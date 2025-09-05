Cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong nâng cao sức khỏe

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị tổn thương gan nghiêm trọng do uống thuốc không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng bài thuốc cổ truyền bao gồm cả hoa đu đủ đực, lá xạ đen , các loại cây cỏ.

Ông N.V.L (59 tuổi ở Hà Nội) có tiền sử viêm gan B. Ông chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo về hoa đu đủ đực ngâm mật ong, ông mua về nhà uống hằng ngày với mục đích nâng cao sức khỏe. Gần 2 năm qua, người đàn ông này luôn nghĩ mình uống “thần dược” mỗi ngày.

Khi cơ thể mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu vàng da, ông L. đi khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội nhưng tình trạng không đỡ, kèm thêm triệu chứng nói chuyện thiếu minh mẫn nên gia đình vội vàng đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Bác sĩ phát hiện ông L. viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.

Hoa đu đủ đực tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có tác dụng phụ. Ảnh: CTG.

Tại Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc, bệnh nhân sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách dẫn đến tình trạng men gan tăng cao và ứ mật nặng.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), hoa đu đủ đực là bài thuốc y dược cổ truyền có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường, cải thiện các bệnh đường tiêu hóa. Loại hoa này còn chứa men papain giúp tiêu hóa tốt và phòng ngừa tình trạng táo bón.

Người dân hay ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để cải thiện các bệnh liên quan đến đường hô hấp vì trong loại hoa này có chứa chất kháng viêm, các hoạt chất như acid gallic hay phenol với công dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Ngoài ra, hoa đu đủ đực với các thành phần beta carotene, axit gallic, phenol chống oxy hóa hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, kiểm soát được huyết áp cũng như phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch.

Tuy nhiên, khi dùng hoa đu đủ đực phải hết sức cẩn trọng vì có nhiều tác dụng phụ đặc biệt với phụ nữ mang thai, trẻ em.

Lương y Sáng cho biết những người có cơ thể hàn, hay bị lạnh bụng và tiêu chảy; có tiền sử dị ứng phấn hoa không được sử dụng hoa đu đủ đực để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không nên sử dụng quá nhiều dễ gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Không dùng kết hợp hoa đu đủ đực với đậu xanh, cà pháo, măng chua, chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá, nhằm tránh tình trạng tác dụng của hoa bị giảm đi.

Trong trường hợp sử dụng hoa đu đủ đực điều trị bệnh, không nên tự ý dùng mà cần tuân theo sự hướng dẫn từ bác sĩ.