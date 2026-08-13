Capital Square được vinh danh: Dự án tổ hợp nhà ở kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng tầm cho định hướng kiến tạo mô hình tổ hợp nhà ở cao cấp tích hợp đa chức năng, khai mở chuẩn sống tinh hoa mới tại Đà Nẵng.

Dot Property Awards là một trong những giải thưởng Bất động sản danh giá, ra đời với sứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh những nhà phát triển, dự án bất động sản xuất sắc đang góp phần định hình diện mạo đô thị tại Đông Nam Á.

Trong mùa giải Dot Property Vietnam Awards 2026, Capital Square đã xuất sắc vượt qua nhiều dự án tên tuổi và được Hội đồng chuyên môn xướng tên tại hạng mục: Best Luxury Lifestyle Integrated Residential Complex Vietnam 2026 – Dự án tổ hợp nhà ở kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026.

Bà Hoàng Quỳnh Phương - Đại diện Công ty TNHH Mega Assets - chủ đầu tư Dự án Capital Square nhận Danh hiệu.

Sở hữu ưu thế vượt trội với vị trí bên bờ sông Hàn, ngay lõi trung tâm Đà Nẵng cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, Capital Square được giới chuyên môn đánh giá cao ở năng lực kết nối hài hòa các không gian sống, thương mại, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đô thị trong cùng một quần thể.

Vị trí trung tâm tạo nền tảng cho một tổ hợp sống cao cấp

Trong bối cảnh quỹ đất có vị trí thuận lợi tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm, những dự án sở hữu khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ như Capital Square sẽ nắm ưu thế trong việc hình thành giá trị lâu dài.

Sở hữu vị trí tại "lõi" đô thị Đà Nẵng, Capital Square có khả năng kết nối thuận tiện đến các trung tâm kinh tế, du lịch

Sở hữu vị trí "vàng" trên trục kết nối giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square giúp cư dân thuận tiện tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê cùng các tuyến phố du lịch sôi động. Tọa lạc tại tâm điểm các hoạt động văn hóa và sự kiện quốc tế, tổ hợp căn hộ kiến tạo một không gian sống năng động gắn liền với đà phát triển của thành phố, đồng thời đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng từ an cư lâu dài, lưu trú của chuyên gia quốc tế cho đến hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp.

Quy hoạch tích hợp, định hình chuẩn sống tinh hoa gắn với nhịp sống đô thị hiện đại

Giá trị của Capital Square được cộng hưởng mạnh mẽ từ quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị tích hợp "Luxury Layered Living" – một chuẩn sống mới kiến tạo không gian đa tầng, đáp ứng toàn diện mọi khía cạnh từ nhu cầu ở, nghỉ ngơi đến giải trí và mua sắm thời thượng.

Nhịp sống sầm uất tại tổ hợp được duy trì xuyên suốt nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa các phân khu, nổi bật là tuyến phố thương mại Park Boulevard cùng trung tâm thương mại Grand Central Mall sầm uất, mang lại trải nghiệm sống thượng lưu ngay thềm nhà.

Tuyến phố thương mại sầm uất trở thành điểm hẹn của nhịp sống năng động giữa trung tâm thành phố.

Song hành với đó là hệ tiện ích đa tầng phong phú trải dài từ mặt đất lên tầm không, quy tụ những điểm nhấn ấn tượng như quảng trường trung tâm hơn 2.000 m², hồ bơi hơn 500 m², sân minigolf, sân chơi trẻ em và sân thể thao đa năng. Tất cả được bố trí khoa học nhằm kiến tạo nên sự cân bằng hoàn mỹ giữa mạch giao thương sôi động và những khoảng nghỉ an yên, riêng tư lý tưởng giữa lòng đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ hàng đầu miền Trung, những tổ hợp được quy hoạch tích hợp với khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, trải nghiệm và khai thác giá trị như Capital Square đang trở thành xu hướng phát triển của thị trường cao cấp. Danh hiệu "Best Luxury Lifestyle Integrated Residential Complex Vietnam 2026" vì thế là sự tái khẳng định cho tầm nhìn của chủ đầu tư trong việc góp phần định hình một chuẩn sống mới tại thành phố biển và tạo thêm động lực để Đà Nẵng vươn mình trở thành đến quốc tế hàng đầu của khu vực.

BRG Group