Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/chỉ? GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 5/9 duy trì đà tăng, trong đó vàng nhẫn tại một số thương hiệu được bán ra tới 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Lúc 9h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, giao dịch đầu phiên ở mức 145,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 14,53-14,93 triệu đồng/chỉ.

Chốt phiên cuối tuần 5/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng nhẫn tròn 9999 giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, về mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 10h, giá vàng thế giới giảm về 4.408 USD/ounce.

Giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần 7/9 khá thận trọng, giao dịch quanh vùng 4.430 USD/ounce sau một tuần biến động dữ dội.

Theo dữ liệu Kitco, lúc 6h28 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.428,4 USD/ounce, giảm nhẹ 0,6 USD, tương đương 0,01%. Trong những giao dịch đầu tiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.417,2-4.431 USD/ounce.