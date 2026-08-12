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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/8/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 11/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay ngày 6/8 Vietlott xác nhận đã có người trúng thưởng lớn GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 12/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/8/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/8/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 12/8/2026

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40 Giá trị Jackpot: 18,210,978,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 18,210,978,000 Giải Nhất O O O O O 38 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,166 300.000 Giải Ba O O O O 19,171 30.000

Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.