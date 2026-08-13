Chiến thắng tại DOT Property Awards 2026: Khẳng định vị thế kiến trúc biểu tượng của Newtown Diamond

Là một trong những giải thưởng bất động sản uy tín tại Việt Nam, Dot Property Awards 2026 tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật và những dự án góp phần định hình bức tranh bất động sản năm 2026 với quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích đa dạng, không gian sống xanh và các giá trị cộng đồng bền vững.

Việc được vinh danh tại hạng mục "Dự án căn hộ view biển có thiết kế đẹp nhất Việt Nam" (Best Beachfront Condo Architecture Design Vietnam) là dấu mốc khẳng định tầm nhìn phát triển của chủ đầu tư Newtown Diamond trong hành trình kiến tạo một công trình hội tụ kiến trúc hiện đại, cảnh quan nghỉ dưỡng và hệ tiện ích cao cấp để trở thành biểu tượng sống mới tại Nam Đà Nẵng.

Đại diện chủ đầu tư dự án Newtown Diamond nhận giải thưởng "Dự án căn hộ view biển có thiết kế đẹp nhất Việt Nam 2026".

Tầm nhìn ngoạn mục dành cho cộng đồng tinh hoa

Tọa lạc tại trái tim cung đường biển Trường Sa, Newtown Diamond nằm trong quần thể bãi biển - sân gôn - resort 5 sao mang đến cho chủ nhân căn hộ trải nghiệm sống phong phú và đẳng cấp giữa tuyệt tác thiên nhiên.

Từ căn hộ Newtown Diamond, cư dân và khách lưu trú có thể thu trọn trong tầm mắt vẻ đẹp biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những con sóng êm đềm.

Newtown Diamond nâng tầm chuẩn sống nghỉ dưỡng

Nổi bật giữa khung cảnh đó là sông Cổ Cò êm đềm uốn lượn qua những rặng dừa và không gian xanh trải dài bất tận của sân gôn 36 hố Legend Danang Golf Resort thuộc Top 100 sân gôn hàng đầu thế giới, mang đến đặc quyền hiếm có cho những chủ nhân yêu phong cách sống khác biệt.

Tầm nhìn ngoạn mục, hướng sân gôn, hướng sông và hướng biển giúp chủ nhân căn hộ được hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Nẵng.

Trên hành trình thưởng lãm bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, Sheraton Grand Danang Resort là nét vẽ hoàn chỉnh cho trải nghiệm thị giác độc đáo. Tổ hợp nghỉ dưỡng nằm trong Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025 sẽ là điểm dừng chân lí tưởng cho những du khách mong muốn tận hưởng niềm vui vô tận dưới ánh nắng miền nhiệt đới của Đà Nẵng.

Newtown Diamond – Thiết kế thông minh kết hợp hệ tiện ích đỉnh cao

Newtown Diamond gồm ba tòa tháp cao 36 tầng với hệ căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, được phát triển theo định hướng hiện đại, tối ưu công năng và đề cao tính thẩm mỹ. Từ bố cục không gian đến vật liệu hoàn thiện đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đáp ứng kỳ vọng của những chủ nhân tương lai về một không gian sống hiện đại, thời thượng, đẳng cấp và thịnh vượng.

Điểm nhấn của Newtown Diamond nằm ở ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sắc xanh của biển, những đường cong uyển chuyển của sóng nước, triền núi, các cung đường ven biển và địa hình sân golf được chắt lọc và chuyển hóa thành những đường nét mềm mại, giúp công trình vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, vừa hài hòa với cảnh quan tại vị trí trung tâm cung đường di sản kết nối Huế - Hội An – Mỹ Sơn.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh không gian sống, hệ tiện ích của Newtown Diamond được phát triển theo định hướng chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Cư dân và khách lưu trú có thể thư giãn giữa hồ bơi chân mây, tái tạo năng lượng tại vườn yoga, không gian thiền ngoài trời hay dạo bước trong những khu vườn nghệ thuật được phủ xanh bởi cây cỏ và hoa lá. Sự kết hợp hài hòa giữa mặt nước và mảng xanh tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái và cân bằng trong từng trải nghiệm mỗi ngày.

Với pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí kim cương, tiện ích phong phú, hệ sinh thái nội - ngoại khu đẳng cấp và thiết kế thông minh, Newtown Diamond không chỉ hấp dẫn với tệp khách hàng có nhu cầu an cư mà còn sở hữu tiềm năng vượt trội trong việc khai thác kinh doanh để tạo ra dòng tiền bền vững.

Newtown Diamond sẽ là một chốn an cư, một nơi lưu trú đáng trải nghiệm, đồng thời là tài sản đáng đầu tư trong bối cảnh khu vực Nam Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ với định hướng trở thành lõi trung tâm mới của thành phố.

BRG Group