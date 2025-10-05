Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưng
Cậu bé rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn.
Một trường hợp gây lo lắng vừa xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc): một bé trai 6 tuổi sau khi nhận nuôi một chú thỏ đã bất ngờ bị nhiễm nấm, dẫn đến mọc mụn mủ trên đầu. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng nhanh chóng lan thành cả vùng mủ loét, da đầu liên tục rỉ dịch, có lúc sốt, có lúc thuyên giảm. Kết quả là bé bị rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn .
Theo bác sĩ, bé mắc phải bệnh nấm da đầu dạng mủ (hay còn gọi là nấm mủ da đầu) , thủ phạm chính đến từ chú thỏ mà bé ngày nào cũng ôm ấp, cọ má vào lông. Đây là bệnh do các loại nấm như Trichophyton hoặc Microsporum gây ra. Trên cơ thể vật nuôi như chó, mèo, thỏ, những loại nấm này có thể tồn tại lâu dài mà không gây bệnh, nhưng khi lây sang người, đặc biệt là trẻ nhỏ có sức đề kháng kém, dễ phát triển thành nhiễm trùng nặng.
Điều đáng nói, nấm mủ da đầu khỏi rất chậm , thường phải điều trị 3-6 tháng. Ngay cả khi lành, vùng da đầu bị nhiễm nấm thường để lại sẹo xơ cứng , khiến tóc không thể mọc lại, gây hói vĩnh viễn.
Các chuyên gia cảnh báo trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc gần gũi với thú cưng, thậm chí áp má, ôm hôn, rất dễ bị lây nấm. Không ít bệnh nhi đến khám gần đây đều có chung điểm là trong nhà nuôi chó, mèo, thỏ hoặc hamster.
Cha mẹ cần lưu ý:
- Hạn chế để trẻ tiếp xúc trực tiếp, quá gần gũi với thú cưng. Sau khi chơi phải rửa tay, vệ sinh sạch sẽ.
- Tuyệt đối không dùng tay vừa chạm vào vật nuôi để dụi mắt hay gãi đầu, vì dễ đưa vi khuẩn, nấm vào da và niêm mạc.
- Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường trên da đầu như ngứa, bong vảy, rụng tóc thành mảng, cần đưa đi khám sớm.
Bác sĩ cũng khuyến cáo, trong gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém , tốt nhất không nên nuôi thú cưng , đặc biệt là các loài bò sát, gặm nhấm hoặc mèo con - vốn dễ mang mầm bệnh nguy hiểm như nấm, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.
Nguồn và ảnh: Sina
