còn là dịp để mỗi người dừng lại, soi chiếu lòng mình, để biết trân trọng và yêu thương cha mẹ khi còn có thể.
Đây là dịp gợi nhắc một trong những đạo lý lớn nhất của con người – đạo hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, với giá trị Chân – Thiện – Mỹ, và với đạo của người làm con.
Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, hoa hồng đỏ là dành cho những ai còn đủ cả cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là "cả bầu trời yêu thương" để con cái được chăm sóc, được phụng dưỡng, được sống trong vòng tay cha mẹ.
Hoa hồng nhạt dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành. Màu hoa nhạt hơn cũng chính là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc đã vơi đi một nửa, cần trân trọng phần tình thương còn lại.
Hoa hồng trắng là biểu tượng cho sự mất mát, dành cho người không còn cha mẹ. Đó là gam màu lặng lẽ, nhắc ta nhớ về công ơn sinh thành, dù cha mẹ đã rời xa nhưng tình yêu thương vẫn vĩnh cửu trong tim.
Hoa hồng vàng: Thường được các tu sĩ cài lên áo. Màu vàng gắn với y áo của người tu hành, tượng trưng cho tinh thần từ bi, cho lời nhắc rằng người tu mang ơn tất cả chúng sinh, nguyện tu tập để đem an lạc đến cho đời.
