Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 7 - 13/9/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày rất nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 7 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 7 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, từ tổ 39 đến tổ 42 và từ tổ 80 đến tổ 85, khu phố Mỹ Thiện, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Phụng, Phan Hồng Thanh, Đặng Văn Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Thảo, Khu Dân cư Rạch Chanh, tổ 8, khu phố Mỹ Trà, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ ngã ba đường N1 đến ngã ba đường xuống bến đò Đông Giang); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, Docifarm, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quế, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trầm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/09/2026 đến 18:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B, một phần khu vực Miễu Bà, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/09/2026 đến 18:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường bờ nghịch Huyện Lộ 4, một phần bờ nghịch Kênh Ngang, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huyện Lộ 1, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần bờ trái rạch Xẻo Gừa (từ cầu Cái Cỏ đến trường TH Phú Long), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Võ Phát, bờ phải rạch Ngã Bát (từ cầu Nguyễn Tất Thành đến cầu Ngã Bát), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Ngọc Đài 2020, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Nguyên Loan, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Hưng Phát Lợi, Đường QL 80, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Sa Nhiên 2), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực Rạch Cò thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 18:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Hòa Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 09:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Quý đến cuối Rạch Xóm Giữa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 09:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 10:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Xẻo Điều thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/09/2026 đến 10:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trạm sạc Vinfast (An Nhơn)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chi cục Thuế

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/09/2026 đến 15:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Giang đến Cầu Ngang Xẻo Giang, từ Cầu Xẻo Giang đến Rạch Ông Quý thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/09/2026 đến 14:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Xẻo Giang đến cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/09/2026 đến 15:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bưu điện huyện Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê, từ cầu Cống 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc QL80 phía bên phải hướng đến Ngã ba Nha Mân Quán cơm Sông Tùng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Văn Phòng Ấp Tân Hòa cũ đến Nhà máy Ngọc Hòa thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM Phong Phú Gold

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bổn Bường đến Cầu Nhà Thờ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực hướng bên tay trái từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy nước mặt APT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 08/09/2026 đến 15:45:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến Nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Lê Thành Danh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch ông Sáu Tiết từ Cầu Năm Bé đến Cầu Khém Lớn xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 18:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Khiết đến Cầu Cây Sộp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Văn Minh Tiếng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ cầu Mù U đến Chợ Mù U thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Tâm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc Quốc Lộ 80 từ cầu Mù U đến Ngân Hàng Nông Nghiệp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Khiết đến Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Hoàng Nhật Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía từ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng đến Chùa Hội An xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Đỗ Văn Linh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía từ Chùa Hội An đến xóm Cốm Mới thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Ngã ba Nha Mân đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Khém Vú Sữa Xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hai Hom đến cầu Út Tẩu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Dân Lập đến nhà Ông Tài xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 14:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ nhà Ông Tài đến Vùng nuôi An Nhơn B xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Út Hiện đến Cấp nước An Hòa xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến Chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giáo Thận đến Cầu Ngang Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Khém Cồn Gạo đến Khém Vú Sữa xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 14:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Ba Đại đến Vàm Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 14:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Khém Cồn Gạo đến nhà Ông Mười Lực thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Cồn An Hòa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Cò đến Khém Ông Tà thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cả Ngay đến cầu Bà Đập)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực một phần Rạch Ông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 12:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Hòa Vũ, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc - Chi Nhánh Đồng Tháp, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 12:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Hồ Thanh Long, Cơ Sở Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Hai Mú, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Chế Biền Thức Ăn Thủy Sản Hồ Thanh Long, Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thảo Nhân, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Tân, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Rạch Ông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trương Thanh Vân (Cơ sở SX lưỡi hái), ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lê Minh Hùng, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Phượng, ấp Tân Quí, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Sấy Lúa Võ Minh Đức, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 12:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Quốc Danh, Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Quốc Danh, Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Quốc Danh 2, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực sạt lỡ ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cống chùa lá ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ dal ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 18:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ cầu út gốc đến vòng xoay ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm biệt thự Trần Thị Ru ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ nhựa ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ cây sung ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Hậu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Lê Văn Phi đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Thương).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Dương Thị Lan Chi đến nhà khách hàng Trần Bình Minh và Khu vực từ nhà khách hàng Dương Thị Lan Chi đến nhà khách hàng Trần Bình Minh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí; ấp 6 Kinh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 08:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí; ấp 6 Kinh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 5 xã xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực ấp 1A, ấp 2A,ấp 2B, ấp 3A, ấp 4A xã Phương Thịnh (khu vực mất điện toàn bộ khu vực xã Hưng Thạnh Cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Nhà Hay)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần Cầu Đập Đá Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Gáo Giồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-2000KVA XX Kế Đáo 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Phước, xã Ba Sao (mất điện một phần Ba Sao Cụt)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Phước, xã Ba Sao (mất điện một phần ấp 3, xã Phương Trà cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thống Linh xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100kVA Trạm bơm trại giam Láng Biển

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao và toàn bộ khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ( mất điện một phần khu vực Ngã Bát)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần khu vực Chợ Cũ Mỹ Long)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Chàu Huyền Giác, Mương Hai Y xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Mương Trường Học xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 09:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hai Ẩn xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 84 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Cầu Cai Châu, Chợ Thủ Củ, Chợ Mương Điều, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Tắc, Rạch Mù U, Rạch Đường Cầm, Rạch Thủ Củ, Rạch Dông, Rạch Chùa, Rạch Cồn Ông xã Mỹ An Hưng và xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 18:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực trường Tiểu học Mỹ An Hưng A xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cây xăng An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Ngã Tháp xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 18:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Trạm bơm Số 1 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 09:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Bầu Vên xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/09/2026 đến 10:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Tổ điện Bình Thành cũ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/09/2026 đến 12:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực trường Trung học cơ sở Bình Thành xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch 26/3 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực đầu kênh Đường gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực TDC Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/09/2026 đến 14:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã An Long (khu vực TDC kênh 2/9 An Phong gần bơm Huyện Hy, xã An Phong cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần chùa Long Bửu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực TDC gần chợ Tân Phú)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 14:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực đầu kênh Bào Hổ, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực đầu kênh Bào Hổ, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực gần nhà trọ Cẩm Nhung)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực CDC ấp Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Tân Thạnh (khu vực gần Dinh Ông)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Phúc dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến cầu K12, giáp ranh xã An Phước).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Chí đến cơ sở Nước Sáu Mai).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Phú Thọ 2 dọc theo đường ĐT 844 đến cầu Kênh Phèn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm bơm hợp tác xã Tân Phát 4 đến nhà ông Nguyễn Văn Vũ).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông La Văn Sum đến nhà ông Trần Văn Sến).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Đức đến nhà ông Lê Thành Nghĩa).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu khu vực ngân hàng Vietcombank

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu vượt Hồng Ngự 2 đến cầu 2 tháng 9 và CDC Biên Phòng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện