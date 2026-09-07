Trải nghiệm xe máy điện giá 20 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi tối đa 90km/lần sạc

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá chỉ từ 9 triệu đồng, đi 80km/1 lần sạc GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá từ khoảng 8,5 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, có Smart Key và phiên bản cao nhất cho quãng đường tới 80km/lần sạc.

Xe máy điện thiết kế cổ điển, đi tối đa 90km/lần sạc

Xe điện Dibao Tesla G được trang bị tới 11 màu sắc, đa dạng lựa chọn

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, Dibao Tesla G là mẫu xe máy điện hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện có thiết kế thời trang, kích thước gọn gàng và chi phí sử dụng thấp.

Khác với nhiều dòng xe máy điện sử dụng đường nét góc cạnh và thiên về phong cách thể thao, Dibao Tesla G lựa chọn kiểu tạo hình mềm mại hơn.

Phần thân xe sử dụng nhiều đường cong bo tròn, kết hợp gương chiếu hậu dạng tròn và yên bọc vật liệu màu nâu, tạo cảm giác gần với những mẫu scooter cổ điển. Cách thiết kế này giúp Tesla G phù hợp với cả học sinh, sinh viên lẫn người dùng văn phòng muốn một phương tiện có ngoại hình khác biệt.

Xe sở hữu diện mạo cổ điển

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.720 x 710 x 1.130 mm, tương đối gọn nếu chủ yếu sử dụng trong thành phố. Kích thước này hỗ trợ việc xoay trở trong những tuyến phố đông hoặc khu vực có diện tích đỗ xe hạn chế.

Khối lượng xe khoảng 99 kg, nằm ở mức vừa phải đối với một mẫu xe máy điện sử dụng hệ thống ắc quy. Trọng lượng này cũng giúp việc dắt xe hoặc quay đầu dễ dàng hơn so với những mẫu scooter điện lớn có trọng lượng trên 120 kg.

Dibao trang bị cho Tesla G hệ thống đèn pha LED phía trước. Công nghệ LED vừa hỗ trợ khả năng chiếu sáng khi đi vào buổi tối vừa góp phần tạo diện mạo hiện đại hơn cho tổng thể thiết kế retro.

Một trong những lợi thế về khả năng cá nhân hóa là bảng màu khá đa dạng. Xe có tới 11 lựa chọn màu sắc, từ những tông nhẹ như xanh mint, trắng, be đến các màu trung tính và cá tính hơn như xám bạc, đen mờ hay xanh dương ánh kim.

Bên dưới kiểu dáng nhỏ gọn, Dibao Tesla G sử dụng động cơ điện với công suất tối đa 1.600W.

Theo thông số được cung cấp, mô-men xoắn danh định đạt 14,26 Nm. Cấu hình này hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong khu vực đô thị, nơi người dùng cần xe có khả năng tăng tốc đủ nhanh nhưng không nhất thiết phải đạt hiệu năng cao như những dòng xe điện trên 3.000W.

Tốc độ tối đa được công bố dao động khoảng 45-55 km/h, tùy điều kiện vận hành. Đây là mức đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trên những cung đường nội đô.

Di chuyển tối đa 90km/lần sạc

Tải trọng cho phép đạt khoảng 130 kg giúp xe có thể chở hai người trong điều kiện phù hợp hoặc mang thêm một lượng hành lý nhất định.

Một lợi thế vốn có của động cơ điện là khả năng vận hành êm và ít rung. Với những người thường xuyên đi xe vào sáng sớm hoặc trong khu dân cư, đặc tính ít tiếng ồn có thể mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dibao Tesla G sử dụng bộ ắc quy 60V - 22Ah, gồm 5 bình 12V mắc thành hệ thống.

Theo thông tin sản phẩm, quãng đường xe có thể di chuyển sau một lần nạp đầy nằm trong khoảng 60-90 km. Mức thực tế phụ thuộc đáng kể vào tải trọng, tốc độ, địa hình, tình trạng ắc quy và thói quen sử dụng của người lái.

Với người chỉ đi khoảng 15-20 km mỗi ngày, phạm vi nói trên về lý thuyết đủ cho vài ngày sử dụng trước khi phải sạc lại. Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng vận hành ổn định, người dùng không nên chờ đến khi ắc quy cạn hoàn toàn mới nạp điện.

Thời gian sạc tối đa khoảng 12 giờ, tương đối dài so với các mẫu xe điện sử dụng pin lithium có khả năng sạc nhanh hơn. Bù lại, đây là cấu hình phổ biến trên nhiều xe điện giá vừa phải và phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm.

Mức tiêu thụ điện năng được công bố khoảng 47,73 Wh/km. Với đặc tính sử dụng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch, chi phí năng lượng cho mỗi kilomet có thể thấp hơn đáng kể so với xe máy xăng, tùy biểu giá điện và điều kiện sử dụng.

Phanh đĩa hai bánh, lốp không săm là điểm cộng





Dibao Tesla G được trang bị phanh đĩa trên cả bánh trước và bánh sau. Đây là chi tiết đáng chú ý trong phân khúc bởi nhiều dòng xe điện phổ thông vẫn sử dụng cấu hình phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.

Phanh đĩa hai bánh hỗ trợ người lái kiểm soát lực phanh tốt hơn, đặc biệt khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc gặp tình huống cần giảm tốc nhanh.

Bộ lốp không săm có kích thước 90/90-10 được sử dụng ở cả hai bánh. So với lốp có săm truyền thống, loại không săm có ưu điểm là giảm nguy cơ mất hơi đột ngột khi bị vật nhọn đâm xuyên, đồng thời thuận tiện hơn khi xử lý sự cố nhỏ.

Tesla G còn tích hợp hệ thống bảo vệ điện với ngưỡng sụt áp khoảng 52V ±1 và giới hạn dòng ở mức 30A ±1. Các cơ chế này chủ yếu giúp bảo vệ hệ thống ắc quy, bộ điều khiển và động cơ khi điện áp hoặc dòng điện vượt khỏi phạm vi thiết kế.

Tuy nhiên, người dùng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn sạc và bảo dưỡng của nhà sản xuất. Các mạch bảo vệ không đồng nghĩa loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ liên quan tới hệ thống điện nếu xe bị sử dụng hoặc sạc không đúng cách.

Giá xe máy điện Dibao Tesla G

Với mức giá 20.900.000 đồng, mẫu xe tạo điểm nhấn bằng phong cách retro, 11 lựa chọn màu sắc cùng khả năng di chuyển tối đa khoảng 90 km sau mỗi lần sạc.

Ngoài yếu tố ngoại hình, Tesla G còn được trang bị động cơ điện công suất tối đa 1.600W, hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh và lốp không săm. Đây là những trang bị đáng chú ý trong tầm giá hơn 20 triệu đồng.

Với giá 20,9 triệu đồng, Dibao Tesla G hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế hơn là hiệu năng thuần túy. Xe không sở hữu công suất quá lớn hay phạm vi hàng trăm kilomet như những dòng xe điện cao cấp, nhưng bù lại có ngoại hình retro, 11 màu sắc, phanh đĩa hai bánh và tầm hoạt động tối đa khoảng 90 km.

Trong bối cảnh phân khúc xe máy điện quanh 20 triệu đồng ngày càng có nhiều lựa chọn, Tesla G tạo khác biệt bằng phong cách cổ điển và cấu hình vừa đủ cho nhu cầu di chuyển đô thị hàng ngày.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi. Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả). Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái. Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK. Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài. Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng. Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây. Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài. Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn. Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại. Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67. Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh. Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng. Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành. NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km. Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



