Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Thứ tư, 06:28 29/10/2025 | Đời sống
Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 1.

Đến chiều tối 28/10, tại TP Huế còn 32 phường, xã ngập sâu trong nước lũ, nhiều khu vực giao thông vẫn bị chia cắt, tình trạng ngập lụt chưa có dấu hiệu giảm. Khu vực di tích Cố đô Huế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ rất lớn﻿ trong vòng gần 30 năm trở lại. Ảnh Nguyễn Phong

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 2.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ rất lớn trong hai ngày qua, khu vực Đại Nội Huế đã bị ngập sâu﻿ khoảng 1m. Ảnh Nguyễn Phong

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 3.

Các cung điện ngập 0,3m; các lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập sâu từ 1 - 1,7m; lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m﻿. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các phương án bảo vệ hiện vật, công trình đã được triển khai, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. Ảnh Nguyễn Phong

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 4.

Lũ dâng tràn vào nền một cung điện﻿ bên trong Đại Nội Huế. Ảnh: TTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 5.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 6.

Vườn kiểng, bon sai, cây xanh bên trong Đại Nội bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh TTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 7.

Đơn vị quản lý di tích﻿ là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động lực lực lượng tổ chức làm vệ sinh, vớt rác, bèo tây xâm nhập ở trước Ngọ Môn và những khu vực khác.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 8.

Bến Nghênh Lương Đình, di tích Phu Vân Lâu bị ngập nặng﻿. Phía sau hai di tích thời nhà Nguyễn này là di tích Kỳ Đài Huế. Ảnh TTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 9.

Di tích Kỳ Đài Huế bị nước lũ bủa vây - hình ảnh không thường thấy vào mùa mưa bão﻿ tại Huế. TTBTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 10.

Nước lũ﻿ tràn qua cổng Ngọ Môn - Đại Nội Huế. TTBTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 11.

Nhìn trên cao, di tích Ngọ Môn, phía sau là điện Thái Hòa, đều bị bao quanh﻿ bởi nước lũ. Ảnh TTBTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 12.

Khu trường lang kết nối các cung điện và những công trình kiến trúc bên trong Đại Nội Huế ngập trong nước lũ﻿. TTBTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 13.

Khẩn trương thu dọn rác, vớt bèo trôi vào khu vực di tích. TTBTDT Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế - Ảnh 14.

Lối vào Cửa Ngăn - một cổng chính của mặt nam Kinh thành Huế ngập sâu trong nước lũ﻿. TTBTDT Huế

Ngọc Văn
