Quan hệ tình dục cuối thai kỳ có an toàn? Nhiều mẹ bầu lo lắng nhưng sự thật có thể khác bạn nghĩ

Vậy thực tế, quan hệ tình dục ở giai đoạn cuối thai kỳ có an toàn hay không?

Nỗi lo phổ biến của các cặp vợ chồng trước ngày sinh

Không ít phụ nữ mang thai thừa nhận rằng từ tháng thứ 8 trở đi, họ trở nên dè dặt hơn trong chuyện chăn gối. Bụng bầu ngày một lớn, cơ thể nặng nề, những thay đổi về nội tiết và tâm lý khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Bên cạnh đó, những lời truyền miệng như "gần sinh không được quan hệ", "quan hệ sẽ làm vỡ ối", "gây sinh non" khiến nhiều gia đình chủ động kiêng cữ hoàn toàn.

Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết phần lớn những lo ngại này chưa hoàn toàn chính xác.

Thai nhi được bảo vệ tốt hơn nhiều người tưởng

Trong suốt thai kỳ, em bé không nằm trực tiếp trong âm đạo mà được bảo vệ bên trong buồng tử cung bởi nhiều lớp "hàng rào an toàn".

Bao quanh thai nhi là nước ối, màng ối và cổ tử cung được nút nhầy bịt kín. Những cấu trúc này giúp ngăn chặn tác động từ bên ngoài, cũng như hạn chế nguy cơ vi khuẩn xâm nhập.

Vì vậy, trong một thai kỳ khỏe mạnh, việc quan hệ tình dục thông thường không thể chạm tới thai nhi hay gây tổn thương cho em bé.

Đây là điều khiến nhiều cặp đôi bất ngờ bởi họ thường tưởng rằng bất kỳ sự thâm nhập nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Quan hệ cuối thai kỳ có làm chuyển dạ sớm?

Đây có lẽ là câu hỏi được quan tâm nhiều nhất.

Các nghiên cứu cho thấy hoạt động tình dục ở phụ nữ mang thai đủ tháng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây chuyển dạ sớm ở những thai kỳ bình thường.

Đúng là khi đạt cực khoái, cơ thể người phụ nữ có thể xuất hiện những cơn co tử cung nhẹ. Tuy nhiên những cơn co này thường ngắn, không đủ mạnh để khởi phát quá trình sinh nở.

Một số nghiên cứu từng xem xét vai trò của tinh dịch trong việc làm mềm cổ tử cung nhờ chứa prostaglandin. Tuy nhiên bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ để khẳng định quan hệ tình dục là phương pháp kích thích chuyển dạ hiệu quả.

Nói cách khác, nếu cơ thể người mẹ chưa sẵn sàng cho cuộc sinh nở thì việc gần gũi cũng khó có thể khiến em bé "đòi ra đời" sớm hơn.

Những lợi ích bất ngờ của việc duy trì sự gần gũi

Mang thai không có nghĩa là đời sống tình cảm của vợ chồng phải tạm dừng.

Ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng việc duy trì sự thân mật phù hợp trong thai kỳ mang lại không ít lợi ích.

Quan hệ tình dục giúp cơ thể giải phóng endorphin và oxytocin - những hormone tạo cảm giác thư giãn, hạnh phúc và gắn kết. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn cuối thai kỳ khi nhiều phụ nữ thường xuyên căng thẳng vì lo lắng cho cuộc sinh sắp tới.

Những cử chỉ âu yếm, ôm hôn hay gần gũi còn giúp người phụ nữ cảm thấy được yêu thương và chia sẻ, từ đó giảm cảm giác cô đơn hoặc tự ti về những thay đổi của cơ thể.

Đối với người chồng, đây cũng là cách thể hiện sự đồng hành và chăm sóc trong hành trình chuẩn bị đón con chào đời.

Khi nào nên hạn chế hoặc tránh quan hệ?

Dù đa số thai phụ có thể quan hệ tình dục an toàn đến cuối thai kỳ, vẫn có những trường hợp cần đặc biệt thận trọng.

Các bác sĩ thường khuyến cáo hạn chế hoặc ngừng quan hệ nếu thai phụ thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao như: Tiền sử sinh non. Hở eo tử cung. Cổ tử cung ngắn. Mang song thai hoặc đa thai. Tiền sử sảy thai liên tiếp. Nhau tiền đạo hoặc nhau bám thấp. Chảy máu âm đạo chưa rõ nguyên nhân. Vỡ ối hoặc nghi ngờ rỉ ối. Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong những trường hợp này, việc quan hệ có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nên cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

Chọn tư thế phù hợp để đảm bảo an toàn

Khi bụng bầu đã lớn, những tư thế quen thuộc trước đây có thể không còn phù hợp.

Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn những tư thế giúp tránh áp lực trực tiếp lên bụng mẹ. Tư thế nằm nghiêng hoặc các tư thế cho phép người phụ nữ chủ động kiểm soát mức độ thâm nhập thường mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn hơn.

Điều quan trọng nhất là cả hai cần lắng nghe cơ thể. Nếu xuất hiện đau bụng, khó chịu hoặc mệt mỏi, nên dừng lại và nghỉ ngơi.

Những dấu hiệu cần đi khám ngay

Sau khi quan hệ, thai phụ cần đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các biểu hiện như: Chảy máu âm đạo. Đau bụng dữ dội. Ra nước ối hoặc nghi ngờ rỉ ối. Co thắt tử cung liên tục. Thai máy giảm bất thường.

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề cần được kiểm tra sớm để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Điều quan trọng nhất là sự thoải mái của cả hai

Không có quy định bắt buộc rằng phụ nữ mang thai phải quan hệ hay phải kiêng hoàn toàn ở những tuần cuối thai kỳ.

Mỗi thai phụ có một thể trạng, cảm xúc và nhu cầu khác nhau. Có người vẫn duy trì đời sống vợ chồng đến sát ngày sinh, trong khi người khác cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú với chuyện ấy.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất không phải là tần suất quan hệ, mà là sự thoải mái, tự nguyện và cảm giác an toàn của cả hai vợ chồng.

Thai kỳ là hành trình đặc biệt của một gia đình. Sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành đôi khi còn có giá trị hơn bất kỳ cuộc yêu nào. Khi cả hai cùng tôn trọng cảm xúc của nhau, những tuần cuối trước ngày đón con chào đời sẽ trở thành khoảng thời gian đáng nhớ và đầy yêu thương.