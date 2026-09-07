Trải nghiệm xe ga kiểu dáng cổ điển giá chỉ 26 triệu đồng, tiệu thụ 1,98L xăng/100km, không cần bằng lái

Xe ga kiểu dáng cổ điển, tiệu thụ 1,98L xăng/100km, không cần bằng lái

Xe máy Kymco Like 50cc

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, Kymco Like 50cc là một trong những lựa chọn xe máy tay ga động cơ dung tích nhỏ hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Với dung tích động cơ dưới 50cc, Like 50cc cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ và những người có nhu cầu sử dụng phương tiện nhỏ gọn. Tuy nhiên, người mua vẫn cần tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về độ tuổi, đăng ký phương tiện và điều kiện điều khiển tương ứng với phân loại của xe.

Điểm dễ nhận thấy trên Kymco Like 50cc là kiểu dáng scooter mang phong cách cổ điển, khác với thiết kế thể thao thường thấy trên nhiều mẫu xe máy hiện nay.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.845 x 685 x 1.125 mm

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.845 x 685 x 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.285 mm. Đây là kích thước tương đối gọn, phù hợp với môi trường giao thông đô thị và những khu vực có không gian đỗ xe hạn chế.

Chiều cao yên chỉ 760 mm cũng là thông số đáng chú ý. Mức yên này giúp mẫu xe trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm người dùng có vóc dáng khác nhau.

Khối lượng bản thân của Kymco Like 50cc ở mức 101 kg, không quá nặng đối với một mẫu scooter sử dụng động cơ xăng. Điều này có thể hỗ trợ người dùng khi cần dắt, quay đầu hoặc đưa xe vào những vị trí đỗ chật hẹp.

Khoảng sáng gầm đạt 125 mm, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 6 lít.

Kymco trang bị cho Like 50cc bộ bánh kích thước 12 inch

Kymco trang bị cho Like 50cc bộ bánh kích thước 12 inch với lốp trước và sau cùng thông số 90/90-12. Cấu hình này phù hợp với đặc điểm của một mẫu scooter nhỏ chủ yếu vận hành trong thành phố.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực. Phía sau là lò xo trụ và giảm chấn thủy lực, cấu hình quen thuộc trên các dòng xe tay ga phổ thông.

Cung cấp sức mạnh cho Kymco Like 50cc là động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí.

Dung tích nhỏ cho thấy mẫu xe không tập trung vào khả năng tăng tốc hay vận hành tốc độ cao. Thay vào đó, mục tiêu chính là đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm và những hành trình ngắn trong thành phố với chi phí sử dụng tương đối thấp.

Thông số đáng chú ý nhất của động cơ này là mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở 1,98 lít/100 km.

Nếu lấy mức giá xăng giả định 20.000 đồng/lít để tính toán, chi phí nhiên liệu lý thuyết cho mỗi 100 km vào khoảng 39.600 đồng. Với quãng đường 1.000 km, lượng xăng tiêu thụ theo thông số công bố vào khoảng 19,8 lít.

Bình xăng của Like 50cc có dung tích 6 lít. Nếu chỉ tính toán lý thuyết dựa trên mức tiêu thụ 1,98 lít/100 km, một bình đầy có thể tương ứng với quãng đường hơn 300 km.

Tuy nhiên, đây không phải phạm vi hoạt động được nhà sản xuất công bố. Quãng đường thực tế với một bình xăng sẽ phụ thuộc vào điều kiện đường sá, tải trọng, tốc độ, tình trạng phương tiện và thói quen sử dụng của người điều khiển.

Bình xăng của Like 50cc có dung tích 6 lít.

Việc sử dụng động cơ 4 kỳ cũng phù hợp với định hướng của một chiếc xe máy tay ga 50cc hiện đại, ưu tiên sự thuận tiện và khả năng vận hành hàng ngày.

Giá xe ga Kymco Like 50cc

Theo thông tin từ hãng Kymco Việt Nam, mẫu xe hiện có giá 26,28 triệu đồng, nổi bật với thiết kế scooter mang hơi hướng cổ điển, động cơ 49,5cc và mức tiêu hao nhiên liệu được công bố 1,98 lít/100 km.

Ở mức giá 26,28 triệu đồng, Kymco Like 50cc không nằm trong nhóm xe 50cc có giá thấp nhất trên thị trường. Đổi lại, sản phẩm hướng tới người dùng muốn sở hữu một mẫu scooter có thiết kế chỉn chu hơn, kích thước vừa phải và động cơ dung tích nhỏ.

Một lợi thế của Like 50cc nằm ở chiều cao yên 760 mm và khối lượng 101 kg. Hai thông số này giúp xe dễ tiếp cận với nhóm người dùng trẻ, người có vóc dáng vừa và nhỏ hoặc những khách hàng ưu tiên khả năng kiểm soát phương tiện trong thành phố.

Mức tiêu thụ 1,98 lít/100 km cũng là điểm đáng quan tâm trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được người mua cân nhắc kỹ.

Nếu mỗi ngày di chuyển 20km, một tháng 30 ngày tương đương khoảng 600 km. Theo mức tiêu hao công bố, chiếc xe sẽ sử dụng khoảng 11,9 lít xăng cho quãng đường này. Mức thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Bên cạnh đó, bánh 12 inch, hệ thống treo thủy lực ở cả trước và sau cùng bình xăng 6 lít tạo nên cấu hình khá thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Động cơ chỉ 49,5cc đồng nghĩa hiệu năng không phải yếu tố chính của mẫu xe. Khách hàng cần phương tiện thường xuyên đi đường trường, chở tải lớn hoặc yêu cầu khả năng tăng tốc mạnh sẽ phù hợp hơn với các dòng xe dung tích cao hơn.

Ngược lại, với nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển trong nội đô, ưu tiên kiểu dáng scooter cổ điển, kích thước gọn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, Kymco Like 50cc là một lựa chọn đáng chú ý ở tầm giá hơn 26 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.