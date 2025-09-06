Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa
Một người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.
Ngày 6/9, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu và vận chuyển thành công một bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây vào đất liền.
Theo đó, 22h ngày 5/9, bệnh viện nhận được tin từ Bộ Quốc phòng về trường hợp của ngư dân N.Đ.Q (sinh năm 1980) đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây cần cấp cứu và vận chuyển về viện để điều trị.
Được biết, sau quá trình lặn sâu 3 lần với khoảng thời gian trên 2 giờ mỗi lần với độ sâu hơn 40 mét, khi lên tàu khoảng 30 phút, bệnh nhân có dấu hiệu mất ý thức.
Bệnh nhân đã được tái tăng áp tại chỗ 3 lần nhưng tình trạng không cải thiện nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6h30 ngày 5/9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím liệt hoàn toàn hai chi dưới.
Bệnh nhân được cấp cứu và vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
Tại bệnh xá, bệnh nhân được các y bác sĩ hồi sinh tim phổi, sau khoảng 7 phút bệnh nhân đã có mạch trở lại, tri giác có cải thiện một phần. Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn cùng với Bệnh viện Quân y 175 và thống nhất chẩn đoán bệnh giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn có hồi phục, tiếp tục điều trị oxy cao áp, truyền dịch, cortioid.
15h30 cùng ngày, tái đánh giá bệnh nhân sau liệu trình oxy cao áp, bác sĩ nhận định đáp ứng kém điều trị, rối loạn chức năng cơ quan tiến triển, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ hít sặc, tắc mạch, suy đa cơ quan tiến triển nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa, đề nghị chuyển bệnh nhân về tuyến sau nhanh bằng trực thăng càng sớm càng tốt.
2h45 ngày 6/9, tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp huyết động chưa ổn định. Tổ đã đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản kiểm soát, ổn định bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên máy bay.
Quá trình vận chuyển bằng trực thăng, Tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức huyết động, theo dõi thường xuyên chỉ số sinh tồn liên tục.
10h30 ngày 6/9, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Quân y 175 và được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất và tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.
Thiếu tướng, TS.BS.TTND Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: "Bệnh viện Quân y 175 khẳng định luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phương tiện và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao để cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe và tính mạng chiến sĩ, ngư dân trên vùng biển Trường Sa. Việc triển khai kịp thời các biện pháp cấp cứu đường không, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên đảo và Binh đoàn 18 thể hiện cam kết vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo".
Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồngY tế - 1 ngày trước
Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.
Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rờiY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.
Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùiY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 6 ngày trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bốY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.