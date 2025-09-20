Cảnh báo với người thích mì ăn liền từ nghiên cứu quy mô lớn

Mì ăn liền là một bữa ăn rẻ và tiện lợi cho mọi bữa trong ngày nhưng lại chứa lượng muối khá cao. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây cao huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ .

Cao huyết áp thường không gây ra triệu chứng rõ rệt nên nhiều người mắc mà không hề hay biết. Một số trường hợp có các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, đau ngực.

Kêu gọi đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hơn nữa để giảm lượng natri trong mì ăn liền, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc siết chặt quy định về hàm lượng natri trong các loại thực phẩm chế biến sẵn là chìa khóa để giảm lượng muối tiêu thụ ở quy mô toàn cầu.

Mì ăn liền là món quen thuộc với nhiều người. Ảnh: Ban Mai

Một nghiên cứu được công bố trên PMC cho thấy các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về 765 sản phẩm mì ăn liền từ 10 quốc gia. Dù hàm lượng muối thay đổi giữa các loại, các tác giả cảnh báo: “Lượng natri cao trong mì ăn liền trên toàn thế giới là mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, do giá rẻ, tiện lợi, phổ biến rộng rãi và thực tế ghi nhận, lượng natri cao là nguyên nhân chính gây bệnh”.

Theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Y khoa Anh (BMJ) khi xem xét các sản phẩm mì ăn liền bán ở Malaysia, “chỉ có 62% sản phẩm ghi rõ hàm lượng muối trên nhãn. Hàm lượng muối trong mì ăn liền rất cao, với 90% vượt mức tiêu thụ muối hằng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị”.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) từng cảnh báo người lớn không nên tiêu thụ quá 6g muối mỗi ngày. Đây là lượng tương đương một thìa cà phê đầy và “bao gồm cả muối có sẵn trong thực phẩm và muối được thêm vào trong khi nấu hoặc khi ăn”.

Theo khuyến nghị của NHS, lượng muối tối đa nên tiêu thụ hằng ngày là: Người từ 11 tuổi trở lên không quá 6g (khoảng 1 thìa cà phê), trẻ từ 7-10 tuổi không quá 5g, trẻ từ 4-6 tuổi không quá 3g, trẻ từ 1-3 tuổi không quá 2g và trẻ dưới 1 tuổi chỉ nên dùng ít hơn 1g muối mỗi ngày.

Do đó, mọi người cần chú ý đến lượng muối trong chế độ ăn uống của mình và cố gắng giảm càng nhiều càng tốt. Để hỗ trợ, NHS khuyến nghị mọi người “không sử dụng quá nhiều loại sốt có hàm lượng muối cao”.

Tổ chức y tế của Anh cũng khuyên “không để muối trên bàn ăn nếu bạn đang cố gắng cắt giảm” vì khi để sẵn ở đó, bạn dễ vô tình thêm muối vào món ăn theo thói quen mà không để ý.