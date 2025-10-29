Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế
Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.
Chiều nay (28/10), mực nước sông Hương, sông Bồ và các sông lớn ở Huế bắt đầu xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Mưa lũ đến chiều nay làm hơn 35 ngàn nhà dân bị ngập, nhiều người không kịp trở tay do nước dâng quá nhanh.
