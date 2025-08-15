Mới nhất
Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Thứ sáu, 16:55 15/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.

Nghỉ hưu nhưng vẫn lo cho con

Tôi họ Diệp, 67 tuổi, sống ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu cùng chồng. Cả đời chúng tôi chỉ có một cậu con trai, vì thế mọi tình thương, tiền bạc, sức lực đều dành trọn cho con.

Ngay cả khi con đã lập gia đình, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ. Vợ chồng tôi có tổng lương hưu khoảng 7.000 NDT (tương đương 25,6 triệu đồng), trong đó 5.000 NDT (18,2 triệu đồng) gửi cho con đều đặn hàng tháng.

Chúng tôi sống giản dị, "ăn tiêu dè sẻn" để có thể giúp con bớt gánh nặng tài chính.

Không chỉ tiền bạc, chúng tôi còn dành thời gian chăm sóc cháu. Sáng sớm, hai vợ chồng đạp xe sang nhà con trông cháu, chiều lại lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Cuộc sống ấy lặp lại ngày này qua ngày khác, kéo dài suốt nhiều năm, cho đến khi các cháu vào tiểu học.

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ- Ảnh 1.

Tôi nằm viện hơn nửa tháng, vẫn không thấy con trai hay con dâu đến thăm. Lý do là bận tăng ca và phải trông con nhỏ. Ảnh minh họa

Lời khuyên bị bỏ qua trước khi biến cố xảy ra

Một người hàng xóm thân thiết từng khuyên tôi: "Bà Diệp, giúp con là chuyện nên làm, nhưng cũng phải giữ tiền cho tuổi già. Nếu một ngày sức khỏe sa sút, ai sẽ lo cho bà? Đừng để mình phụ thuộc."

Khi đó, tôi không để tâm. Tôi tin con trai và con dâu hiếu thảo, sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc bố mẹ. Thậm chí, tôi còn nghĩ hàng xóm chỉ gieo mối bất hòa.

Ngã bệnh và nỗi hụt hẫng tuổi già

Ba tháng trước, tôi bất ngờ ngất xỉu trong nhà tắm. May mắn chồng tôi ở nhà, lập tức đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị xuất huyết não, phải phẫu thuật gấp.

Trong lúc tôi nằm trên bàn mổ, chồng gọi cho con trai nhiều lần mới bắt máy. Con chỉ nói đang bận dự án quan trọng, hẹn lúc rảnh sẽ qua.

Tôi nằm viện hơn nửa tháng, vẫn không thấy con trai hay con dâu đến thăm. Lý do là bận tăng ca và phải trông con nhỏ.

Trái lại, cháu trai tôi làm việc ở thành phố bên cạnh, công việc cũng rất bận rộn, nhưng khi biết tôi bị bệnh phải nhập viện, cháu vẫn nghỉ hai ba ngày để chăm sóc tôi trong bệnh viện và đưa cho chúng tôi 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng).

Sau khi anh cả của tôi qua đời, cháu trai tôi sống ở nhà chúng tôi 2-3 năm. Cháu tôi thường tỏ lòng hiếu thảo với chúng tôi, luôn nói rằng nếu có việc gì nó có thể làm được, cháu sẽ giúp chúng tôi.

Sự quan tâm ấy khiến tôi vừa ấm lòng vừa chua xót, người không cùng sống chung nhiều năm lại nhớ ơn, còn con trai mà tôi luôn coi con trai như báu vật lại vắng bóng.

Quyết định giữ tiền hưu trí cho tuổi già

Một tuần sau khi chúng tôi xuất viện, con trai và con dâu mang theo một hộp sữa và một túi táo đến. Sau vài câu hỏi thăm, con trai hỏi ngay: "Mẹ nhận lương hưu rồi chứ? Sao chưa chuyển cho con?"

Lời nói ấy như một nhát dao xoáy vào lòng. Tôi hiểu rằng bao năm qua mình đã sai khi nghĩ con cần mình vì tình cảm. Thực tế, thứ con cần là tiền.

Tôi và chồng quyết định: từ nay, khoản tiền hưu trí sẽ chỉ dành cho tuổi già của chúng tôi.

Con trai đã gần 40 tuổi, phải tự lo cho gia đình mình. Chúng tôi đã làm tròn bổn phận cha mẹ, giờ là lúc sống cho bản thân.

Bài học ở tuổi nghỉ hưu

Điều bất ngờ là sau khi không còn được chu cấp, con trai và con dâu lại đến thăm mỗi tuần, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng tôi biết rõ, lý do không nằm ở tình cảm mà ở hi vọng nối lại "khoản hỗ trợ" hàng tháng.

Giờ đây, tôi không trách con nữa. Chỉ là tôi đã hiểu ra: nghỉ hưu không phải là lúc tiếp tục gánh nặng cho con cái, mà là thời điểm để giữ sức khỏe, giữ tài chính và sống cuộc đời của chính mình.

Nghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịchNghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịch

GĐXH - Hai năm sau khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi để trả món nợ 350 triệu mua nhà cho con trai, con dâu. Nhưng khi món nợ vừa dứt, một chuyến du lịch cùng các con đã khiến tôi bàng hoàng.

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị &quot;tiễn&quot; về quê cùng một khoản tiềnTưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.

Theo Toutiao

Bách Hợp (t/h)
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con

GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.

Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

Gia đình
Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độc

Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độc

Gia đình
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

Gia đình

