Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấp

Nhập viện vì u tuyến giáp gây khó thở

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ cho bệnh nhân nữ 70 tuổi.

Bệnh nhân N.T.G. (70 tuổi) được chẩn đoán có khối u tuyến giáp từ trước nhưng không điều trị do u phát triển chậm và không gây đau. Tuy nhiên, khoảng một tháng gần đây, khối u tăng kích thước nhanh, gây khó thở, khàn giọng, nuốt vướng và ho kéo dài.

Bệnh nhân phải nhập viện điều trị viêm phổi do đờm ứ đọng vì khí quản bị hẹp. Ngoài các triệu chứng trên, vùng cổ bệnh nhân cũng biến dạng rõ rệt do khối u to lan rộng hai bên, gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Hình ảnh chụp CLVT khí quản bị khối u chèn ép gây khó thở. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u tuyến giáp cả hai thùy phát triển lớn bất thường, đặc biệt u thùy trái kích thước lên đến 7,5 x 6 x 5 x 4,5 cm lan sâu vào trung thất, chèn ép khí quản sang phải.

Thùy phải cũng có khối u kích thước 6 x 3 x 2,5 cm, được xác định là bướu giáp keo đa nhân. Khối u chèn ép nghiêm trọng khiến khí quản bị thu hẹp khiến bệnh nhân luôn trong tình trạng thở gấp, hụt hơi và viêm phổi tái phát do lưu thông khí kém.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u tuyến giáp

Trước khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị viêm phổi tích cực và chống phù nề để ổn định thể trạng. Đây là điều kiện tiên quyết giúp giảm rủi ro trong quá trình gây mê và phẫu thuật.

Sau gần 2 giờ, toàn bộ tuyến giáp cùng hai khối u lớn ở cả hai thùy được bóc tách và lấy ra an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy: thùy trái là u tuyến thể nang, thùy phải là bướu giáp keo đa nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp cải thiện tốt, không cần hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân có thể ăn nhẹ, giao tiếp bình thường và được tư vấn dùng hormon thay thế lâu dài để duy trì chức năng nội tiết.

Ảnh minh họa

U tuyến giáp khi nào cần can thiệp?

Các khối u tuyến giáp lành tính thường phát triển âm thầm và dễ bị bỏ qua nếu không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi khối u lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm tuyến giáp, để phát hiện và xử lý sớm các bất thường. Sự chủ quan và trì hoãn điều trị có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm và khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.