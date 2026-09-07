Lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,2%: Gửi 300 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

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Lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,2%

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Theo khảo sát của Báo Lao Động với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 7,09%/năm.

Cake by VPBank đang tặng thêm 2% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu ở CAKE BANK từ 100.000 đồng. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9,2%.

BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Theo VnEconomy, công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 300 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 9,2% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

300 triệu đồng x 9,2%/12 x 6 tháng = 13,8 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.