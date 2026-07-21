Cảnh sát dùng xe thang cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà 3 tầng
GĐXH - Tối 20/7, một người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà 3 tầng ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Cảnh sát đã điều xe thang, kiên trì thuyết phục và đưa người này xuống an toàn.
Sáng 21/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các lực lượng liên quan giải cứu thành công một người đàn ông có biểu hiện bất thường trên mái nhà tại khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Trường Vinh.
Người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà 3 tầng tại phường Trường Vinh (Nghệ An) trước khi được lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đưa xuống an toàn tối 20/7. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 20/7, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, chưa rõ danh tính, leo lên mái một căn nhà 3 tầng rồi liên tục la hét, di chuyển qua lại giữa các mái nhà liền kề.
Dù nhiều người tìm cách khuyên can, người này vẫn không chịu xuống. Lo ngại người đàn ông có thể rơi hoặc nhảy xuống từ độ cao hơn 10m, người dân trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 điều xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ.
Sau thời gian kiên trì trấn an, thuyết phục, lực lượng chức năng tiếp cận được người đàn ông và đưa xuống mặt đất an toàn bằng xe thang chuyên dụng.
Vụ việc thu hút đông người dân theo dõi. Khi người đàn ông được đưa xuống an toàn, nhiều người có mặt tại hiện trường vỗ tay, reo mừng.
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân khiến người đàn ông có biểu hiện bất thường.
Danh sách 541 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguộiĐời sống -
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 541 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn HoàngĐời sống -
GĐXH - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
5 ngày sinh Âm lịch mang nhiều cát khí: Sự nghiệp thuận lợi, gia đình ấm êmĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch này được cho là có ý chí mạnh mẽ, biết nắm bắt cơ hội và dễ xây dựng cuộc sống viên mãn.
Điểm danh các con giáp 'nghiện' làm việc: Sẵn sàng chăm chỉ đến kiệt sứcĐời sống -
GĐXH - Không ngại khó, không ngại khổ, những con giáp này luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mục tiêu.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký tạm trúĐời sống -
GĐXH - Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo với cơ quan nhà nước về nơi sinh sống hiện tại của mình ngoài phạm vi xã/phường đã đăng ký thường trú. Theo quy định khi đến sinh sống, lao động hoặc học tập tại chỗ ở mới từ 30 ngày trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục này.
3 con giáp đón nhiều tin vui, cơ hội phát triển rực rỡ những ngày cuối tháng 7/2026Đời sống -
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhiều tin vui trong những ngày cuối tháng 7/2026. Mọi người cùng tham khảo và nắm bắt cơ hội để phát triển.
Phát hiện thi thể nam thanh niên sau hơn một ngày mất tíchĐời sống -
GĐXH - Nam thanh niên rời nhà rồi mất liên lạc, người dân phát hiện xe máy người này dùng để di chuyển đậu trên cầu Gianh (Quảng Trị). Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới sông.
Danh sách 62 biển số xe bị Công an tỉnh Cao Bằng thông báo phạt nguộiĐời sống -
Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8 - 14/7/2026.
Top con giáp có chính nghĩa trong máu, sẵn sàng đứng ra bảo vệ kẻ yếuĐời sống -
GĐXH - Có những con giáp luôn đặt sự công bằng và chính nghĩa lên hàng đầu. Họ sẵn sàng bảo vệ người yếu thế, bênh vực điều đúng đắn.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng năm 2026Đời sống -
GĐXH - Theo quy định, khi tham gia giao thông người điều khiển xe máy bắt buộc phải mang đầy đủ các loại giấy tờ trong đó có bảo hiểm xe máy. Trường hợp quên mang hoặc không có sẽ bị phạt theo luật định.