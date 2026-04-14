Cắt liên lạc với gia đình để sống cùng bạn trai 'đại gia' quen ở bãi rác, cụ bà mất sạch tiền dưỡng già
GĐXH - Nhẹ dạ trong chuyện tình cảm tuổi xế chiều, bà đã mất toàn bộ 3,1 tỷ đồng tiền lương hưu dưỡng già sau thời gian ngắn quen biết bạn trai lớn tuổi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bạn trai lớn tuổi
Bà Đinh, 70 tuổi, sống cùng con gái trong một căn nhà nhỏ tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong một lần ghé trạm thu gom rác của khu phố, bà tình cờ làm quen với người đàn ông sau này là bạn trai, tự xưng tên Trần Cường. Sau vài lần trò chuyện, hai người nhanh chóng thân thiết.
Người đàn ông này cho biết đã ngoài 80 tuổi và đang lãnh đạo một doanh nghiệp trong thành phố.
Ông thường xuyên dành cho bà Đinh những lời tỏ tình ngọt ngào, thậm chí khẳng định bà là người ông tìm kiếm suốt 18 năm.
Sự quan tâm liên tục khiến người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng đặt niềm tin.
Sau thời gian quen biết ngắn ngủi, bà Đinh mong muốn gắn bó lâu dài. Bà đã độc thân suốt 20 năm, nên việc có người bầu bạn khiến bà cảm thấy được an ủi.
Ngoài ra, bà cũng hy vọng mối quan hệ này có thể giúp con gái tìm được công việc tốt hơn.
Cắt đứt liên lạc với gia đình, chuyển ra sống cùng bạn trai
Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Đinh tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông hơn mình 10 tuổi.
Theo lời khuyên của ông ta, bà dần cắt đứt liên lạc với con cháu, họ hàng và bạn bè. Không lâu sau, bà chuyển ra ngoài thuê nhà sống chung với bạn trai.
Hàng xóm cho biết cuộc sống của cặp đôi khá yên bình. Tuy nhiên, họ hiếm khi thấy bà Đinh ra ngoài, cũng không mua sắm hay giao lưu với mọi người xung quanh.
Sau hơn một tháng không liên lạc được với mẹ, con gái bà Đinh quyết định tìm đến nơi hai người đang sống.
Tại đây, cô phát hiện số tiền 820.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền lương hưu của mẹ đã biến mất.
Mù quáng tin tưởng dù gia đình cảnh báo
Đến tháng 4 cùng năm, con gái đưa bà Đinh đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên, trước các câu hỏi của cảnh sát, bà cụ vẫn khẳng định mình không bị lừa và không nghi ngờ bạn trai.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông tự xưng 80 tuổi thực chất tên Quang, mới 64 tuổi. Trước đó vài ngày, người này đã rời khỏi căn nhà thuê và bỏ trốn.
Chỉ đến khi sự thật bị phơi bày, bà Đinh mới sững sờ nhận ra mình bị lừa. Hai mẹ con đã cung cấp nhiều bằng chứng, bao gồm ghi âm các cuộc trò chuyện để phục vụ điều tra.
Nghi phạm bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo
Tại cơ quan chức năng, Quang phủ nhận việc tự nhận mình 80 tuổi và cho rằng bà Đinh bịa đặt. Người này cũng khẳng định không lừa đảo tiền bạc.
Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy ông ta đã bịa đặt thân phận và có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định phần lớn số tiền lấy từ bà Đinh đã bị tiêu xài. Khoảng 320.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 1 tỷ đồng, được tìm thấy tại nơi ở của nghi phạm.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Quang, 64 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.
Theo Tuotiao
