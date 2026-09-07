Xuất hiện SUV điện cỡ D ngập tràn công nghệ, công suất 217 mã lực giá chỉ 580 triệu đồng

Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện giá 560 triệu đồng, sạc 9 phút, đi xa tới 620km sẽ về Việt Nam? GĐXH - SUV điện vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, gây chú ý với tầm hoạt động tới 620km, sạc siêu nhanh và tùy chọn drone trên nóc.

SUV điện cỡ D ngập tràn công nghệ, công suất 217 mã lực





Ô tô Volkswagen Tiguan L Pro 2027

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, mẫu ô tô Volkswagen Tiguan L Pro 2027 vừa được liên doanh SAIC - Volkswagen giới thiệu tại thị trường Trung Quốc.

Tiguan L Pro là phiên bản trục cơ sở kéo dài của dòng Tiguan dành cho thị trường Trung Quốc. Trên phiên bản 2027, Volkswagen tiếp tục đẩy mạnh hàm lượng công nghệ nhằm hướng tới nhóm khách hàng gia đình yêu thích một mẫu SUV rộng rãi nhưng vẫn chú trọng trải nghiệm số.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Volkswagen Tiguan L Pro 2027 đã sở hữu núm điều khiển đa chức năng tạo hình pha lê đen, hỗ trợ Apple CarPlay và Huawei HiCar cùng khả năng điều khiển bằng giọng nói.

Xe có chìa khóa kỹ thuật số, mở khóa và khởi động không cần chìa, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện và sưởi, vô-lăng có sưởi cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi và hỗ trợ vùng thắt lưng bằng khí nén. Đây là nhóm trang bị thường được người dùng quan tâm trên những mẫu SUV phục vụ gia đình.

Ngoại hình cũng được tăng cường yếu tố công nghệ với hệ thống đèn pha LED có khả năng thích ứng theo điều kiện vận hành. Phía sau là cụm đèn LED dạng ma trận, trong khi logo Volkswagen có khả năng phát sáng ở cả đầu và đuôi xe.

Trên phiên bản 300TSI Comfort, xe được bổ sung mâm hợp kim 19 inch, hệ thống đèn viền nội thất 30 màu, cửa cốp chỉnh điện thông minh và gương chiếu hậu ngoài gập điện.

Bước lên bản 380TSI Luxury, trang bị được nâng cấp đáng kể với màn hình trung tâm kích thước 15 inch, độ phân giải 2K, sạc điện thoại không dây công suất 40W, khả năng điều khiển xe từ xa, camera 360 độ và tính năng hiển thị mô phỏng khu vực bên dưới gầm.

Bản cao cấp có ghế massage, 6 màn hình và AI DeepSeek





Từ phiên bản 380TSI Luxury trở lên, Tiguan L Pro 2027 bắt đầu thể hiện rõ định hướng cao cấp và công nghệ.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon, ghế trước có chức năng thông gió, nhớ vị trí và massage 10 điểm. Bộ mâm được nâng lên kích thước 20 inch, đi kèm điều hòa tự động 3 vùng.

Phiên bản 380TSI Navigator tập trung nhiều hơn vào khả năng hỗ trợ người lái với W-HUD, hệ thống dẫn đường thực tế tăng cường AR và camera hành trình độ phân giải 1080p.

Cao nhất là 380TSI Flagship. Phiên bản này có thêm màn hình giải trí 11,6 inch dành riêng cho hành khách phía trước, vật liệu ghế da lộn vi sợi đục lỗ và hệ thống tạo hương thơm trong cabin.

Một điểm đặc biệt trên Tiguan L Pro 2027 là giải pháp khoang lái kết nối tới 6 màn hình, cho thấy Volkswagen đang đẩy mạnh trải nghiệm số trên các sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Hệ thống thông tin giải trí còn kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo Baidu Wenxin và DeepSeek, hỗ trợ khả năng tương tác bằng giọng nói và kết nối với điện thoại.

Cách tiếp cận này biến khoang cabin thành một không gian số hóa thay vì chỉ tập trung vào màn hình giải trí trung tâm như trước.

Ở nhóm hỗ trợ lái, ô tô Tiguan L Pro 2027 sử dụng hệ thống Xingyun với nhiều chức năng như hỗ trợ chuyển làn tự động, đề xuất chuyển làn, hỗ trợ vượt xe và tránh chướng ngại vật trong các điều kiện hệ thống cho phép.

Công nghệ hỗ trợ lái còn có khả năng xử lý một số tình huống khi xe ra vào đường dốc hoặc đi qua những đoạn cua phức tạp.

Bên cạnh đó là IQ. Parking Butler, cung cấp khả năng hỗ trợ đỗ xe theo vị trí đã ghi nhớ và đỗ xe từ xa. Camera 360 độ kết hợp chế độ hiển thị mô phỏng gầm xe giúp người lái quan sát tốt hơn các khu vực khó nhìn thấy trực tiếp.

Dù sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ, đây vẫn là các hệ thống trợ lái và người điều khiển cần duy trì sự chú ý, sẵn sàng kiểm soát phương tiện.

Volkswagen cung cấp cho Tiguan L Pro 2027 hai cấu hình động cơ xăng tăng áp.

Phiên bản 300TSI sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Volkswagen cung cấp cho Tiguan L Pro 2027 hai cấu hình động cơ xăng tăng áp.

Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này hướng nhiều hơn tới khả năng sử dụng hàng ngày và chi phí vận hành.

Trong khi đó, các phiên bản 380TSI được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L cho công suất tối đa 217 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Xe tiếp tục sử dụng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Một số cấu hình được cung cấp hệ dẫn động bốn bánh thông minh 4Motion, tăng khả năng phân bổ lực kéo khi điều kiện vận hành thay đổi.

So với nhiều SUV truyền thống, Tiguan L Pro có lợi thế về cách bố trí khung gầm liền khối, hướng nhiều tới khả năng vận hành trên đường nhựa, tiện nghi và công nghệ. Vì vậy, dù có thể nằm trong vùng giá hoặc kích thước khiến người mua cân nhắc cùng Ford Everest hay Toyota Fortuner tại một số thị trường, ba mẫu xe không hoàn toàn tương đồng về cấu trúc và định hướng sử dụng.

Giá SUV điện cỡ D Volkswagen Tiguan L Pro 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Volkswagen Tiguan L Pro 2027 vừa được liên doanh SAIC - Volkswagen giới thiệu tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản (mức giá từ 149.900 đến 266.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 580 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng).

Mức giá 149.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 580 triệu đồng, cũng là giá dành cho thị trường Trung Quốc. Nếu Tiguan L Pro 2027 được phân phối tại các quốc gia khác, giá bán có thể thay đổi đáng kể do thuế, phí, cấu hình trang bị và chính sách của Volkswagen tại từng thị trường.

Với động cơ mạnh nhất 217 mã lực, tùy chọn dẫn động 4Motion, màn hình 15 inch 2K, hệ thống âm thanh Harman Kardon, ghế massage và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái, Volkswagen Tiguan L Pro 2027 cho thấy xu hướng ngày càng rõ của các mẫu xe Volkswagen tại Trung Quốc: không chỉ cạnh tranh bằng khả năng vận hành mà còn chạy đua mạnh về tiện nghi và trải nghiệm số.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



