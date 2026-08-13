Tầm view mỹ cảnh – Đặc quyền thượng lưu của bất động sản ven sông Hàn

Capital Square – kiến tạo chuẩn sống mới bên sông Hàn

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng, nhu cầu sở hữu căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm đang ngày càng gia tăng. Khi an ninh hay chất lượng vận hành đang trở thành những tiêu chuẩn căn bản, vị trí cùng tầm view chính là "chìa khóa" quyết định đẳng cấp khác biệt của không gian sống và giá trị dài hạn của bất động sản.

Nằm trên giao điểm của ba trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, Capital Square sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng tới sông Hàn, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế, bãi biển Mỹ Khê và các công trình biểu tượng của thành phố. Vị thế kim cương nằm tại khúc cong đẹp nhất sông Hàn mang đến cho tổ hợp căn hộ 4 tầng mỹ cảnh: sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê khoáng đạt, skyline thành phố và quảng trường phồn vinh.

Bên cạnh lợi thế ưu việt về vị trí, Capital Square được quy hoạch theo mô hình tổ hợp đô thị tích hợp, kết nối đồng bộ giữa không gian ở, thương mại, giải trí và thư giãn. Hệ tiện ích đa tầng gồm tuyến phố thương mại sầm uất, trung tâm mua sắm hiện đại, quảng trường, bể bơi vô cực, đến các khu mini golf, sân chơi thể thao và không gian giải trí nghệ thuật. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái khép kín, kiến tạo một nhịp sống thuận tiện ngay trong nội khu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng.

Hệ tiện ích hiện đại tại Capital Square mang đến chuẩn sống - trải nghiệm đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.

Sự cộng hưởng giữa vị trí, tầm nhìn và hệ tiện ích không chỉ tạo nên sức hút cho tổ hợp căn hộ, mà còn đặt nền tảng cho những phân khu mang bản sắc riêng, đáp ứng đa dạng phong cách sống và kỳ vọng của những chủ nhân tinh hoa

Victory Place – nơi tầm nhìn trở thành giá trị

Nằm trong tổng thể được đầu tư bài bản của Capital Square, Victory Place tạo dấu ấn bằng lợi thế tầm cao và những góc nhìn rộng mở giữa trung tâm thành phố. Từ ban công mỗi căn hộ, chủ nhân có thể cảm nhận trọn vẹn sự chuyển động của Đà Nẵng qua từng thời điểm trong ngày: bình minh trên biển Mỹ Khê, nhịp sống ban ngày sôi động , đường chân trời đô thị vươn cao và ánh sáng thành phố rực rỡ khi đêm xuống. Khung cảnh luôn biến đổi tạo nên nguồn cảm hứng riêng cho không gian sống, đưa trải nghiệm cảnh quan trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, tầm nhìn còn là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn dài hạn của bất động sản cao cấp. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông và những vị trí sở hữu góc nhìn rộng mở tại nội đô ngày càng hữu hạn, căn hộ tầng cao tại Victory Place sở hữu lợi thế hiếm có. Đặc quyền thị giác vì thế trở thành một phần giá trị của tài sản, góp phần nâng cao khả năng giữ giá và tạo dư địa gia tăng giá trị theo thời gian.

Giữa thành phố đang vươn cao, tầm view không chỉ khẳng định vị thế của chủ nhân mà còn là tài sản gia tăng giá trị.

Cộng hưởng cùng đặc quyền thị giác, tòa tháp còn mang đến không gian sống - nghỉ dưỡng trọn vẹn với chuỗi tiện ích hiện đại: trải nghiệm kết nối tại quảng trường nghệ thuật rộng 2.000m², rèn luyện sức khỏe với khu thể thao ngoài trời, outdoor gym hay thư giãn nơi vườn dạo trên cao. Mỗi tiện ích được bố trí nhằm hoàn thiện trải nghiệm sống, mở ra sự cân bằng giữa nhịp đô thị sôi động và những khoảng nghỉ riêng tư.

Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, tầm nhìn đắt giá và hệ tiện ích đồng bộ giúp Victory Place đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, tận hưởng và tích lũy tài sản. Tại đây, tầm nhìn được nâng tầm thành một phần của phong cách sống, đồng thời tạo nên giá trị khác biệt có khả năng được bồi đắp theo thời gian.

Đồng hành cùng những lợi thế của Victory Place là chính sách bán hàng hấp dẫn. Miễn phí Phí quản lý trong 01 năm, chiết khấu lên đến 12% khi khách hàng thanh toán sớm hoặc 6% theo tiến độ, hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng. Chiết khấu 1% giá bán căn hộ dành riêng cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác.

Khi quỹ đất trung tâm ven sông Hàn ngày càng hữu hạn, vị trí và tầm nhìn trở thành những đặc quyền. Victory Place hội tụ các giá trị này, đáp ứng đồng thời nhu cầu sống cao cấp và sở hữu tài sản có tiềm năng gia tăng dài hạn, qua đó khẳng định vị thế của một tòa căn hộ nổi bật tại Capital Square.

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