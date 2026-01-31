WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
WHO hôm 29/1 ra khuyến cáo mới về virus Nipah, loại virus đang gây chú ý và lo ngại gần đây với các thông tin ca bệnh trên thế giới.
Theo đó, virus Nipah có nguồn gốc từ động vật nhưng có thể lây sang người. Người nhiễm virus có thể bị sốt, kèm theo các triệu chứng liên quan đến não (như đau đầu, lú lẫn) và/hoặc phổi (như ho, khó thở).
Các ca nhiễm virus Nipah lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1998. Kể từ đó, bệnh đã được báo cáo trong các đợt bùng phát tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore. Đợt bùng phát gần nhất là tại Philippines năm 2014, trước khi các ca được ghi nhận năm 2026. Ở Bangladesh, bệnh gần như xuất hiện hàng năm.
Tỷ lệ tử vong do nhiễm virus Nipah ước tính rất cao, dao động từ 40% đến 75%.
Dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae là vật chủ tự nhiên của virus Nipah. Virus này thường lây từ dơi hoặc các động vật khác sang người, và cũng có thể lây trực tiếp từ người sang người. Con người có thể nhiễm virus qua tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh, thực phẩm bị nhiễm bẩn, hoặc qua tiếp xúc gần với người bệnh.
Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vaccine phòng virus Nipah, tuy nhiên nhiều sản phẩm tiềm năng đang được nghiên cứu và phát triển. Việc chăm sóc hỗ trợ tích cực sớm có thể giúp cải thiện khả năng sống sót của người bệnh.
Lây truyền từ người sang người
Theo khuyến cáo của WHO, việc virus Nipah lây truyền từ người sang người đã được ghi nhận, đặc biệt trong các cơ sở y tế và trong gia đình, khi người chăm sóc tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhưng chủ yếu trong điều kiện tiếp xúc gần và kéo dài. Nguy cơ lây lan tăng cao trong môi trường bệnh viện đông đúc, thông gió kém và thiếu các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn.
Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 3 đến 14 ngày, trong một số trường hợp hiếm có thể lên đến 45 ngày.
Một số người nhiễm virus Nipah không có triệu chứng, nhưng đa số sẽ xuất hiện: Sốt; triệu chứng thần kinh: đau đầu, lú lẫn; triệu chứng hô hấp: ho, khó thở; các triệu chứng khác thường gặp bao gồm: ớn lạnh, mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, nôn ói và tiêu chảy. Nhiều cơ quan khác trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng.
Bệnh có thể tiến triển rất nặng, đặc biệt ở những người có triệu chứng thần kinh, dẫn đến viêm não, phù não và thường là tử vong. Việc theo dõi và chăm sóc hỗ trợ cẩn thận trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.
Hầu hết những người sống sót có thể hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên khoảng 1/5 số bệnh nhân có thể gặp các di chứng thần kinh lâu dài.
Việc chẩn đoán virus Nipah rất khó nếu không có xét nghiệm, vì các triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng khác hoặc các nguyên nhân khác gây viêm não hay viêm phổi.
Xét nghiệm chính là RT-PCR từ mẫu đường hô hấp, máu hoặc dịch não tủy. Ngoài ra, xét nghiệm phát hiện kháng thể trong máu bằng ELISA cũng có thể được sử dụng.
Các mẫu bệnh phẩm có nguy cơ sinh học cao, do đó chỉ được xử lý bởi nhân viên được đào tạo, trong các phòng thí nghiệm có trang thiết bị và điều kiện an toàn sinh học nghiêm ngặt.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus Nipah. Tuy nhiên, chẩn đoán sớm giúp người bệnh được chăm sóc hỗ trợ kịp thời,
Phòng ngừa
WHO khuyến cáo, cần nâng cao nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng tránh virus Nipah. Ngoài các biện pháp như ăn chín, uống sôi, khử trùng chuồng trại, sử dụng trang bị bảo hộ khi xử lý động vật bệnh, các biện pháp giảm lây truyền từ người sang người bao gồm: Người có triệu chứng nghi ngờ cần được đưa đến cơ sở y tế sớm; tránh tiếp xúc gần không được bảo hộ với người bệnh; rửa tay thường xuyên; kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế.
Các biện pháp khác bao gồm: Cách ly bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm Nipah; Nhân viên y tế sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân; Áp dụng biện pháp phòng ngừa qua không khí khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung. Người nhà và người chăm sóc cũng cần tuân thủ các biện pháp phòng hộ tương tự.
WHO đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia có nguy cơ và các đối tác để tăng cường năng lực phòng ngừa, giám sát và ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, quản lý lâm sàng, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, hậu cần, đào tạo và truyền thông cộng đồng.
Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút NipahY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lamY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh BìnhY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 nămY tế - 1 tuần trước
U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.
Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tếSống khỏe - 1 tuần trước
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diệnSống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'Xã hội - 1 tuần trước
Khác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi...
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 1 tuần trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sốngSống khỏe - 2 tuần trước
Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh BìnhY tế
GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.