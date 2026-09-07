Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 7 - 13/9/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 7 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 7 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần KP Tiến Thành 1 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: TBA Thuận Lợi 246 tại trụ 431 tuyến 476 Đồng Xoài – Thuận Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Sơn Hà 1, 2, Khu Phố Phú Châu, Bình Điền phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôm Bàu Đĩa xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bàu Đĩa xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôm Bàu Đĩa xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 19:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Phước Quả phường Phước Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 19:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Phước Long, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Phước Long, phường Phước Bình, xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 07:10:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Lành (01 khách hàng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Phước Long, phường Phước Bình, xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:40:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đắc Lua thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Phước Sơn ( xã Đăng Hà cũ) thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần Ấp 6-7 xã Nha Bích TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 11:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6-7 xã Nha Bích TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Xa Cam, Phường Bình Long, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 12:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Xa Cam, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 12:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Sóc Giếng, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Xuân, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 08/09/2026 đến 09:50:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:40:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 08/09/2026 đến 13:50:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/09/2026 đến 14:40:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 08/09/2026 đến 16:20:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi , một phần xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phần thôn Thác Dài, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Son, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản

KHU VỰC: Một phần phường Tân Khai ( các ấp: Tân Bình, Tào Ô), một phần xã Tân Quan (các ấp: Long Bình, Bàu Vàng, Sóc Tranh, Quang Minh), thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.