Năm 2026, người mua đất đầu tư cần đặc biệt tránh những loại đất không thể tách thửa này

Ghế an toàn cho trẻ: Chọn mua loại nào là chuẩn và tránh những rắc rối không đáng có?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Từ 15/8, quy định xử phạt không dùng ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi trên ô tô chính thức có hiệu lực. Vậy phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn loại ghế nào để đảm bảo đúng tiêu chuẩn?
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thànhBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 14/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số cùng lộ trình tắt sóng 2G đang hoàn tất, nhu cầu về một thiết bị kết nối đơn giản, an toàn và vừa túi tiền cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các dòng điện thoại cơ bản chuyên biệt cùng những mẫu smartphone tối giản đang mở ra lối đi riêng cho phân khúc tiêu dùng đặc thù này.
Xuất hiện xe máy điện về Việt Nam hai pin LFP đi 180km/lần sạc, động cơ 3.000W, tốc độ 70 km/h có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện về Việt Nam hướng tới nhu cầu đi lại đô thị với động cơ 3.000W, hai pin LFP cho quãng đường tối đa 180km cùng phanh đĩa đôi và chuẩn chống nước IP67.
Rẻ hơn Vision, xe ga mới của Honda giá 23,2 triệu đồng động cơ 125cc như SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga mới của Honda có thể nhờ vào mức giá dễ tiếp cận hơn so với Vision và SH Mode để chinh phục đông đảo khách hàng.
Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC cũng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:
Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại đảo chiều tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 14/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.