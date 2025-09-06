Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa

Ngày 6/9, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu và vận chuyển thành công một bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây vào đất liền.

Theo đó, 22h ngày 5/9, bệnh viện nhận được tin từ Bộ Quốc phòng về trường hợp của ngư dân N.Đ.Q (sinh năm 1980) đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây cần cấp cứu và vận chuyển về viện để điều trị.

Được biết, sau quá trình lặn sâu 3 lần với khoảng thời gian trên 2 giờ mỗi lần với độ sâu hơn 40 mét, khi lên tàu khoảng 30 phút, bệnh nhân có dấu hiệu mất ý thức.

Bệnh nhân nguy kịch sau lặn sâu 40 mét. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân đã được tái tăng áp tại chỗ 3 lần nhưng tình trạng không cải thiện nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6h30 ngày 5/9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Bệnh nhân được cấp cứu và vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tại bệnh xá, bệnh nhân được các y bác sĩ hồi sinh tim phổi, sau khoảng 7 phút bệnh nhân đã có mạch trở lại, tri giác có cải thiện một phần. Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn cùng với Bệnh viện Quân y 175 và thống nhất chẩn đoán bệnh giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn có hồi phục, tiếp tục điều trị oxy cao áp, truyền dịch, cortioid.

15h30 cùng ngày, tái đánh giá bệnh nhân sau liệu trình oxy cao áp, bác sĩ nhận định đáp ứng kém điều trị, rối loạn chức năng cơ quan tiến triển, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ hít sặc, tắc mạch, suy đa cơ quan tiến triển nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa, đề nghị chuyển bệnh nhân về tuyến sau nhanh bằng trực thăng càng sớm càng tốt.

Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Ảnh: BVCC.

2h45 ngày 6/9, tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp huyết động chưa ổn định. Tổ đã đánh giá và xử trí cấp cứu tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản kiểm soát, ổn định bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên máy bay.

Quá trình vận chuyển bằng trực thăng, Tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức huyết động, theo dõi thường xuyên chỉ số sinh tồn liên tục.

Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn. Ảnh: BVCC.

10h30 ngày 6/9, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Quân y 175 và được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất và tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Thiếu tướng, TS.BS.TTND Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: "Bệnh viện Quân y 175 khẳng định luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phương tiện và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao để cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe và tính mạng chiến sĩ, ngư dân trên vùng biển Trường Sa. Việc triển khai kịp thời các biện pháp cấp cứu đường không, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên đảo và Binh đoàn 18 thể hiện cam kết vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo".