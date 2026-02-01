Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Vừa qua, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp thủng ruột non do dị vật tăm tre. Đây không chỉ là một ca bệnh hi hữu, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về thói quen tưởng nhỏ nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng.
Bệnh nhân là nam giới, đau bụng hố chậu trái 2 ngày, bí trung đại tiện. Điều đáng chú ý, người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Chụp CT phát hiện một chiếc tăm tre sắc, dài khoảng 3 cm, đâm xuyên thành ruột non gây viêm dày quai ruột.
Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật và khâu lỗ thủng. Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau 9 ngày.
BSCKII Mai Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp, chia sẻ: "Tăm tre nhỏ, nhọn, dễ mắc vào niêm mạc và đâm thủng đường tiêu hóa. Điểm nguy hiểm nhất là đa số bệnh nhân không nhớ mình đã nuốt, dẫn đến chậm trễ điều trị. Khi vào viện, tổn thương thường đã nặng."
Nếu không phát hiện sớm, dị vật tăm có thể gây: Thủng ruột non/ruột già, ap-xe ổ bụng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết… gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều nghiên cứu trong nước ghi nhận: 70–80% bệnh nhân thủng ruột do tăm… không hề biết mình đã nuốt.
Bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không ngậm tăm sau khi ăn. Bỏ ngay thói quen cầm tăm trên miệng khi làm việc/lái xe. Nếu nghi ngờ nuốt dị vật → đến bệnh viện ngay. Khi đau bụng kéo dài, sốt, buồn nôn, bí trung đại tiện → khám sớm, không chần chừ.
