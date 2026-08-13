Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 16/8/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 13 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu DC Nam Kinh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cống Bà Bầu đến cống Ông Mạnh phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ bến đò Mỹ Hòa đến cầu Rạch Rích) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Tây Lợi 1. Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T15 Tân Phú. Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Ngàn 3. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T30 Tân Phú. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Ngàn 2. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T29 Tân Phú. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Kênh 2 Nam Ranh Làng. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T15 Tân Phú. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Ngàn 1. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T15 Nam Ranh Làng. Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Ngã 3 Nhà Thí. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Đèn đường An Hòa. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm An Hòa1. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm An Hòa 2. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Rạch Gộc 1. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB TV Chà Và - Bà Tam. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Rạch Gộc 3. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Rạch Gộc 2. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Kênh Ông Quýt 1. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm ĐNT Châu Thành 2. Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm ĐNT Châu Thành . Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Phú An 1 . Bình Hòa - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực từ Trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực từ cấu số 5 đến UB xã Tân Phú cũ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 08:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực từ cấu sắt Vĩnh Nhuận đến UB xã Tân Phú cũ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 08:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực từ cấu số 5 đến UB xã Tân Phú cũ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực từ cấu sắt Vĩnh Nhuận đến UB xã Tân Phú cũ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu ( khu vực dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đền cổng KCN Bình Hòa) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bỉnh Hòa, Cần Đăng (khu vực từ Cầu Mương Trâu đến Chợ Vĩnh Lợi và TB 2 Liệp. và từ cầu CCĐ đến cầu Tân Thành) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KCN Bình Hòa Cty Apparel, Chí Công, Foodant, Phúc Tiến, Agimexpharm, Nhà Điều hành KCN Bình Hòa, TB nước cấp 1, Cty Thép Tiến Bộ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực dọc QL91 từ cổng chính khu công nghiệp Bình Hòa đến cầu kênh Quýt) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 08:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực dọc QL91 từ cổng chính khu công nghiệp Bình Hòa đến cầu kênh Quýt) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ cầu Bà Tường đến chợ Nhơn Mỹ và từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến KDC Sơn Đốt), một phần xã Chợ Mới (từ chợ Cái Xoài đến cầu Bà Tường) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ Chợ Cầu đến mương Xã Năng), một phần xã Long Điền (đoạn từ Chợ Cầu đến Cửa hàng đồ điện Đức Tài) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (từ Trạm cấp nước Kiến Thành đến cầu mương Ấp Sữ), một phần xã Nhơn Mỹ (đoạn từ cầu mương Ấp Sữ đến bến đò Cà Mau) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ cầu Trùm Hóa đến ngã ba Cựu Hội và đến mương Xã Năng), một phần xã Hội An ( đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến cầu Trùm Hóa và từ cầu Cựu Hội đến chợ Cái Tàu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Đường Kinh Hòa Bình từ Ngã tư Hoàng Diệu đến nhà số 319, khóm Hòa Bình, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường La Thành Thân dãy số lẻ; KDC Châu Long 1 và Chợ Châu Long 1. - Một phần đường Châu Long từ Bến đá đến đến nhà số 260 (dãy chẵn) và 309 (dãy lẻ), khóm Châu Long 2.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Biệt thự vườn, khóm 8, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 13:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ số 309 đến 401; Dãy chẵn từ Nhà nghỉ Thanh Vân số 398 đến Auto 88 số 514, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, Tân Phú, Tân Hòa C, Tân Hậu A1, Hòa Thạnh, Hòa Tân thuộc xã Tân An (khu vực dọc theo Mương Cầu Chuối, Cồn Liệt Sĩ).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Long Thạnh A, Long Thạnh D, Long Thị D (dọc theo đường Tôn Đức Thắng) và khóm Long Hưng 1 (từ Bến phà Tân Châu đến Chùa Giồng Thành) thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khu vực khóm Long Thạnh D thuộc phường Tân Châu (Khu vực Bến xe Tân Châu đường Trần Phú).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Long Thị D, Long Thạnh A, Long Hưng 1, Long Hưng 2, Long Thạnh 1 thuộc phườngTân Châu (khu vực dọc theo đường Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương và Trung tâm Thương mại Chợ Tân Châu, Quốc Lộ 80B ). Khóm Long Thị A, B, C thuộc phường Long Phú (khu chợ cũ, Chùa Ông, Chùa Cao Đài dọc theo đường Nguyễn Công Nhàn, Tản Đà, Đề Thám, Phan Thanh Giản, Pasteur).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần khóm Long Thạnh A thuộc phường Tân Châu (khu vực Lộ sau Sông Tiền đường Võ Nguyên Giáp). - Toàn xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm T7 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/86 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T7A Vĩnh Phú trụ 476TS/196/92 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Sẻo Sâu-Ba Dong trụ 476TS/196/105 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm TDC Ngọn Ba Dầu trụ 476TS/196/115/7 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Ba Dầu trụ 476TS/196/115/24 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Tây Phú tỉnh An Giang (Dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ cầu Mỹ Giang đến cầu ranh Vĩnh Nhuận; kênh Nốp Lê; kênh Mỹ Giang 1; Vành đai Núi Trọi; kênh Ba Thê; kênh Vĩnh Tây; kênh Mỹ Phú Đông; Dọc kênh Ba Thê đi Tây Phú, từ cầu ranh An Bình đến cầu ranh Kênh Làng; kênh Trường Tiền; kênh Phú Tuyến 1)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc Quốc lộ 91 từ đường Đình đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, đường Đình đoạn từ trạm biến áp T1A Bình An - Thạnh Lợi đến trạm biến áp T4A Bình An, dọc theo Mương Khai Lấp đến trạm biến áp Trần Quốc Thái; dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 1). - Một phần xã Châu Phú (dọc bờ bắc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1, Khu Nam Việt Bình Phú và khu vực chợ Bình Phú). - Một phần xã Bình Mỹ (dọc bờ nam Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17, dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 13 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha; dọc đường Lê Đại Hành (QL91 cũ) từ Vòng xoay đầu tuyến tránh Bình Mỹ đến đến Nhà máy xay lúa Đức Tạo; Kênh Thầy Phó từ Quốc lộ 91 đến Kênh Lòng Ống và dọc Kênh Lòng Ống hướng về Long Xuyên; dọc theo Kênh Núi Chóc Năng Gù Năng Gù và Mương Trâu, dọc theo Rạch Ngã Cái, dọc theo Kênh 2 Bình Mỹ từ Mương Trâu đến Trạm Bơm Bảy Song Đông Kênh 2, Kênh Ngang Ngoài từ Kênh Núi Chóc Năng Gù đến Kênh Thầy Phó, Kênh Thầy Phó từ Mương Chống Úng đến Kênh Ba Thê và dọc qua Kênh Ba Thê đến Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành; toàn bộ Cồn Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 15/08/2026 đến 06:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Điện lực Châu Phú đến đường Đình; dọc theo Kênh Phù Vật đến đầu Kênh Quốc Gia, dọc Kênh Chủ Mỹ đến trạm biến áp T1 Chủ Mỹ; Khu dân cư Vĩnh Tiến, Đông Bắc Quốc lộ 91 và khu vực Chợ Cái Dầu cũ; Khu Công Nghiệp Bình Long và trạm biến áp Công ty XNK Nguyên Thảo, Lê Trần Minh Hiếu, Công ty TNHH MTV Nhà Hàng Khách Sạn 467 Châu Phú, Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Phúc Toàn, DNTN Đại Đại Dương. Dọc Kênh Phù Dật đoạn từ Trạm bơm Bình Long đến Cầu Kênh Đê; khu vực Bãi Rác; đường Tòa Án đoạn từ trạm biến áp Võ Thanh Sang đến qua Kênh 16 - Trạm Bơm Mương Năm Then; dọc kênh 13 từ Kênh 10 Toàn Án hướng về Cây Dương đến Trạm biến áp T4 Bình Phú; dọc Kênh 1, Kênh 7 hướng về Cầu Cây Dương; dọc Kênh 2 đến trạm biến áp công cộng Kênh 2 BìnhLong; Kênh Quốc Gia từ Kênh 7 đến Kênh 8 và trạm biến áp Tây Cái Dầu; dọc bờ bắc Cây Dương từ QL91 đến Trường Tiểu Học Bình Chánh, dọc theo Quốc lộ 91 từ Điện lực Châu Phú đến cầu Cây Dương). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh 1 đến Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 7, dọc Kênh 3 bờ bắc Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An và dọc Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2; trạm biến áp T1B Bình An Thạnh Lợi, Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Cửa hàng Năm Hồng, dọc Kênh 8 bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới; dọc theo Kênh 13 từ Vịnh Tre đến Kênh 10 Toàn Án và đường VNSat đoạn từ Kênh 7 đến Kênh 9). - Một phần xã Bình Mỹ (dọc QL91 từ cầu Cây Dương đến hết tuyến tránh Bình Mỹ, dọc bờ nam Cây Dương từ QL91 đến Trường Tiểu Học Bình Chánh; dọc theo Kênh Hào Sương, dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam Cây Dương và dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù đoạn từ Mương Tư Tản đến Kênh 12).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc Quốc lộ 91 từ đường Đình đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, đường Đình đoạn từ trạm biến áp T1A Bình An - Thạnh Lợi đến trạm biến áp T4A Bình An, dọc theo Mương Khai Lấp đến trạm biến áp Trần Quốc Thái; dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 1). - Một phần xã Châu Phú (dọc bờ bắc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1, Khu Nam Việt Bình Phú và khu vực chợ Bình Phú). - Một phần xã Bình Mỹ (dọc bờ nam Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17, dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 13 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha; dọc đường Lê Đại Hành (QL91 cũ) từ Vòng xoay đầu tuyến tránh Bình Mỹ đến đến Nhà máy xay lúa Đức Tạo; Kênh Thầy Phó từ Quốc lộ 91 đến Kênh Lòng Ống và dọc Kênh Lòng Ống hướng về Long Xuyên; dọc theo Kênh Núi Chóc Năng Gù Năng Gù và Mương Trâu, dọc theo Rạch Ngã Cái, dọc theo Kênh 2 Bình Mỹ từ Mương Trâu đến Trạm Bơm Bảy Song Đông Kênh 2, Kênh Ngang Ngoài từ Kênh Núi Chóc Năng Gù đến Kênh Thầy Phó, Kênh Thầy Phó từ Mương Chống Úng đến Kênh Ba Thê và dọc qua Kênh Ba Thê đến Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành; toàn bộ Cồn Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp TT Y Tế huyện Châu Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp NMNĐ Hà Thắng Dũng ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Nhánh rẽ trạm biến áp CTY TNHH KOVIE VINA ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm LS Trần Thạnh Đạm trụ 474PT/113/01 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 09:10:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Tân ( TB HTXNN Hưng Tân 1 ) trụ 476PT/109/09 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/08/2026 đến 10:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T9 Phú Hưng trụ 471PT/115 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:10:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T17A Long Sơn - Chợ Vàm trụ 480PT/435 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/08/2026 đến 15:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ và một phần xã Chợ Mới- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân: TTTM Phú Mỹ; đường Nguyễn Trung Trực; đường Trần Văn Thành; đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Thượng Lãn Ông (từ trạm 110/22kV Phú Tân đến ngã 4 đèn đỏ giáp đường Tôn Đức Thắng); từ ngã 4 vòng xoay hướng về bến Phà Thuận Giang và cụm Công nghiệp Tân Trung; từ Trường THPT Chu Văn An đén Mương Chưởng Bá- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn ( từ trạm 110KV Tri Tôn đến Latina và đến Cty Antraco

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn ( từ trạm 110KV Tri Tôn đến suối vàng)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Vạn Đại Thành đến Lương An Trà cũ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Kênh Cà Na đến xã Lương An trà cũ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm xã Tri Tôn

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ khu Sao Mai đến xã Tà Đảnh cũ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp