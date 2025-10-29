Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

12 giờ trước

Chiều nay (28/10), mực nước sông Hương, sông Bồ và các sông lớn ở Huế bắt đầu xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Mưa lũ đến chiều nay làm hơn 35 ngàn nhà dân bị ngập, nhiều người không kịp trở tay do nước dâng quá nhanh.