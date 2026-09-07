Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 7 - 13/9/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày mới nhất

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 7 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 7 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 7 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm DC K5P8B, tổ 6, Khóm 5, Khu DC khóm 5, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm KNO Tân Bình, tổ 22, khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Tổ Hợp P5-1, tổ 12, khóm 7, Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CN Kỹ Thuật, đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Công ty Thiên An, khóm Tân Hòa - Phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm HKD Phát Đạt, ấp Phú Hưng, Xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm CS Gia Huy, ấp Phú Hưng, Xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Khải Hoàng Môn, ấp Phú Hưng, Xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Phó Cơ Điều 5-1, tổ 7, Khom1 , đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm KDC K1P8, tổ 7, khóm 3, Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Mỹ Thuận 8, tổ 12, khóm Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng nhánh rẽ Phước Yên, Ấp Phước Yên, ấp Phước Bình, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Hòa 1+1A và Vĩnh Hòa 2+2A, một phần tổ 9+ 10 + 11 ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tái Định Cư Khu 10B, một phần tổ 5+6 ấp An Thới, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 2A, một phần tổ 7+8 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 3A, một phần tổ 10+11 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/09/2026 đến 14:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Thạnh 2, một phần tổ 6+7 ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 3B, một phần tổ 5 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 08/09/2026 đến 15:15:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bầy Dầy 1A, một phần tổ 8+9 ấp Bầy Dầy, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 4, một phần tổ 11+12 ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 5, một phần tổ 14+15 ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 1, một phần tổ 14+15 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 6A, một phần tổ 7 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 18:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 2B, một phần tổ 5+6 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Lộc 2C, một phần tổ 11 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 2A, một phần tổ 7+8 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 3A, một phần tổ 9+10 ấp Tích Phú, xã Trà Ô

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Thạnh 1C, một phần tổ 4 ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/09/2026 đến 10:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Thạnh 3A, một phần tổ 7 ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 1B, một phần tổ 12 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Hưng 1A, một phần tổ 14 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 11/09/2026 đến 15:15:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thạnh A2, một phần tổ 16+17 ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Kim Hà thuộc tổ 15 ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Thúy Hằng thuộc tổ 8 ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Bùi Thị Kim Chi thuộc tổ 12 ấp Tường Lễ, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Làng nghề Bánh tráng giấy thuộc tổ 7 ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bánh tráng xếp Lê Thành Lợi thuộc tổ 7 ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Bùi Văn Nghi thuộc tổ 21 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Nguyễn Văn Tiếng thuộc tổ 3 ấp 8, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Nguyễn Tiến Hoan thuộc tổ 4 ấp 3, xã Cái Ngang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thái Nhật Anh thuộc tổ 7 ấp An Hiệp xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Nguyễn Văn Dưỡng thuộc tổ 7 ấp Mỹ Hưng, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Phú 2, trạm Tân Phú 2-1, trạm Tân Phú 2-2 thuộc một phần từ tổ 7 đến tổ 20 ấp Phú Nghĩa, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mẫu giáo Hoa Sen tại khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/09/2026 đến 09:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vườn thanh long Nguyễn Văn Viên tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/09/2026 đến 10:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Thanh Bình 4 tại tổ 24, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hồng Tươi 2 tại tổ 8, khóm Đông Lợi, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/09/2026 đến 14:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Niệm Phật Đường Hương Quang tại khóm Đông Hưng 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/09/2026 đến 15:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phòng văn hoá xã hội phường Đông Thành tại khóm Đông Hậu, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm UBX Đông Thành 1 thuộc một phần tổ 5 đến tổ 7 khóm Đông Hoà 1, một phần từ tổ 5 đến tổ 7 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 1A thuộc một phần tổ 4 đến tổ 6 khóm Đông Hoà 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 1 thuộc một phần tổ 3 đến tổ 6 khóm Đông Hoà 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 1B thuộc một phần tổ 1 khóm Đông Hoà 1, một phần tổ 5 khóm Đông Hưng 3, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đường Trâu 1 thuộc một phần tổ 8, 9 khóm Thuận Tân B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chùa Phù Ly 2 tại khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX-TM Thành Trân tại tổ 38, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh nhà gỗ Phương Thảo tại tổ 34, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Phạm Hồng Thái tại khóm Đông Bình, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Quang Sơn tại khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 09:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Công Cộng Ngọc Chinh tại tổ 1, khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/09/2026 đến 10:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Trung học phổ thông Bình Minh tại tổ 1, khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long tại tổ 12, khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/09/2026 đến 12:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu học Phan Văn Đáng tại khóm Thuận Tân A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 14:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu học Thành Lợi C tại ấp Thành Phú, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: - Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN Tân Quới Trung, thuộc ấp Tân Đông, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 16:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN Trung Chánh , thuộc ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN Ấp Kinh, thuộc Ấp Kinh, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Lương 4A, thuộc tổ 12, ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp Lăng, thuộc tổ 14, ấp Cái Dứa, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Lương 4, thuộc tổ 13, 14, ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thái An 2, thuộc tổ 6, ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Bình 3, thuộc tổ 08, 09, ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Bình 1A, thuộc tổ 8, ấp Thanh Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Quới Thiện 1, thuộc tổ 08, 09, ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Bình 2, thuộc tổ 12, 13, ấp Thanh Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN An Hậu, thuộc ấp An Lạc, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Cóc 1, thuộc tổ thuộc tổ 5, 06, ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN Gò Ân, thuộc ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, Phước Lợi B, Phước Lợi C, phường Phước Hậu, ấp Phước Trinh A, Phước Trinh B, Phước Lợi C, Phước Ngươn B, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 13:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, Phước Lợi A, phường Phước Hậu; ấp Phước Trinh , Phước Lợi A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 13:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Trường Mầm Non Họa Mi, ấp Long An, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 09:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Trại gà Phúc Giang, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/09/2026 đến 10:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Lò Bún Phước Tâm, ấp Long Thới, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XX Phong Phú 3 + XX Phong Phú 3A, ấp An Thành, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thuận, tổ 4, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp