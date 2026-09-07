Car Choice Awards 2026 gợi ý chọn xe gia đình phù hợp từ dưới 600 triệu đến 5 tỷ đồng

Từ dưới 600 triệu đến 5 tỷ đồng, có nhiều lựa chọn xe gia đình đa dạng hơn bạn biết

Chọn xe gia đình thường phải cân đối nhiều yếu tố cùng lúc: ngân sách, số người sử dụng, nhu cầu chở đồ, quãng đường di chuyển và mức độ tiện nghi mong muốn. Gia đình trẻ có thể cần một chiếc xe nhỏ để đi làm, đưa đón con; trong khi gia đình nhiều thế hệ lại ưu tiên không gian và sự thoải mái trên những chuyến đi dài.

CCA 2026 đưa nhu cầu đó vào 4 hạng mục "Xe Gia đình của năm", chia theo các khoảng giá từ dưới 600 triệu đến 5 tỷ đồng. Mỗi hạng mục có 5 ứng viên, tạo thành 20 lựa chọn để người mua có thể tham khảo theo chính ngân sách và cách sử dụng của gia đình.

Ở nhóm "dưới 600 triệu đồng", top 5 gồm Honda City, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, VinFast VF 5 và Mitsubishi Xpander. Đây là nhóm có sự đa dạng rõ nhất về kiểu xe. Honda City phù hợp với gia đình nhỏ cần một mẫu sedan thực dụng; Hyundai Creta mang đến lựa chọn gầm cao cho nhu cầu đi phố; Stargazer và Xpander giải quyết bài toán 7 chỗ; trong khi VF 5 mở thêm lựa chọn xe điện cho những gia đình chủ yếu di chuyển trong đô thị.

Nếu dưới 600 triệu đồng là câu chuyện tìm một chiếc xe vừa ngân sách nhưng vẫn đủ nhu cầu, bước lên nhóm "600 triệu đến 1 tỷ đồng", người mua có thêm dư địa để cân nhắc về không gian, tiện nghi và khả năng sử dụng đa dạng.

Top 5 của nhóm này gồm Mazda CX-5, Honda HR-V, Toyota Innova Cross, Ford Territory và Hyundai Tucson. Trong đó, CX-5, Territory và Tucson phù hợp với gia đình cần một mẫu SUV có thể dùng hàng ngày lẫn đi xa. HR-V có kích thước gọn hơn, phù hợp với gia đình nhỏ thường xuyên di chuyển trong đô thị, còn Innova Cross là phương án đáng chú ý với những nhà ưu tiên không gian và khả năng chở nhiều người.

Ở khoảng "1-2 tỷ đồng", top 5 gồm Kia Carnival, Honda CR-V e:HEV RS, Ford Everest, Subaru Forester và Hyundai Santa Fe. Nhóm xe này cho thấy rõ hơn sự khác biệt trong nhu cầu gia đình. Carnival hướng đến gia đình đông người hoặc nhiều thế hệ với không gian hành khách rộng; Everest phù hợp với những chuyến đi xa; CR-V e:HEV RS mang đến lựa chọn hybrid; trong khi Forester chú trọng khả năng vận hành và các công nghệ an toàn.

Ở nhóm cao nhất, "2-5 tỷ đồng", top 5 gồm Toyota Alphard, BYD M9, Lexus RX, Volkswagen Viloran và Volvo XC90. Alphard, M9 và Viloran tập trung mạnh vào không gian và sự thoải mái của hành khách, đặc biệt ở hàng ghế sau. Trong khi đó, Lexus RX và Volvo XC90 mang đến lựa chọn SUV hạng sang cho những gia đình muốn cân bằng giữa trải nghiệm của người lái và sự tiện nghi dành cho hành khách.

Ở tầm giá này, chiếc xe không chỉ được nhìn qua số chỗ hay khả năng chứa hành lý. Không gian riêng, độ yên tĩnh, chất lượng hoàn thiện và tiện nghi cho người ngồi trở thành một phần đáng kể trong giá trị chiếc xe.

Nhìn qua 20 ứng viên, 4 khoảng ngân sách cũng đồng thời phản ánh 4 cách tiếp cận khác nhau với chiếc xe gia đình: từ phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đến một chiếc xe đa dụng cho cả nhà, rồi phương tiện phục vụ nhiều thế hệ và cuối cùng là không gian di chuyển cao cấp.

Không chỉ chọn theo giá tiền, mỗi thành viên lại có nhu cầu phù hợp riêng

Nhu cầu về ô tô cũng thay đổi theo từng giai đoạn của một gia đình. Chiếc xe nhỏ, dễ sử dụng có thể phù hợp khi việc di chuyển chủ yếu diễn ra trong phố. Khi gia đình có thêm thành viên hoặc thường xuyên đi xa, không gian và sự thoải mái trở nên quan trọng hơn. Khi con cái lớn lên, thiết kế, công nghệ hay xu hướng xe điện, hybrid lại có thể trở thành những tiêu chí mới.

Đó cũng là lý do CCA 2026 không chỉ có 4 hạng mục "Xe Gia đình của năm". Tổng cộng 12 hạng mục của giải thưởng mở rộng theo từng nhóm người dùng và mục đích sử dụng, từ Xe cho phái nữ của năm, Xe Gen Z của năm, Xe hybrid mới của năm, Xe thuần điện mới của năm, Xe mới trang bị nổi bật của năm đến Xe dịch vụ cho hành khách của năm.

Như vậy, một gia đình có thể cùng lúc đứng trước nhiều bài toán khác nhau: người mẹ cần một mẫu xe dễ xoay trở trong phố, người trẻ trong nhà quan tâm đến thiết kế và công nghệ, cả gia đình cân nhắc chuyển sang hybrid hoặc xe điện, trong khi chiếc xe phục vụ kinh doanh vận chuyển hành khách lại được đánh giá nhiều hơn qua sự thoải mái của người ngồi.

CCA 2026 vì thế không đặt toàn bộ xe trên thị trường vào một cuộc đua duy nhất để tìm ra một mẫu xe tốt nhất. Các hạng mục được xây dựng từ những nhu cầu cụ thể hơn, để mỗi lựa chọn phù hợp nhất, trong đúng bối cảnh sử dụng.

Mỗi gia đình có một nhu cầu khác nhau. Hãy chọn chiếc xe phù hợp nhất với gia đình mình và bình chọn cho ứng viên bạn tin xứng đáng được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 trên website https://betterchoice.vn/car-choice-awards.htm ngay từ hôm nay. Kết quả cuối cùng được hình thành từ đánh giá của Hội đồng chuyên môn cùng bình chọn của cộng đồng.

PV