Cảnh báo với người thích mì ăn liền từ nghiên cứu quy mô lớn
Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo hạn chế ăn mì ăn liền sau khi thu thập dữ liệu từ 765 sản phẩm ở 10 quốc gia.
Mì ăn liền là một bữa ăn rẻ và tiện lợi cho mọi bữa trong ngày nhưng lại chứa lượng muối khá cao. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây cao huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ .
Cao huyết áp thường không gây ra triệu chứng rõ rệt nên nhiều người mắc mà không hề hay biết. Một số trường hợp có các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, đau ngực.
Kêu gọi đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hơn nữa để giảm lượng natri trong mì ăn liền, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc siết chặt quy định về hàm lượng natri trong các loại thực phẩm chế biến sẵn là chìa khóa để giảm lượng muối tiêu thụ ở quy mô toàn cầu.
Một nghiên cứu được công bố trên PMC cho thấy các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về 765 sản phẩm mì ăn liền từ 10 quốc gia. Dù hàm lượng muối thay đổi giữa các loại, các tác giả cảnh báo: “Lượng natri cao trong mì ăn liền trên toàn thế giới là mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, do giá rẻ, tiện lợi, phổ biến rộng rãi và thực tế ghi nhận, lượng natri cao là nguyên nhân chính gây bệnh”.
Theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Y khoa Anh (BMJ) khi xem xét các sản phẩm mì ăn liền bán ở Malaysia, “chỉ có 62% sản phẩm ghi rõ hàm lượng muối trên nhãn. Hàm lượng muối trong mì ăn liền rất cao, với 90% vượt mức tiêu thụ muối hằng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị”.
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) từng cảnh báo người lớn không nên tiêu thụ quá 6g muối mỗi ngày. Đây là lượng tương đương một thìa cà phê đầy và “bao gồm cả muối có sẵn trong thực phẩm và muối được thêm vào trong khi nấu hoặc khi ăn”.
Theo khuyến nghị của NHS, lượng muối tối đa nên tiêu thụ hằng ngày là: Người từ 11 tuổi trở lên không quá 6g (khoảng 1 thìa cà phê), trẻ từ 7-10 tuổi không quá 5g, trẻ từ 4-6 tuổi không quá 3g, trẻ từ 1-3 tuổi không quá 2g và trẻ dưới 1 tuổi chỉ nên dùng ít hơn 1g muối mỗi ngày.
Do đó, mọi người cần chú ý đến lượng muối trong chế độ ăn uống của mình và cố gắng giảm càng nhiều càng tốt. Để hỗ trợ, NHS khuyến nghị mọi người “không sử dụng quá nhiều loại sốt có hàm lượng muối cao”.
Tổ chức y tế của Anh cũng khuyên “không để muối trên bàn ăn nếu bạn đang cố gắng cắt giảm” vì khi để sẵn ở đó, bạn dễ vô tình thêm muối vào món ăn theo thói quen mà không để ý.
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.
7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏeBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng thuốc.
20 loại thực phẩm giàu protein dành cho người chạy bộ ăn chaySống khỏe - 15 giờ trước
Một trong những lo ngại lớn nhất là làm sao để người chạy bộ ăn chay vẫn đảm bảo đủ protein, dưỡng chất thiết yếu để phục hồi và xây dựng cơ bắp sau quá trình tập luyện.
Ăn cháo thường xuyên tưởng tốt, người phụ nữ bất ngờ biết mình mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tínhSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Ăn cháo tưởng giảm gánh nặng cho cơ thể, ngờ đâu đi khám nhận kết quả bất ngờ: Cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, kèm theo gan nhiễm mỡ.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sốngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để cứu sống bệnh nhân.
Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.
Cụ bà nhập viện khẩn, tiên lượng tử vong cao sau mũi tiêm giảm đau vùng cổSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.
Tập luyện chăm, ăn kiêng kỹ mà vẫn tăng cân: 4 nguyên nhân ít ai ngờ tớiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tập luyện đều đặn, ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng cân nặng không giảm, thậm chí còn tăng. Dưới đây là 4 nguyên nhân bạn cần biết.
Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!Bệnh thường gặp
GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.