Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.121 đồng/USD

Cận cảnh bên trong nơi sản xuất hơn 8 tấn vàng mỗi năm GĐXH - Mỏ vàng Mponeng ở Nam Phi trải dài hơn 380 km đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York (Mỹ).

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, hiện ở mức 99,16 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,16 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều.

Tuần trước, đồng USD giảm đáng kể, chỉ số DXY dao động quanh mốc 99 điểm do thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất. Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát, giá sản xuất và thị trường lao động, nhằm đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Dù lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt, mức giá vẫn cao hơn mục tiêu 2%, có thể khiến Fed duy trì lập trường thận trọng và hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan với đồng bạc xanh đang suy giảm khi vị thế mua ròng USD giảm mạnh. Nhiều chuyên gia cho rằng kỳ vọng Fed ít thắt chặt hơn và nỗ lực kiềm chế lợi suất trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ có thể tiếp tục gây sức ép lên USD. Nhìn chung, xu hướng của đồng bạc xanh trong tuần sẽ phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu kinh tế và kỳ vọng lãi suất của Fed.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 7/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước đó, ở mức 25.605 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn ổn định ở vùng 24.375 đồng mua vào và 26.835 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 7/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 7/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 7/9/2026.

Tỷ giá USD biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD cả chiều mua vào và bán ra giảm 5 đồng so với phiên trước đó, ở vùng 25,840-26,250 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 103 đồng chiều mua vào và tăng 8 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.798-26.243 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,870-26,250 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 7/9/2026, khảo sát lúc 12h37 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.011 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.121 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 7/9, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,504.02-31,059.91 đồng/EUR, đã giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 12 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.692-31.002 đồng/EUR, đã tăng 293 đồng chiều mua vào và giảm 117 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,675-31,107 đồng/EUR, đã giảm 29 đồng chiều mua vào và giảm 28 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 7/9/2026 khảo sát lúc 12h44 phút hiện đang được mua vào là 30.120 đồng và bán ra là 30.240 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 161.39-172.53 đồng/Yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ, ở vùng 161,89-171,89 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.54-172.68 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, tuy nhiên USD được hỗ trợ bởi kinh tế Mỹ vẫn khá vững. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn giữ giá cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại biến động trái chiều tại một số ngân hàng, thị trường tự do chững giá. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 6/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' ổn định GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 6/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.