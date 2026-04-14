Vì sao cây muội hồng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội?
GĐXH - Cây muội hồng bỗng "sốt" giá nhờ chiêu trò thổi phồng hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người dân tại Thanh Hóa bất chấp hiểm nguy để vào rừng khai thác trái phép.
Thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng săn lùng cây muội hồng để bán làm cây cảnh, bonsai. Hoạt động khai thác này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động do địa hình vách núi hiểm trở mà còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) một loài cây tự nhiên, thân gỗ thường mọc ở các khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành.
Những cây có dáng đẹp, thân già, rễ bám đá được một số người chơi cây cảnh săn tìm, khiến giá bán trên mạng xã hội bị đẩy lên cao. Từ đó, xuất hiện tình trạng một số người tìm vào các khu vực rừng tự nhiên để đào bới, khai thác cây muội hồng mang ra ngoài tiêu thụ.
Anh Nguyễn Văn Chung, một người chơi cây cảnh cho biết, giữa một thị trường bonsai vốn đã bão hòa với những loài cây quen thuộc, muội hồng xuất hiện như một làn gió mới. Thân cây xù xì, mang đậm dấu ấn phong trần của nắng gió vùng núi đá vôi kết hợp với những mầm lá non màu hồng rực rỡ đã tạo nên một hiệu ứng thị giác cực mạnh. Khi đưa lên các nền tảng video ngắn hay livestream, màu sắc đặc trưng này dễ dàng thu hút người xem.
"Điều kiện đủ để tạo nên cơn sốt chính là cách thức quảng bá đầy kịch tính. Những đoạn clip ghi lại cảnh thợ rừng treo mình cheo leo trên vách đá dựng đứng để đào cây được các thương lái khai thác triệt để. Hình ảnh này không chỉ minh chứng cho sự hiếm lạ mà còn tạo ra một câu chuyện về sự gian khổ, hiểm nguy để sở hữu được một gốc cây, từ đó ngầm định giá trị cao cho sản phẩm", anh Chung nhận định.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng chỉ là cây bụi thân gỗ và được xem như lâm sản phụ. Tuy nhiên, do giá trị bị "thổi" lên trên mạng xã hội nên nhiều người bất chấp nguy hiểm để vào rừng khai thác.
Để lấy được cây muội hồng, người khai thác phải tiếp cận các khu vực địa hình hiểm trở, vách đá cheo leo, sử dụng dây thừng hoặc các dụng cụ leo núi để tiếp cận vị trí cây mọc rồi đào bật gốc cây ra khỏi các khe đá.
Quá trình này thường diễn ra trong điều kiện địa hình dốc đứng, người khai thác phải treo mình trên các vách đá trong thời gian dài để đào gốc cây. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến trượt chân, rơi xuống vực sâu hoặc bị đá rơi gây thương tích, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.
Từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng; thu giữ trên 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin thổi giá cây muội hồng trên mạng xã hội, không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.
Đồng thời, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Việc tự ý khai thác cây muội hồng trong rừng tự nhiên là hành vi trái pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
