Rách dây hãm bao quy đầu khi quan hệ: Tai nạn phòng the nhiều nam giới chủ quan

Các bác sĩ nam khoa cho biết đây là một trong những chấn thương thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt trong những lần quan hệ mạnh, thiếu sự chuẩn bị hoặc khi tồn tại bất thường giải phẫu mà người bệnh không hề biết trước.

Dây hãm bao quy đầu là gì?

Dây hãm bao quy đầu là một dải mô nhỏ nằm ở mặt dưới dương vật, nối phần bao quy đầu với quy đầu.

Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng cấu trúc này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục. Dây hãm giúp điều phối chuyển động của bao quy đầu khi dương vật cương cứng, đồng thời là khu vực tập trung nhiều đầu dây thần kinh cảm giác.

Chính vì chứa nhiều mạch máu và thần kinh nên khi bị tổn thương, dây hãm có thể gây đau và chảy máu khá nhiều dù vết rách không lớn.

Vì sao dây hãm dễ bị rách khi quan hệ?

Theo các chuyên gia nam học, nguyên nhân phổ biến nhất là dây hãm quá ngắn hoặc kém đàn hồi.

Ở những trường hợp này, khi dương vật cương cứng, dây hãm bị kéo căng quá mức. Nếu quan hệ mạnh hoặc có những động tác đột ngột, dây hãm rất dễ bị rách giống như một sợi dây bị kéo quá giới hạn chịu đựng.

Ngoài ra, nguy cơ chấn thương còn tăng lên khi: Quan hệ tình dục với cường độ mạnh. Thay đổi tư thế đột ngột. Quan hệ khi âm đạo khô, thiếu chất bôi trơn. Thủ dâm quá mạnh hoặc kéo dài. Bao quy đầu hẹp hoặc bán hẹp. Từng có tiền sử rách dây hãm nhưng chưa điều trị triệt để.

Nhiều trường hợp tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm đạt cực khoái do các cơ vùng chậu co thắt mạnh khiến áp lực lên dây hãm tăng đột ngột.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết rách dây hãm bao quy đầu

Biểu hiện điển hình nhất là cảm giác đau nhói đột ngột trong lúc quan hệ hoặc thủ dâm.

Ngay sau đó, người bệnh có thể thấy: Chảy máu đỏ tươi ở mặt dưới quy đầu. Đau rát khi chạm vào vùng tổn thương. Sưng nề nhẹ quanh quy đầu. Khó tiếp tục quan hệ. Cảm giác khó chịu khi đi lại hoặc mặc quần áo.

Do dây hãm chứa nhiều mạch máu nên lượng máu chảy ra đôi khi khiến người bệnh hoảng sợ. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng nếu được xử lý đúng cách.

Có nên để tự lành?

Nhiều nam giới vì ngại ngùng nên không đi khám mà tự cầm máu tại nhà. Trong những trường hợp rách rất nhỏ, mô tổn thương có thể tự liền lại sau một thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu dây hãm vốn đã ngắn, việc để tự lành có thể tạo ra sẹo xơ, làm mô kém đàn hồi hơn.

Hệ quả là trong những lần quan hệ tiếp theo, dây hãm tiếp tục bị kéo căng và tái rách nhiều lần. Tình trạng này không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục, khiến nhiều người hình thành tâm lý lo sợ mỗi khi gần gũi bạn đời.

Xử trí thế nào khi bị rách dây hãm?

Điều quan trọng đầu tiên là giữ bình tĩnh. Người bệnh nên: Ngừng quan hệ ngay lập tức. Rửa tay sạch trước khi chạm vào vùng tổn thương. Dùng gạc hoặc khăn sạch ép nhẹ vào vị trí chảy máu. Giữ vùng tổn thương khô ráo. Đến cơ sở y tế nếu máu chảy nhiều hoặc không cầm được sau vài phút.

Các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương để quyết định hướng điều trị phù hợp. Trong trường hợp vết rách sâu hoặc dây hãm quá ngắn, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật tạo hình dây hãm. Đây là thủ thuật tương đối đơn giản, giúp kéo dài dây hãm, giảm căng kéo và hạn chế nguy cơ tái phát.

Những biến chứng có thể gặp

Mặc dù đa số trường hợp diễn tiến thuận lợi nhưng nếu chủ quan, người bệnh vẫn có thể đối mặt với một số biến chứng như: Nhiễm trùng vết thương. Hình thành sẹo xơ. Đau khi quan hệ. Chảy máu tái diễn. Giảm chất lượng đời sống tình dục. Lo âu, sợ hãi khi quan hệ.

Đặc biệt, việc cố gắng tiếp tục quan hệ khi dây hãm đang tổn thương có thể khiến vết rách lan rộng và kéo dài thời gian hồi phục.

Làm thế nào để phòng tránh?

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường như đau khi cương cứng hoặc cảm giác căng kéo ở mặt dưới dương vật.

Nếu có các triệu chứng này, nên đi khám nam khoa để được đánh giá sớm.

Để hạn chế nguy cơ rách dây hãm, nam giới nên: Tránh quan hệ quá mạnh hoặc quá vội vàng. Tăng thời gian dạo đầu để giảm ma sát. Sử dụng chất bôi trơn khi cần thiết. Không thủ dâm quá mạnh. Điều trị sớm tình trạng hẹp hoặc bán hẹp bao quy đầu. Khám nam khoa khi thường xuyên đau ở vùng dây hãm. Đừng xem nhẹ những chấn thương vùng kín.

Rách dây hãm bao quy đầu là tai nạn phòng the tương đối phổ biến nhưng nhiều người vẫn ngại chia sẻ hoặc trì hoãn việc thăm khám.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng chảy máu vùng sinh dục sau quan hệ không phải lúc nào cũng là vấn đề nhỏ. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp vết thương mau lành mà còn ngăn ngừa những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh lý và chất lượng cuộc sống của nam giới.

Một vài phút chủ quan có thể dẫn đến nhiều tuần điều trị và kiêng cữ. Vì vậy, khi xuất hiện đau hoặc chảy máu bất thường sau quan hệ, nam giới không nên tự chịu đựng mà cần tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.