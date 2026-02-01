Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Bệnh nhân L.M.K. (nam, sinh năm 2004, ngụ phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vào sáng 30/1 trong tình trạng chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Theo người nhà, bệnh nhân bị té và đập đầu khoảng hai ngày trước khi nhập viện. Sau tai nạn, người bệnh vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định nhưng xuất hiện đau đầu vùng chẩm kéo dài, nên được gia đình đưa đi kiểm tra.

Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái, dập não thùy trán hai bên, kèm gãy xương chẩm trái. Người bệnh được chẩn đoán chấn thương sọ não – đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Trước nguy cơ chèn ép não và biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng hố sau.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Phạm Duy Tân – Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định làm phẫu thuật viên chính, với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức và Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Chia sẻ về ca mổ, BS.CKII Phạm Duy Tân cho biết: "Tụ máu ngoài màng cứng vùng hố sau là tổn thương rất nguy hiểm vì nằm gần các trung tâm sống còn của não. Can thiệp phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giải phóng chèn ép, hạn chế tổn thương thứ phát và cải thiện tiên lượng cho người bệnh."

Ca mổ an toàn, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ được thực hiện an toàn, đúng quy trình chuyên môn, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong và sau mổ. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, phát hiện sớm tổn thương, chỉ định phẫu thuật kịp thời cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các tuyến chuyên môn là những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của ca phẫu thuật.

Bác sĩ khuyến cáo ngay cả khi còn tỉnh táo, người bị chấn thương đầu vẫn nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.