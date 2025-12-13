Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, nhiệt độ giảm 1-3°C.

Chiều tối và đêm 13/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Theo cơ quan khí tượng, trong những ngày tới khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh; ở khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc trời rét và có mưa. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14 đến ngày 15/12:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 14/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; riêng vùng núi và trung du 7-10 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ trung bình 15-17 độ; riêng vùng núi và trung du 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ trung bình 16-18 độ.

- TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi và Gia Lai: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/12 đến ngày 23/12:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; từ ngày 16/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi; từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; từ ngày 16/12 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 20/12 có mưa rào và dông vài nơi

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

