Cảnh sát dùng xe thang cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà 3 tầng

Thứ ba, 10:58 21/07/2026 | Đời sống
Song Hoàng
Song Hoàng
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GĐXH - Tối 20/7, một người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà 3 tầng ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Cảnh sát đã điều xe thang, kiên trì thuyết phục và đưa người này xuống an toàn.

Sáng 21/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các lực lượng liên quan giải cứu thành công một người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà tại khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Trường Vinh.

Cảnh sát dùng xe thang cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà 3 tầng - Ảnh 1.
Cảnh sát dùng xe thang cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà 3 tầng - Ảnh 2.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà 3 tầng tại phường Trường Vinh (Nghệ An) trước khi được lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đưa xuống an toàn tối 20/7. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 20/7, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, chưa rõ danh tính, leo lên mái một căn nhà 3 tầng rồi liên tục la hét, di chuyển qua lại giữa các mái nhà liền kề.

Dù nhiều người tìm cách khuyên can, người này vẫn không chịu xuống. Lo ngại người đàn ông có thể rơi hoặc nhảy xuống từ độ cao hơn 10m, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 điều xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ.

Sau thời gian kiên trì trấn an, thuyết phục, lực lượng chức năng tiếp cận được người đàn ông và đưa xuống mặt đất an toàn bằng xe thang chuyên dụng.

Vụ việc thu hút đông người dân theo dõi. Khi người đàn ông được đưa xuống an toàn, nhiều người có mặt tại hiện trường vỗ tay, reo mừng.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân khiến người đàn ông có biểu hiện bất thường.

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