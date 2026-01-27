Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam
GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.
Ngày 27/1, thông tin với Gia đình và Xã hội, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, có nguy cơ cao nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn.
Theo gia đình bệnh nhi, anh Lý A. T (23 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) cho biết, vợ anh mang thai lần thứ ba. Khoảng 3h sáng ngày 27/12/2025, vợ anh xuất hiện cơn đau bụng. Do còn cách xa ngày dự kiến sinh nên hai vợ chồng chủ quan, nghĩ chỉ là đau bụng thông thường.
Chưa đầy 30 phút sau, cơn đau tăng dữ dội, kèm chảy máu và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Do sống tại khu trọ, không có người hỗ trợ chuyên môn, anh T đã trực tiếp đỡ đẻ cho vợ. Sau sinh, anh lau khô người cho con rồi dùng dao lam sạch để cắt dây rốn.
Thấy trẻ khóc yếu, da tím tái, thở khó, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do tình trạng nặng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng suy hô hấp nặng, hạ thân nhiệt, cơ thể tím tái, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 75%, phổi thông khí kém, phản xạ sơ sinh yếu, trên mặt và chân có nhiều vết bầm.
Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ sinh non 32 tuần, cân nặng 1,6kg, suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn. Ngay lập tức, trẻ được chuyển vào Khoa Sơ sinh để điều trị tích cực với các biện pháp: thở máy, dùng kháng sinh, bơm surfactant, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, nằm lồng ấp, ủ ấm và tiêm phòng uốn ván.
Sau hơn một tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện trẻ đã cai lồng ấp, chuyển sang chăm sóc theo phương pháp kangaroo (da kề da với mẹ hoặc bố) nhằm giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường sức đề kháng.
Thông tin về ca bệnh, BS.CKI Lê Thị Nguyệt – Khoa Sơ sinh cho biết: "Đây là trường hợp rất đáng tiếc do sinh con tại nhà không đảm bảo vô trùng. Trẻ sinh non lại không được sơ cứu đúng cách nên khi nhập viện trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện sức khỏe trẻ đã tạm ổn định, song vẫn cần tiếp tục theo dõi sát".
Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ nên sinh con tại các cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện chuyên môn. Khi có dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng, ra máu, vỡ ối…, cần nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc cho cả mẹ và bé.
Theo tìm hiểu của phóng viên, việc sinh con tại nhà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non, rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm như suy hô hấp cấp, ngạt thở, hạ thân nhiệt, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, viêm màng não và rối loạn chuyển hóa. Những biến chứng này có thể diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Việc cắt dây rốn bằng dao lam, kéo hoặc vật dụng không được tiệt trùng đúng chuẩn y tế tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua cuống rốn, gây nhiễm khuẩn lan rộng toàn thân. Ngoài ra, trẻ còn đối mặt nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, nhiễm khuẩn da, nhiễm trùng đường máu.
Đối với sản phụ, sinh tại nhà làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh, sót nhau thai, nhiễm trùng hậu sản, sốc mất máu và tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên sinh tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Khi có dấu hiệu chuyển dạ cần đến bệnh viện ngay. Trường hợp bất khả kháng sinh tại nhà, tuyệt đối không tự ý cắt rốn, phải giữ ấm cho trẻ và gọi cấp cứu để được hỗ trợ kịp thời.
