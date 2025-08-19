Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9
3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.
Câu chuyện tình yêu và hành trình làm cha mẹ của Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (31 tuổi) và Nguyễn Phú (31 tuổi), sống tại Đà Nẵng, đang khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” bởi cả 3 con của họ đều chào đời bằng phương pháp sinh thường vào đúng ngày 5/9, chỉ khác năm.
Bảo Ngọc và Nguyễn Phú quen nhau từ thời học sinh, trải qua 12 năm bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Cuối năm 2019, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn và dự định làm đám cưới vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 ập đến khiến kế hoạch cưới hỏi phải hoãn tới ba lần.
“Mỗi lần in và phát thiệp mời thì lại nhận tin thành phố bùng dịch, phải cách ly. Cuối cùng, chưa kịp cưới thì tôi đã sinh bé đầu tiên vào ngày 5/9/2020” , Bảo Ngọc nhớ lại.
Bé gái đầu lòng, Nguyễn Ngọc Thư Kỳ, đến với vợ chồng chị hoàn toàn ngoài kế hoạch. Trước đó, Bảo Ngọc từng phải mổ u buồng trứng và lo lắng về khả năng sinh con.
Hai bé sau cũng là “vỡ kế hoạch”. Nguyễn Hoàng Kim Bảo chào đời đúng ngày 5/9/2022 khi chị Ngọc chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc làm mẹ lần nữa. Chưa đầy 3 tháng sau, chị lại phát hiện mình mang thai bé thứ ba, Nguyễn Ngọc Tầm Thư, sinh ngày 5/9/2023.
Đặc biệt hơn, cả ba thiên thần nhỏ đều được làm thủ tục khai sinh vào ngày 7/9.
“Ban đầu vừa vui vừa lo vì mọi thứ đến quá nhanh. Nhưng nghĩ lại chắc là do duyên phận, mối liên kết của các con với ba mẹ quá lớn nên các bé đã chọn chúng mình làm gia đình. Cả ba đều sinh thường đủ ngày đủ tháng, không hề kích sinh hay can thiệp y tế, thậm chí tôi không tiêm mũi giảm đau”, Bảo Ngọc chia sẻ.
Sự trùng hợp hiếm có này khiến ngày 5/9 trở thành cột mốc vô cùng đặc biệt. Trong ba năm liên tiếp, mỗi dịp thôi nôi của một bé, gia đình lại tất bật đón bé khác tại bệnh viện. Chỉ đến năm 2024, Bảo Ngọc mới lần đầu được tổ chức sinh nhật chung cho ba con và làm thôi nôi cho bé út tại nhà.
Câu chuyện được Bảo Ngọc chia sẻ lên mạng xã hội lập tức gây sốt, lan truyền khắp các hội nhóm. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, nhiều người gọi đây là “điều kỳ diệu” và gửi lời chúc phúc tới gia đình.
“Lúc được mọi người biết đến, tôi vừa ngại vừa vui. Vui vì mình làm được điều mà ít ai có thể. Cũng tự hào vì cả ba lần sinh đều thuận lợi và các con khỏe mạnh”, Bảo Ngọc tâm sự.
Một số người bình luận hài hước rằng gia đình sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí tổ chức sinh nhật khi chỉ cần chuẩn bị một ngày duy nhất trong năm. Với Bảo Ngọc, niềm vui lớn nhất chính là được nhìn thấy các con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Hiện tại, Bảo Ngọc mang thai bé thứ tư ở tuần thứ 30, dự sinh vào ngày 25/10, trùng sinh nhật mẹ. “Lần này chắc chắn không trùng ngày 5/9 nữa rồi. Nhưng dù thế nào, đây vẫn là món quà tuyệt vời dành cho gia đình”, Ngọc cười nói.
Hành trình làm mẹ của Bảo Ngọc là sự kết hợp giữa bất ngờ, thử thách và niềm hạnh phúc trọn vẹn. Từ một người lo lắng sẽ khó có con, chị làm mẹ của 4 thiên thần nhỏ, mỗi bé đều gắn với một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời bố mẹ.
Với gia đình này, 5/9 không chỉ là ngày khai giảng năm học mới, mà còn là sinh nhật đặc biệt, dịp để cả nhà cùng ôn lại những khoảnh khắc thiêng liêng khi từng thành viên nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời.
